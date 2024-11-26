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Новини Війна
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Велика Британія наразі не розглядає можливість надсилання військ в Україну, - глава МЗС Леммі

Британія не буде відправляти свої війська в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його  країна наразі не планує відправляти  своїх військових в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що ми готові і продовжуємо підтримувати українців, зокрема навчанням, але існує давня позиція, що ми не направляємо війська Сполученого Королівства на театр дій", – сказав британський дипломат.

"Це, безумовно, позиція Сполученого Королівства і залишається нею наразі", – додав він.

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Автор: 

Велика Британія (5535) Леммі Девід (48)


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Топ коментарі
+2
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26.11.2024 12:56
+2
Трішечки не так - колись шоб отримати громадянство в Римі тре було відслужити в легіоні ,а коли всім мешканцям в Римі надали громадянство то кількість бажаючих служити зменшилася і відповідно почали набирати союзні війська ( федератів )
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26.11.2024 13:55
+1
Якщо Леммі не пришле британців, то хай відправляє занзібарців, наприклад.
Тепер важко зрозуміти різницю...

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26.11.2024 13:12
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26.11.2024 12:56 Відповісти
10 тис бритів нам би не помішала!
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26.11.2024 12:56 Відповісти
а кого їм посилати - у Сполученого Королівства військ заледве на одну дивізію нашкребеться
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26.11.2024 12:57 Відповісти
Шось Леммі дурить - онук королеви служив в Афгані
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26.11.2024 13:07 Відповісти
Якщо Леммі не пришле британців, то хай відправляє занзібарців, наприклад.
Тепер важко зрозуміти різницю...

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26.11.2024 13:12 Відповісти
Британія була імперією такшо коли в метрополії живуть люди з колоній (хоч і колишніх ) це не має дивувати і не має викликати невдоволення населення метрополії ( як то кажуть любиш кататися люби і саночки возити ).
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26.11.2024 13:16 Відповісти
Римська імперія загинула не від нашесть варварів, а тому, що цим варварам почали масово роздавати римське громадянство, і набирати їх у військо для захисту імперії.
Коли кількість натуралізованих варварів, які стали civis romanus (римськими громадянами), перетнула певну межу, імперія впала.

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26.11.2024 13:49 Відповісти
Трішечки не так - колись шоб отримати громадянство в Римі тре було відслужити в легіоні ,а коли всім мешканцям в Римі надали громадянство то кількість бажаючих служити зменшилася і відповідно почали набирати союзні війська ( федератів )
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26.11.2024 13:55 Відповісти
Ну і варварами римляни називали всіх які були на них не подібні - ти диви сарматьські жінки мають рівні права з чоловіками цеж варваство ( а елліни вважали скіфів варварами шей через те шо вони били не розбавленне водою вино - а тепер подумайте шо вони би сказали про нас тих хто пє нерозбавленну горілку віскі саке і подібне ).
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26.11.2024 14:00 Відповісти
то може поверніть нам яз, ракети і літаки, що ви у нас забрали? чи грошима? а то якась гнилувата позиція виходить.
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26.11.2024 23:17 Відповісти
 
 