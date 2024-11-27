Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка: Шмыгаль рассказал, на что направят средства

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

На что пойдут деньги?

По его словам, это самый большой в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, аргопроизводителей, а также проектов восстановления.

Всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

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"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку укрепляющих Украину инициатив", - резюмирует Шмыгаль.