1 грудня Подільський міст відкриють для руху авто, - Кличко

Із 1 грудня відкриють рух Подільським мостовим переходом для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримала Рада оборони міста Києва.

"Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", - йдеться в повідомленні.

Наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусному маршруту № 111.

За словами Кличка, роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту.

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