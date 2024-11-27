Ракетні удари армії РФ по столичному ЖК "Львівський квартал" у червні 2022 року – повідомлено про підозру російському генерал-лейтенанту

Про підозру заочно повідомлено командувачу дальньої авіації ВПС Повітряно-Космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Він віддав наказ завдати ракетного удару по столиці України Києву.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.



За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації Військово-Повітряних сил Повітряно-Космічних сил Збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенанту, що віддав наказ російським військовим на вчинення порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Що встановило розслідування?

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2022 року росіяни завдали ракетних ударів по цивільному населенню, в тому числі по багатоквартирному будинку ЖК "Львівський квартал". В результаті влучання стратегічних крилатих ракет в житловий будинок загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка.



Наказ військовослужбовцям авіаційної дивізії здійснити пуски стратегічних крилатих ракет повітряного базування Х-101, достовірно знаючи, що об’єктами нападу є житлові, цивільні об’єкти, надав командувач дальньої авіації Військово-Повітряних сил Повітряно-Космічних сил Збройних сил Російської Федерації.



Як додали в прокуратурі, цей же генерал-лейтенант згодом давав наказ здійснити ракетний удар по медичному корпусу Національної дитячої лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року, за що також отримав підозру у відданні злочинного наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни.