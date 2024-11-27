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Новини
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Умєров із делегацією прибув до Південної Кореї, - Yonhap

Рустем Умєров

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, українська делегація на чолі з главою Міноборони Рустемом Умєровим прибула з візитом до Південної Кореї.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Планується, що сьогодні ж з Умєровим зустрінеться президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, після переговорів із яким українська делегація також проведе переговори з корейським міністром оборони Кім Йон Хьоном.

Очікується, що під час зустрічей Умєров поділиться українськими розвідданими про північнокорейські війська в Росії та намагатиметься заручитися підтримкою Південної Кореї військових зусиль України.

Українська сторона наразі офіційно не інформує про візит Умєрова до Сеула, його мету та заплановані до обговорення питання.

Також читайте: В Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Умєрова

Натомість напередодні гонконзьке видання South China Morning Post, із посиланням на поінформовані джерела, повідомило, що українська делегація звернеться до керівництва Південної Кореї з проханням про надання військової допомоги та має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.

Автор: 

візит (1571) Південна Корея (451) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+17
Це команда зрадників! Корупція здерла виробників зброї ,як МСЕК.митницю та прокуратуру з кучею інвалідів
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27.11.2024 07:04
+15
тримайте гаманці при собі, до вас мародери приперлися.
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27.11.2024 07:08
+14
Тимошенка взяв? Буде консультувати корейців по будівництву?
Такого кадра з його рівнем наглості і жадності вони точно не бачили
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27.11.2024 07:20
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Це команда зрадників! Корупція здерла виробників зброї ,як МСЕК.митницю та прокуратуру з кучею інвалідів
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27.11.2024 07:04 Відповісти
Не тільки зрадників, бо це не команда, а збіговисько по інтересах, а інтерес і корумпіонерів і мародерів один - нажива. Це зі слів покійного Степана Хмари "руйнатори України". Але наріду 73% було видніше, ці овечки не йдуть вставляти зуби до сантехніка, а шукають найкращого стоматолога і не йдуть робити опеоації до токаря, а шукають найкращого хіхурга. А держава? На це їм поржать, поsрать і поспать, головне, щоб не "барига"!!!
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27.11.2024 08:50 Відповісти
Його так і не відсторонили? А про що з ним будуть домовлятись, він вже практично ніхто.
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27.11.2024 07:07 Відповісти
тримайте гаманці при собі, до вас мародери приперлися.
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27.11.2024 07:08 Відповісти
Тимошенка взяв? Буде консультувати корейців по будівництву?
Такого кадра з його рівнем наглості і жадності вони точно не бачили
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27.11.2024 07:20 Відповісти
нічого це не дасть..Сеул чекатиме Трампо пона
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27.11.2024 07:47 Відповісти
За те наші по марахвону як відзвітують, як відзвітують, а може і ні, бубочку то не взяли. Невже Умеров сам із Президентом Південної Кореї перетре ? Мабуть все-таки мін об-а після такої поїздки пендельом під ..опу.
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27.11.2024 08:13 Відповісти
Пора прибути у відставку рустемчик.
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27.11.2024 08:06 Відповісти
Треба писати правду, що Умеров с родиною і посібниками прибув із туристичним візитом до Кореї.
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27.11.2024 08:26 Відповісти
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27.11.2024 08:35 Відповісти
Осінь була тепла і суха.
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27.11.2024 08:56 Відповісти
Яка осень, у 70 роках ще стреляли мінами сорокових і всі спрацьовували, я даже подумати не міг, шо на міни може впливати погода. Не треба брехати, це злочин
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27.11.2024 10:51 Відповісти
Перечитай допис Марії.
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27.11.2024 11:14 Відповісти
Яка тупа хар'я .
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27.11.2024 08:42 Відповісти
Ти ще обличчя не бачив
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27.11.2024 10:52 Відповісти
Організує корейцям курси "як красти мільярди і залишатись міністром". Дорого. Тільки 5 місць
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27.11.2024 08:45 Відповісти
Так венеславський же головний спеціаліст по мінно-вибуховій справі, прочитав пару книжок про це, тепер експерт
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27.11.2024 08:45 Відповісти
Нічого він не читав.
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27.11.2024 09:22 Відповісти
да ув'язнить вже цього держзрадника і крадія
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27.11.2024 08:50 Відповісти
Сподіваюся, він там ще нікого не з'їв, Робін-бобін-барабек..Голодуючий представник воюючої країни.
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27.11.2024 09:15 Відповісти
Зараз і Південна Корея припинить нам допомогу надавати.
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27.11.2024 09:21 Відповісти
Що вже втік.....Хоча про що це я....у зелених покидьків за діверсію з минами ніхто відповидати не буде...
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27.11.2024 09:33 Відповісти
Ахереть !Ткпориле елене бидо, забуло Наперстночника, і завгоспа. Щоб ті кошти що ви вкрали, випалювади кожну секунду, кошен мм вашого сраного тіла. Щоб Лєнкини шмотки, прилипли довіку до тоготпродажного тілу. Щоб той всихарь, бив по роялю до скону і не дав по людські вмерти всій родіні і усім сволочам, що обрали цю наволоч. Амінь
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27.11.2024 10:12 Відповісти
Кореяночек поїхав щупати
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27.11.2024 11:18 Відповісти
Тупа сволота, він за свої міни на довічному має сидіти! Але зелена мафія з круговою порукою. Америкоси про це знають, тому вимагають перемир'я і негайних виборів. Вдруге Гундоса не пропустіть.
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27.11.2024 12:00 Відповісти
Ця делегація на чолі з мо повинна бути в сізо і давати показання по саботажу, а воно ось як виходить...
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27.11.2024 12:23 Відповісти
 
 