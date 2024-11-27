Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку: Шмигаль розповів, на що спрямують кошти
Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
На що підуть кошти?
За його словами, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, арговиробників, а також проєктів відновлення.
Загалом упродовж повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.
"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну", - резюмує Шмигаль.
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Сказали, що їм рожа Ахметова (головного монополіста) не подобається.
а коли потратимо половину на проектування та закупку матер,ялів, заморозимо....
ну, як ми вміємо
і забув...
ще за кілька мільярдів складемо кошторис...
бо у мене була нагода зрозуміти, що таке кошторис
треба було підсипати дорогу щебенем
7 камазів 56000грн
щоб спланувати, джі сі бі 7000 грн ну і мешканці вулиці з лопатами безкоштовно.
разом потрібно 63 тисячі...
що мені каже керуючий завгосп міськради?
це Вам потрібно 63, а нам, щоб видати Вам 63, потрібно зробити кошторис (смєту)
а вона коштує 130000!!!!!
ось така ...уйня, малята
матер,яли з роботою коштують в 2 раза дешевше ніж півдня роботи смєтчика м.ради!!!
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