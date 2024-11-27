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Умеров с делегацией прибыл в Южную Корею, - Yonhap

Рустем Умєров

Сегодня, 27 ноября 2024 года, украинская делегация во главе с главой Минобороны Рустемом Умеровым прибыла с визитом в Южную Корею.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Планируется, что сегодня же с Умеровым встретится президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, после переговоров с которым украинская делегация также проведет переговоры с корейским министром обороны Ким Йон Хьоном.

Ожидается, что во время встреч Умеров поделится украинскими разведданными о северокорейских войсках в России и попытается заручиться поддержкой Южной Кореи военных усилий Украины.

Украинская сторона пока официально не информирует о визите Умерова в Сеул, его цели и запланированных к обсуждению вопросах.

Смотрите также: В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Умерова

Зато накануне гонконгское издание South China Morning Post, со ссылкой на информированные источники, сообщило, что украинская делегация обратится к руководству Южной Кореи с просьбой о предоставлении военной помощи и намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

Автор: 

визит (3077) Южная Корея (333) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+17
Це команда зрадників! Корупція здерла виробників зброї ,як МСЕК.митницю та прокуратуру з кучею інвалідів
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27.11.2024 07:04
+15
тримайте гаманці при собі, до вас мародери приперлися.
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27.11.2024 07:08
+14
Тимошенка взяв? Буде консультувати корейців по будівництву?
Такого кадра з його рівнем наглості і жадності вони точно не бачили
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27.11.2024 07:20
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Це команда зрадників! Корупція здерла виробників зброї ,як МСЕК.митницю та прокуратуру з кучею інвалідів
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27.11.2024 07:04 Ответить
Не тільки зрадників, бо це не команда, а збіговисько по інтересах, а інтерес і корумпіонерів і мародерів один - нажива. Це зі слів покійного Степана Хмари "руйнатори України". Але наріду 73% було видніше, ці овечки не йдуть вставляти зуби до сантехніка, а шукають найкращого стоматолога і не йдуть робити опеоації до токаря, а шукають найкращого хіхурга. А держава? На це їм поржать, поsрать і поспать, головне, щоб не "барига"!!!
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27.11.2024 08:50 Ответить
Його так і не відсторонили? А про що з ним будуть домовлятись, він вже практично ніхто.
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27.11.2024 07:07 Ответить
тримайте гаманці при собі, до вас мародери приперлися.
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27.11.2024 07:08 Ответить
Тимошенка взяв? Буде консультувати корейців по будівництву?
Такого кадра з його рівнем наглості і жадності вони точно не бачили
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27.11.2024 07:20 Ответить
нічого це не дасть..Сеул чекатиме Трампо пона
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27.11.2024 07:47 Ответить
За те наші по марахвону як відзвітують, як відзвітують, а може і ні, бубочку то не взяли. Невже Умеров сам із Президентом Південної Кореї перетре ? Мабуть все-таки мін об-а після такої поїздки пендельом під ..опу.
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27.11.2024 08:13 Ответить
Пора прибути у відставку рустемчик.
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27.11.2024 08:06 Ответить
Треба писати правду, що Умеров с родиною і посібниками прибув із туристичним візитом до Кореї.
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27.11.2024 08:26 Ответить
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27.11.2024 08:35 Ответить
Осінь була тепла і суха.
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27.11.2024 08:56 Ответить
Яка осень, у 70 роках ще стреляли мінами сорокових і всі спрацьовували, я даже подумати не міг, шо на міни може впливати погода. Не треба брехати, це злочин
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27.11.2024 10:51 Ответить
Перечитай допис Марії.
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27.11.2024 11:14 Ответить
Яка тупа хар'я .
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27.11.2024 08:42 Ответить
Ти ще обличчя не бачив
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27.11.2024 10:52 Ответить
Організує корейцям курси "як красти мільярди і залишатись міністром". Дорого. Тільки 5 місць
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27.11.2024 08:45 Ответить
Так венеславський же головний спеціаліст по мінно-вибуховій справі, прочитав пару книжок про це, тепер експерт
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27.11.2024 08:45 Ответить
Нічого він не читав.
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27.11.2024 09:22 Ответить
да ув'язнить вже цього держзрадника і крадія
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27.11.2024 08:50 Ответить
Сподіваюся, він там ще нікого не з'їв, Робін-бобін-барабек..Голодуючий представник воюючої країни.
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27.11.2024 09:15 Ответить
Зараз і Південна Корея припинить нам допомогу надавати.
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27.11.2024 09:21 Ответить
Що вже втік.....Хоча про що це я....у зелених покидьків за діверсію з минами ніхто відповидати не буде...
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27.11.2024 09:33 Ответить
Ахереть !Ткпориле елене бидо, забуло Наперстночника, і завгоспа. Щоб ті кошти що ви вкрали, випалювади кожну секунду, кошен мм вашого сраного тіла. Щоб Лєнкини шмотки, прилипли довіку до тоготпродажного тілу. Щоб той всихарь, бив по роялю до скону і не дав по людські вмерти всій родіні і усім сволочам, що обрали цю наволоч. Амінь
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27.11.2024 10:12 Ответить
Кореяночек поїхав щупати
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27.11.2024 11:18 Ответить
Тупа сволота, він за свої міни на довічному має сидіти! Але зелена мафія з круговою порукою. Америкоси про це знають, тому вимагають перемир'я і негайних виборів. Вдруге Гундоса не пропустіть.
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27.11.2024 12:00 Ответить
Ця делегація на чолі з мо повинна бути в сізо і давати показання по саботажу, а воно ось як виходить...
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27.11.2024 12:23 Ответить
 
 