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Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка: Шмыгаль рассказал, на что направят средства

Світовий банк

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

На что пойдут деньги?

По его словам, это самый большой в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, аргопроизводителей, а также проектов восстановления.

Всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк объявил о пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов, - Шмыгаль

"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку укрепляющих Украину инициатив", - резюмирует Шмыгаль.

Автор: 

Всемирный Банк (447) финансирование (1795) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+11
Кошти підуть суддям,прокурорам і в ОПУ☹️😪🤑
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27.11.2024 10:56
+8
На кишені підуть кошти.
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27.11.2024 10:56
+4
Не хило! - кидають партнери гроші як у топку
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27.11.2024 10:59
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Кошти підуть суддям,прокурорам і в ОПУ☹️😪🤑
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27.11.2024 10:56 Ответить
Спочатку вони підуть його колишньому шефу, а потім вже іншим..
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27.11.2024 11:17 Ответить
На кишені підуть кошти.
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27.11.2024 10:56 Ответить
Кишенькові кошти для мажорів
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27.11.2024 11:19 Ответить
хехехе
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27.11.2024 10:58 Ответить
Не хило! - кидають партнери гроші як у топку
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27.11.2024 10:59 Ответить
Це після дерибану чи до
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27.11.2024 11:00 Ответить
на отоплення підуть. Зелені покидьки будуть ними каміни палити
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27.11.2024 11:00 Ответить
але хіба що на 1 місяць зими.. дайте есче МАЛАВАТА БУДЕТ !
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27.11.2024 11:01 Ответить
Ні! Ці гроші навіть не дійдуть до України, а осядуть на рахунках наших слуг народу в іноземних банках!
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27.11.2024 11:03 Ответить
Агровиробникам особливо,війни в нас немає🤬.
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27.11.2024 11:01 Ответить
На відновлення енергетиків грошей НЕ ДАЛИ!
Сказали, що їм рожа Ахметова (головного монополіста) не подобається.
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27.11.2024 11:29 Ответить
а давайте в.ібемо ці гроші в енергозахист з перспективою захисту через 5 років
а коли потратимо половину на проектування та закупку матер,ялів, заморозимо....
ну, як ми вміємо
і забув...
ще за кілька мільярдів складемо кошторис...
бо у мене була нагода зрозуміти, що таке кошторис
треба було підсипати дорогу щебенем
7 камазів 56000грн
щоб спланувати, джі сі бі 7000 грн ну і мешканці вулиці з лопатами безкоштовно.
разом потрібно 63 тисячі...
що мені каже керуючий завгосп міськради?
це Вам потрібно 63, а нам, щоб видати Вам 63, потрібно зробити кошторис (смєту)
а вона коштує 130000!!!!!
ось така ...уйня, малята
матер,яли з роботою коштують в 2 раза дешевше ніж півдня роботи смєтчика м.ради!!!
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27.11.2024 11:31 Ответить
Кошти підуть на такі "проекти":
"У проєкті бюджету на 2025 рік чиновники заклали 200 мільйонів гривен на ремонт доріг Луганської області".
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27.11.2024 11:41 Ответить
Шмигаль не пускай слюні,не на часі.
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27.11.2024 11:41 Ответить
Слідкуємо скільки в українських "шмигалів" появиться нових найдорожчих автомобілів квартир помість "заморських" маєтків і багажників заповнених цими "мільярдами"!
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27.11.2024 11:50 Ответить
 
 