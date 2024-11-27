Фіцо заявив, що полетить на парад 9 травня у Москву на запрошення Путіна
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня.
Допис відповідного змісту він опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цілком природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві", – написав Фіцо.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року прем'єр Словаччини заявив, що полетить до Москви у 2025 році, та порадив світовим лідерам "не страждати русофобією". Згодом в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій Фіцо заявив, що вважає "своїм особистим обов'язком" прибути на російський парад 9 травня.
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Чисельна оцінка втрат у різних роботах суттєво відрізняється, починаючи від 5 млн до 7 млн загиблих громадян тодішньої Радянської України.
У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[
- деревяні мотокаляски, електроскутера цвета хікі,
- черепахо-сараї без танков на платформах зіл,
- і много-много самоваро-пехотінцев з прапорцями в зубах на возіках
- бпла і самолетов - НЕ БУДЕ - із за погодних условій і угрозе жізні лілі-путіна
- в конце шествія на лімузіні АУРА провезут Будущее росіі - кабаеву і єє двух маленькіх членов - ваню і вову - гаварящіх в рупор по кітайські
- на протяжении парада во всеуслишанье полковнік гундяев будет махать каділом і протяжно петь "гойда многие лета"!
Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді.
Повішений 18 квітня 1947 року.
Це чисто фішка пост-сталінської росії: культ перемоги.
фіцо - воно ******* на голову максимально. Мало того, що прийняти участь у чисто російській скрєпі, так ще й робити це з тим, хто прямо зараз вбиває/гвалтує/грабує твого сусіда. Ну як це можливо?
А Меркель поїде до дружбана?
Там вже і так ціла купа непорозумінь.
Очікуємо на ''шкандаль'' і можливо дочасні вибори у Словаччині.
П*дараси всех стран аб'єдіняйтеся!...
Да?...)))
майже рифма об`єднує цих пристаркуватих дегенератів
Нам точно треба той вонючий ЕС?