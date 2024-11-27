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Новости
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1 декабря Подольский мост откроют для движения авто, - Кличко

Подільський міст відкриють для руху авто: стало відомо, коли

С 1 декабря откроют движение по Подольскому мостовому переходу для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержал Совет обороны города Киева.

"В частности, проезд будет и по новопостроенному тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым", - говорится в сообщении.

Сейчас по мостовому переходу разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусному маршруту № 111.

По словам Кличко, работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта.

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Автор: 

Киев (25499) Подольский мост (3)


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Топ комментарии
+3
чудово - Нижньому та Верхньому Валам, Глубочицькій буде опа... там і так вона є перманентно але буде опа-опа
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27.11.2024 10:08
+3
Схему проезда нарисовали бы...
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27.11.2024 10:13
+1
Ні. Бо "вводять в експлуатацію" лише "обрубок" Подільсько-Воскресенського мосту.
Чому "обрубок" - бо нормальних з'їздів та заїздів на міст немає. Їх будівництво всіляко саботується - саботується будівництво мосту як на Подолі, через Рибальську гавань, в бік метро "Тараса Шевченка" - в інтересах забудовників ЖК "Новий Поділ", так і будівництво мосту на лівому березі через озеро Радунку, на Воскресенку, з виходом мосту на вулиці Микитенка-Стальського.
Замість того пробили тунель під залізницею для другорядного з'їзду в напрямку Шухевича, переклали асфальт на Центральній садовій (в напрямку "Лівобережної").
Це ще не міст. Бо основних з'їздів та заїздів, які б дозволили його повноцінно експлуатувати - немає.
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27.11.2024 13:57
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чудово - Нижньому та Верхньому Валам, Глубочицькій буде опа... там і так вона є перманентно але буде опа-опа
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27.11.2024 10:08 Ответить
на подоле нужно срочно что то делать с этим убогим бульваром между валами,по примеру бульвара на перова,кто помнит.ну а глибочицька это еще та печаль.
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27.11.2024 11:43 Ответить
Схему проезда нарисовали бы...
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27.11.2024 10:13 Ответить
Це ж, як і все інше на цьому світі, по бажанню найвеличнейшего!
А то все сонечко да сонечко, то зявись на небі то сховайся за обрій. Ось йому і набридло.
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27.11.2024 10:17 Ответить
Невже добудували???
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27.11.2024 10:24 Ответить
Ні. Бо "вводять в експлуатацію" лише "обрубок" Подільсько-Воскресенського мосту.
Чому "обрубок" - бо нормальних з'їздів та заїздів на міст немає. Їх будівництво всіляко саботується - саботується будівництво мосту як на Подолі, через Рибальську гавань, в бік метро "Тараса Шевченка" - в інтересах забудовників ЖК "Новий Поділ", так і будівництво мосту на лівому березі через озеро Радунку, на Воскресенку, з виходом мосту на вулиці Микитенка-Стальського.
Замість того пробили тунель під залізницею для другорядного з'їзду в напрямку Шухевича, переклали асфальт на Центральній садовій (в напрямку "Лівобережної").
Це ще не міст. Бо основних з'їздів та заїздів, які б дозволили його повноцінно експлуатувати - немає.
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27.11.2024 13:57 Ответить
Дякую за відповідь.
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27.11.2024 21:18 Ответить
І що тепер обіцяти на виборах мера?
Іде в небуття класика: "Добудую міст та побудую метро на Троєщину".
На цій обіцянці обирались всі мери Києва.

"В 1986 році мостовий перехід внесли до генерального плану Києва під тодішньою назвою Подільсько-Воскресенський міст.")))
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27.11.2024 13:00 Ответить
Мост атдахнул?
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27.11.2024 14:40 Ответить
 
 