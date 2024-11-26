Велика Британія наразі не розглядає можливість надсилання військ в Україну, - глава МЗС Леммі
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його країна наразі не планує відправляти своїх військових в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що ми готові і продовжуємо підтримувати українців, зокрема навчанням, але існує давня позиція, що ми не направляємо війська Сполученого Королівства на театр дій", – сказав британський дипломат.
"Це, безумовно, позиція Сполученого Королівства і залишається нею наразі", – додав він.
Топ коментарі
+2 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.11.2024 12:56
+2 smallevilshort
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+1 izzabaru #594100
показати весь коментар26.11.2024 13:12
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