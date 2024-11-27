Фицо заявил, что полетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая.

Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне естественно, что я, как премьер-министр Словацкой Республики, заинтересован в том, чтобы принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Путина посетить торжества по случаю победы над фашизмом в Москве", - написал Фицо.

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Напомним, в октябре 2024 года премьер Словакии заявил, что полетит в Москву в 2025 году, и посоветовал мировым лидерам "не страдать русофобией". Впоследствии в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой Фицо заявил, что считает "своим личным долгом" прибыть на российский парад 9 мая.