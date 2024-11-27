1 грудня Подільський міст відкриють для руху авто, - Кличко
Із 1 грудня відкриють рух Подільським мостовим переходом для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримала Рада оборони міста Києва.
"Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", - йдеться в повідомленні.
Наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусному маршруту № 111.
За словами Кличка, роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
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А то все сонечко да сонечко, то зявись на небі то сховайся за обрій. Ось йому і набридло.
Чому "обрубок" - бо нормальних з'їздів та заїздів на міст немає. Їх будівництво всіляко саботується - саботується будівництво мосту як на Подолі, через Рибальську гавань, в бік метро "Тараса Шевченка" - в інтересах забудовників ЖК "Новий Поділ", так і будівництво мосту на лівому березі через озеро Радунку, на Воскресенку, з виходом мосту на вулиці Микитенка-Стальського.
Замість того пробили тунель під залізницею для другорядного з'їзду в напрямку Шухевича, переклали асфальт на Центральній садовій (в напрямку "Лівобережної").
Це ще не міст. Бо основних з'їздів та заїздів, які б дозволили його повноцінно експлуатувати - немає.
Іде в небуття класика: "Добудую міст та побудую метро на Троєщину".
На цій обіцянці обирались всі мери Києва.
"В 1986 році мостовий перехід внесли до генерального плану Києва під тодішньою назвою Подільсько-Воскресенський міст.")))