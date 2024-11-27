1 декабря Подольский мост откроют для движения авто, - Кличко

С 1 декабря откроют движение по Подольскому мостовому переходу для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержал Совет обороны города Киева.

"В частности, проезд будет и по новопостроенному тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым", - говорится в сообщении.

Сейчас по мостовому переходу разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусному маршруту № 111.

По словам Кличко, работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта.

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