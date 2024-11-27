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Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку: Шмигаль розповів, на що спрямують кошти

Світовий банк

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

На що підуть кошти?

За його словами, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, арговиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом упродовж повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ще $4,8 мільярда від США найближчим часом: підписано угоду (оновлено)

"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну", - резюмує Шмигаль.

Автор: 

Світовий банк (810) фінансування (3084) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+11
Кошти підуть суддям,прокурорам і в ОПУ☹️😪🤑
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27.11.2024 10:56
+8
На кишені підуть кошти.
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27.11.2024 10:56
+4
Не хило! - кидають партнери гроші як у топку
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27.11.2024 10:59
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Кошти підуть суддям,прокурорам і в ОПУ☹️😪🤑
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27.11.2024 10:56 Відповісти
Спочатку вони підуть його колишньому шефу, а потім вже іншим..
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27.11.2024 11:17 Відповісти
На кишені підуть кошти.
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27.11.2024 10:56 Відповісти
Кишенькові кошти для мажорів
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27.11.2024 11:19 Відповісти
хехехе
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27.11.2024 10:58 Відповісти
Не хило! - кидають партнери гроші як у топку
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27.11.2024 10:59 Відповісти
Це після дерибану чи до
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27.11.2024 11:00 Відповісти
на отоплення підуть. Зелені покидьки будуть ними каміни палити
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27.11.2024 11:00 Відповісти
але хіба що на 1 місяць зими.. дайте есче МАЛАВАТА БУДЕТ !
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27.11.2024 11:01 Відповісти
Ні! Ці гроші навіть не дійдуть до України, а осядуть на рахунках наших слуг народу в іноземних банках!
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27.11.2024 11:03 Відповісти
Агровиробникам особливо,війни в нас немає🤬.
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27.11.2024 11:01 Відповісти
На відновлення енергетиків грошей НЕ ДАЛИ!
Сказали, що їм рожа Ахметова (головного монополіста) не подобається.
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27.11.2024 11:29 Відповісти
а давайте в.ібемо ці гроші в енергозахист з перспективою захисту через 5 років
а коли потратимо половину на проектування та закупку матер,ялів, заморозимо....
ну, як ми вміємо
і забув...
ще за кілька мільярдів складемо кошторис...
бо у мене була нагода зрозуміти, що таке кошторис
треба було підсипати дорогу щебенем
7 камазів 56000грн
щоб спланувати, джі сі бі 7000 грн ну і мешканці вулиці з лопатами безкоштовно.
разом потрібно 63 тисячі...
що мені каже керуючий завгосп міськради?
це Вам потрібно 63, а нам, щоб видати Вам 63, потрібно зробити кошторис (смєту)
а вона коштує 130000!!!!!
ось така ...уйня, малята
матер,яли з роботою коштують в 2 раза дешевше ніж півдня роботи смєтчика м.ради!!!
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27.11.2024 11:31 Відповісти
Кошти підуть на такі "проекти":
"У проєкті бюджету на 2025 рік чиновники заклали 200 мільйонів гривен на ремонт доріг Луганської області".
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27.11.2024 11:41 Відповісти
Шмигаль не пускай слюні,не на часі.
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27.11.2024 11:41 Відповісти
Слідкуємо скільки в українських "шмигалів" появиться нових найдорожчих автомобілів квартир помість "заморських" маєтків і багажників заповнених цими "мільярдами"!
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27.11.2024 11:50 Відповісти
 
 