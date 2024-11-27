1 декабря Подольский мост откроют для движения авто, - Кличко
С 1 декабря откроют движение по Подольскому мостовому переходу для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержал Совет обороны города Киева.
"В частности, проезд будет и по новопостроенному тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым", - говорится в сообщении.
Сейчас по мостовому переходу разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусному маршруту № 111.
По словам Кличко, работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта.
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А то все сонечко да сонечко, то зявись на небі то сховайся за обрій. Ось йому і набридло.
Чому "обрубок" - бо нормальних з'їздів та заїздів на міст немає. Їх будівництво всіляко саботується - саботується будівництво мосту як на Подолі, через Рибальську гавань, в бік метро "Тараса Шевченка" - в інтересах забудовників ЖК "Новий Поділ", так і будівництво мосту на лівому березі через озеро Радунку, на Воскресенку, з виходом мосту на вулиці Микитенка-Стальського.
Замість того пробили тунель під залізницею для другорядного з'їзду в напрямку Шухевича, переклали асфальт на Центральній садовій (в напрямку "Лівобережної").
Це ще не міст. Бо основних з'їздів та заїздів, які б дозволили його повноцінно експлуатувати - немає.
Іде в небуття класика: "Добудую міст та побудую метро на Троєщину".
На цій обіцянці обирались всі мери Києва.
"В 1986 році мостовий перехід внесли до генерального плану Києва під тодішньою назвою Подільсько-Воскресенський міст.")))