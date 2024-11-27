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Новини
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1 грудня Подільський міст відкриють для руху авто, - Кличко

Подільський міст відкриють для руху авто: стало відомо, коли

Із 1 грудня відкриють рух Подільським мостовим переходом для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримала Рада оборони міста Києва.

"Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", - йдеться в повідомленні.

Наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусному маршруту № 111.

За словами Кличка, роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту.

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Автор: 

Київ (19401) Подільський міст (12)


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Топ коментарі
+3
чудово - Нижньому та Верхньому Валам, Глубочицькій буде опа... там і так вона є перманентно але буде опа-опа
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27.11.2024 10:08
+3
Схему проезда нарисовали бы...
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27.11.2024 10:13
+1
Ні. Бо "вводять в експлуатацію" лише "обрубок" Подільсько-Воскресенського мосту.
Чому "обрубок" - бо нормальних з'їздів та заїздів на міст немає. Їх будівництво всіляко саботується - саботується будівництво мосту як на Подолі, через Рибальську гавань, в бік метро "Тараса Шевченка" - в інтересах забудовників ЖК "Новий Поділ", так і будівництво мосту на лівому березі через озеро Радунку, на Воскресенку, з виходом мосту на вулиці Микитенка-Стальського.
Замість того пробили тунель під залізницею для другорядного з'їзду в напрямку Шухевича, переклали асфальт на Центральній садовій (в напрямку "Лівобережної").
Це ще не міст. Бо основних з'їздів та заїздів, які б дозволили його повноцінно експлуатувати - немає.
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27.11.2024 13:57
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чудово - Нижньому та Верхньому Валам, Глубочицькій буде опа... там і так вона є перманентно але буде опа-опа
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27.11.2024 10:08 Відповісти
на подоле нужно срочно что то делать с этим убогим бульваром между валами,по примеру бульвара на перова,кто помнит.ну а глибочицька это еще та печаль.
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27.11.2024 11:43 Відповісти
Схему проезда нарисовали бы...
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27.11.2024 10:13 Відповісти
Це ж, як і все інше на цьому світі, по бажанню найвеличнейшего!
А то все сонечко да сонечко, то зявись на небі то сховайся за обрій. Ось йому і набридло.
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27.11.2024 10:17 Відповісти
Невже добудували???
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27.11.2024 10:24 Відповісти
Ні. Бо "вводять в експлуатацію" лише "обрубок" Подільсько-Воскресенського мосту.
Чому "обрубок" - бо нормальних з'їздів та заїздів на міст немає. Їх будівництво всіляко саботується - саботується будівництво мосту як на Подолі, через Рибальську гавань, в бік метро "Тараса Шевченка" - в інтересах забудовників ЖК "Новий Поділ", так і будівництво мосту на лівому березі через озеро Радунку, на Воскресенку, з виходом мосту на вулиці Микитенка-Стальського.
Замість того пробили тунель під залізницею для другорядного з'їзду в напрямку Шухевича, переклали асфальт на Центральній садовій (в напрямку "Лівобережної").
Це ще не міст. Бо основних з'їздів та заїздів, які б дозволили його повноцінно експлуатувати - немає.
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27.11.2024 13:57 Відповісти
Дякую за відповідь.
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27.11.2024 21:18 Відповісти
І що тепер обіцяти на виборах мера?
Іде в небуття класика: "Добудую міст та побудую метро на Троєщину".
На цій обіцянці обирались всі мери Києва.

"В 1986 році мостовий перехід внесли до генерального плану Києва під тодішньою назвою Подільсько-Воскресенський міст.")))
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27.11.2024 13:00 Відповісти
Мост атдахнул?
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27.11.2024 14:40 Відповісти
 
 