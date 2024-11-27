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Ракетные удары армии РФ по столичному ЖК "Львівський квартал" в июне 2022 года - сообщено о подозрении российскому генерал-лейтенанту

Ракетні удари армії РФ по столичному ЖК

О подозрении заочно сообщено командующему дальней авиации ВВС Воздушно-Космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. Он отдал приказ нанести ракетный удар по столице Украины Киеву.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно сообщено о подозрении командующему дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-Космических сил Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанту, отдавшему приказ российским военным на совершение нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Что установило расследование?

Досудебным расследованием установлено, что 26 июня 2022 года россияне нанесли ракетные удары по гражданскому населению, в том числе - по многоквартирному дому ЖК "Львівський квартал". В результате попадания стратегических крылатых ракет в жилой дом погиб мужчина и пострадали еще три человека, среди которых - 7-летняя девочка.

Приказ военнослужащим авиационной дивизии осуществить пуски стратегических крылатых ракет воздушного базирования Х-101, достоверно зная, что объектами нападения являются жилые, гражданские объекты, предоставил командующий дальней авиации Военно-Воздушных сил Воздушно-Космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.

Как добавили в прокуратуре, этот же генерал-лейтенант впоследствии давал приказ осуществить ракетный удар по медицинскому корпусу Национальной детской больницы Охматдет в Киеве 8 июля 2024 года, за что также получил подозрение в отдаче преступного приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны.

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армия РФ (19143) Киев (25499) обстрел (27036) подозрение (485) Воздушные атаки на Киев (698)


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От для чого виставляти фото і при цьому пику ретушувати?
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27.11.2024 12:27 Ответить
у червні 2022 року - повідомлено про підозру pfhfp
А що ви бажаєте -швидше???
та прокурори всі інваліди:
то на лікарняному,то в Монако не реабілітаціі
покидьки з обмеженною працездатністью
більше 3 кіло зеленого хабаря не унесуть
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27.11.2024 12:51 Ответить
Та краще створіть сайт, викладайте по кожному покидьку інфу й суму винагородження за ліквідацію.

Їх мокши самі за гроші вдавлять.
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27.11.2024 12:54 Ответить
 
 