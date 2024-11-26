Великобритания пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, - глава МИД Лемми
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что его страна пока не планирует отправлять своих военных в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Мы очень четко дали понять, что мы готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности - обучением, но существует давняя позиция, что мы не направляем войска Соединенного Королевства на театр действий", - сказал британский дипломат.
"Это, безусловно, позиция Соединенного Королевства и остается ею сейчас", - добавил он.
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+2 Прощай немытая раССея
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+2 smallevilshort
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+1 izzabaru #594100
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