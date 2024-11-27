Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку: Шмигаль розповів, на що спрямують кошти

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

На що підуть кошти?

За його словами, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, арговиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом упродовж повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ще $4,8 мільярда від США найближчим часом: підписано угоду (оновлено)

"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну", - резюмує Шмигаль.