Ракетные удары армии РФ по столичному ЖК "Львівський квартал" в июне 2022 года - сообщено о подозрении российскому генерал-лейтенанту

О подозрении заочно сообщено командующему дальней авиации ВВС Воздушно-Космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. Он отдал приказ нанести ракетный удар по столице Украины Киеву.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.



При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно сообщено о подозрении командующему дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-Космических сил Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанту, отдавшему приказ российским военным на совершение нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Что установило расследование?

Досудебным расследованием установлено, что 26 июня 2022 года россияне нанесли ракетные удары по гражданскому населению, в том числе - по многоквартирному дому ЖК "Львівський квартал". В результате попадания стратегических крылатых ракет в жилой дом погиб мужчина и пострадали еще три человека, среди которых - 7-летняя девочка.



Приказ военнослужащим авиационной дивизии осуществить пуски стратегических крылатых ракет воздушного базирования Х-101, достоверно зная, что объектами нападения являются жилые, гражданские объекты, предоставил командующий дальней авиации Военно-Воздушных сил Воздушно-Космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.



Как добавили в прокуратуре, этот же генерал-лейтенант впоследствии давал приказ осуществить ракетный удар по медицинскому корпусу Национальной детской больницы Охматдет в Киеве 8 июля 2024 года, за что также получил подозрение в отдаче преступного приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны.