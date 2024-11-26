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Новости Война
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Великобритания пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, - глава МИД Лемми

Британія не буде відправляти свої війська в Україну

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что его страна пока не планирует отправлять своих военных в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Мы очень четко дали понять, что мы готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности - обучением, но существует давняя позиция, что мы не направляем войска Соединенного Королевства на театр действий", - сказал британский дипломат.

"Это, безусловно, позиция Соединенного Королевства и остается ею сейчас", - добавил он.

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Автор: 

Великобритания (4943) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+2
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26.11.2024 12:56
+2
Трішечки не так - колись шоб отримати громадянство в Римі тре було відслужити в легіоні ,а коли всім мешканцям в Римі надали громадянство то кількість бажаючих служити зменшилася і відповідно почали набирати союзні війська ( федератів )
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26.11.2024 13:55
+1
Якщо Леммі не пришле британців, то хай відправляє занзібарців, наприклад.
Тепер важко зрозуміти різницю...

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26.11.2024 13:12
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26.11.2024 12:56 Ответить
10 тис бритів нам би не помішала!
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26.11.2024 12:56 Ответить
а кого їм посилати - у Сполученого Королівства військ заледве на одну дивізію нашкребеться
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26.11.2024 12:57 Ответить
Шось Леммі дурить - онук королеви служив в Афгані
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26.11.2024 13:07 Ответить
Якщо Леммі не пришле британців, то хай відправляє занзібарців, наприклад.
Тепер важко зрозуміти різницю...

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26.11.2024 13:12 Ответить
Британія була імперією такшо коли в метрополії живуть люди з колоній (хоч і колишніх ) це не має дивувати і не має викликати невдоволення населення метрополії ( як то кажуть любиш кататися люби і саночки возити ).
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26.11.2024 13:16 Ответить
Римська імперія загинула не від нашесть варварів, а тому, що цим варварам почали масово роздавати римське громадянство, і набирати їх у військо для захисту імперії.
Коли кількість натуралізованих варварів, які стали civis romanus (римськими громадянами), перетнула певну межу, імперія впала.

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26.11.2024 13:49 Ответить
Трішечки не так - колись шоб отримати громадянство в Римі тре було відслужити в легіоні ,а коли всім мешканцям в Римі надали громадянство то кількість бажаючих служити зменшилася і відповідно почали набирати союзні війська ( федератів )
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26.11.2024 13:55 Ответить
Ну і варварами римляни називали всіх які були на них не подібні - ти диви сарматьські жінки мають рівні права з чоловіками цеж варваство ( а елліни вважали скіфів варварами шей через те шо вони били не розбавленне водою вино - а тепер подумайте шо вони би сказали про нас тих хто пє нерозбавленну горілку віскі саке і подібне ).
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26.11.2024 14:00 Ответить
то може поверніть нам яз, ракети і літаки, що ви у нас забрали? чи грошима? а то якась гнилувата позиція виходить.
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26.11.2024 23:17 Ответить
 
 