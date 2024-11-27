Фіцо заявив, що полетить на парад 9 травня у Москву на запрошення Путіна

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня.

Допис відповідного змісту він опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цілком природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві", – написав Фіцо.

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Нагадаємо, у жовтні 2024 року прем'єр Словаччини заявив, що полетить до Москви у 2025 році, та порадив світовим лідерам "не страждати русофобією". Згодом в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій Фіцо заявив, що вважає "своїм особистим обов'язком" прибути на російський парад 9 травня.