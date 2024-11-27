Умєров із делегацією прибув до Південної Кореї, - Yonhap

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, українська делегація на чолі з главою Міноборони Рустемом Умєровим прибула з візитом до Південної Кореї.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Планується, що сьогодні ж з Умєровим зустрінеться президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, після переговорів із яким українська делегація також проведе переговори з корейським міністром оборони Кім Йон Хьоном.

Очікується, що під час зустрічей Умєров поділиться українськими розвідданими про північнокорейські війська в Росії та намагатиметься заручитися підтримкою Південної Кореї військових зусиль України.

Українська сторона наразі офіційно не інформує про візит Умєрова до Сеула, його мету та заплановані до обговорення питання.

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Натомість напередодні гонконзьке видання South China Morning Post, із посиланням на поінформовані джерела, повідомило, що українська делегація звернеться до керівництва Південної Кореї з проханням про надання військової допомоги та має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.