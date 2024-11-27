Умеров с делегацией прибыл в Южную Корею, - Yonhap
Сегодня, 27 ноября 2024 года, украинская делегация во главе с главой Минобороны Рустемом Умеровым прибыла с визитом в Южную Корею.
Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Планируется, что сегодня же с Умеровым встретится президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, после переговоров с которым украинская делегация также проведет переговоры с корейским министром обороны Ким Йон Хьоном.
Ожидается, что во время встреч Умеров поделится украинскими разведданными о северокорейских войсках в России и попытается заручиться поддержкой Южной Кореи военных усилий Украины.
Украинская сторона пока официально не информирует о визите Умерова в Сеул, его цели и запланированных к обсуждению вопросах.
Зато накануне гонконгское издание South China Morning Post, со ссылкой на информированные источники, сообщило, что украинская делегация обратится к руководству Южной Кореи с просьбой о предоставлении военной помощи и намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.
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