Великобритания пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, - глава МИД Лемми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что его страна пока не планирует отправлять своих военных в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Мы очень четко дали понять, что мы готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности - обучением, но существует давняя позиция, что мы не направляем войска Соединенного Королевства на театр действий", - сказал британский дипломат.

"Это, безусловно, позиция Соединенного Королевства и остается ею сейчас", - добавил он.

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