Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка: Шмыгаль рассказал, на что направят средства
Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
На что пойдут деньги?
По его словам, это самый большой в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, аргопроизводителей, а также проектов восстановления.
Всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.
"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку укрепляющих Украину инициатив", - резюмирует Шмыгаль.
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Сказали, що їм рожа Ахметова (головного монополіста) не подобається.
а коли потратимо половину на проектування та закупку матер,ялів, заморозимо....
ну, як ми вміємо
і забув...
ще за кілька мільярдів складемо кошторис...
бо у мене була нагода зрозуміти, що таке кошторис
треба було підсипати дорогу щебенем
7 камазів 56000грн
щоб спланувати, джі сі бі 7000 грн ну і мешканці вулиці з лопатами безкоштовно.
разом потрібно 63 тисячі...
що мені каже керуючий завгосп міськради?
це Вам потрібно 63, а нам, щоб видати Вам 63, потрібно зробити кошторис (смєту)
а вона коштує 130000!!!!!
ось така ...уйня, малята
матер,яли з роботою коштують в 2 раза дешевше ніж півдня роботи смєтчика м.ради!!!
"У проєкті бюджету на 2025 рік чиновники заклали 200 мільйонів гривен на ремонт доріг Луганської області".