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Фицо заявил, что полетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін у 2016 році

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая.

Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне естественно, что я, как премьер-министр Словацкой Республики, заинтересован в том, чтобы принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Путина посетить торжества по случаю победы над фашизмом в Москве", - написал Фицо.

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Фіцо про візит до Путіна

Напомним, в октябре 2024 года премьер Словакии заявил, что полетит в Москву в 2025 году, и посоветовал мировым лидерам "не страдать русофобией". Впоследствии в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой Фицо заявил, что считает "своим личным долгом" прибыть на российский парад 9 мая.

Автор: 

визит (3077) парад (634) путин владимир (31231) Фицо Роберт (180)


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Топ комментарии
+28
Шоб ти здох там на тому параді,падло.
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27.11.2024 13:18
+18
краще в двох до кабздона
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27.11.2024 13:18
+18
Фашист поїде до фашистів.
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27.11.2024 13:19
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Шоб ти здох там на тому параді,падло.
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27.11.2024 13:18 Ответить
Цікаво, як він полетить, невжн поляки літак пропустять?
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27.11.2024 14:14 Ответить
Втрати України в Другій світовій війні - прямі та непрямі людські та матеріальні втрати, які поніс український народ у період Другої світової війни.

Чисельна оцінка втрат у різних роботах суттєво відрізняється, починаючи від 5 млн до 7 млн загиблих громадян тодішньої Радянської України.

У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.

Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб

Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.

У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.

Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.

Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].

В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[
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27.11.2024 14:25 Ответить
щоб він сдох раніше
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28.11.2024 00:57 Ответить
краще в двох до кабздона
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27.11.2024 13:18 Ответить
Не полетить! Бо тоді вже Трамп буде Засрашку на запчастини розбирати!
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27.11.2024 13:18 Ответить
Трампакс разбіратєль? Не той калібр…
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27.11.2024 13:31 Ответить
На 80-летіє пабедобєсіє буде "вєлічественній" парад:
- деревяні мотокаляски, електроскутера цвета хікі,
- черепахо-сараї без танков на платформах зіл,
- і много-много самоваро-пехотінцев з прапорцями в зубах на возіках
- бпла і самолетов - НЕ БУДЕ - із за погодних условій і угрозе жізні лілі-путіна
- в конце шествія на лімузіні АУРА провезут Будущее росіі - кабаеву і єє двух маленькіх членов - ваню і вову - гаварящіх в рупор по кітайські
- на протяжении парада во всеуслишанье полковнік гундяев будет махать каділом і протяжно петь "гойда многие лета"!
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27.11.2024 13:47 Ответить
І не лічиться! - а міг би з психушки не вилазити
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27.11.2024 13:19 Ответить
Ще треба талібан запросити у *********. Щоб фіце та орбану не було скучно.
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27.11.2024 13:19 Ответить
Наші дрони,надіюсь,полетять без запрошення.
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27.11.2024 13:23 Ответить
Хіба що з того міліона (дронів) який бубочка-боневтік наобіцяв
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27.11.2024 13:30 Ответить
Фашист поїде до фашистів.
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27.11.2024 13:19 Ответить
Словаччина сателіт нациської Німеччини в 2 СВ, тому зараз Фіцо як свій до свого.
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27.11.2024 13:45 Ответить
У цього кондома навіть погоняло схоже з лідером словаконациків - Тісо!
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27.11.2024 13:58 Ответить

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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27.11.2024 14:35 Ответить
Капець. Якщо ЄС нічого тому прикацапленому фіцаку не зробить то гріш ціна такому союзу.
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27.11.2024 13:19 Ответить
А якщо Україна допустить парад рашистських голодранців, то яка ціна нам буде?
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27.11.2024 13:21 Ответить
як це знімає питання вище?
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27.11.2024 13:24 Ответить
Наступному герою-стрільцю ще є час потренуватись,щоб не схибити.
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27.11.2024 13:21 Ответить
але ж навіть при сталіні день перемоги не святкувався, як і Європа в цілому цього ніколи не робила.

Це чисто фішка пост-сталінської росії: культ перемоги.

фіцо - воно ******* на голову максимально. Мало того, що прийняти участь у чисто російській скрєпі, так ще й робити це з тим, хто прямо зараз вбиває/гвалтує/грабує твого сусіда. Ну як це можливо?
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27.11.2024 13:22 Ответить
Вже й чімадан зібрав? Не ранувато?
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27.11.2024 13:24 Ответить
Фіцо, Орбан...
А Меркель поїде до дружбана?
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27.11.2024 13:26 Ответить
Одні румуни ще тримаються з країн-дружбанів Гітлера, щоб не обійнятися з лаптєногими недофашиками! І ще всі про корупцію в Україні вякають, продажні шльондри.
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27.11.2024 14:01 Ответить
Не кажи гоп....хай ще доживе до нього
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27.11.2024 13:27 Ответить
Точно, нехай падло ще доживе...
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27.11.2024 13:55 Ответить
Краще б ти здох,падло. З ****** разом. Прямо там,на параді...
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27.11.2024 13:29 Ответить
Не перетворюй парад на танці і всесвіте лікування
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27.11.2024 13:31 Ответить
В мене, у холодильнику з 22 року пляшка шампанського лежить..чекає на смерть путінга)))
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27.11.2024 13:40 Ответить
Старий лозунг - фашисти всіх країн об'єднуйтеся. Зараз тільки місто поміняли на ху... лостан.
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27.11.2024 13:29 Ответить
Словаки, які у 2-гу світову воювали на боці нацистів їдуть святкувати перемогу над собою, ну хіба не сюрр?)))
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27.11.2024 13:33 Ответить
Гроші не пахнуть
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27.11.2024 13:47 Ответить
Та він же агент МКС під прикриттям - назад полетить прямісінько в Гаагу разом з арештованим громадянином Путіним Володимиром Володимировичем (не хочу у публічному дописі використовувати нецензурні слова, тому так офіційно та надто ввічливо).
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27.11.2024 13:34 Ответить
До 9 травня ще дожили треба.
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27.11.2024 13:34 Ответить
Після цього може розпастись Словацька урядова ''світлофорна'' коаліція.
Там вже і так ціла купа непорозумінь.
Очікуємо на ''шкандаль'' і можливо дочасні вибори у Словаччині.
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27.11.2024 13:36 Ответить
Мечтателі, та ви ще доживіть до того параду
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27.11.2024 13:38 Ответить
Шось мені здається Фіцику шо ти не поїдеш,мєропріятіє 9 мая ЗСУ відміняє.
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27.11.2024 13:39 Ответить
Недобитий комуняка поїде на похорони кремлівського виродка 😡
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27.11.2024 13:41 Ответить
Фашист до фашиста?
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27.11.2024 13:41 Ответить
Шкода шо до цього не дожив Адік Шикельгрубер. Він би порадів би в за цього фіцо.
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27.11.2024 13:44 Ответить
Хтоб сумнівався...
П*дараси всех стран аб'єдіняйтеся!...
Да?...)))
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27.11.2024 13:51 Ответить
А ось Україні у Євросоюз - не можна! Бо Україна воює за незалежність з расєєю...
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27.11.2024 13:52 Ответить
якщо раніш не присрелять
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27.11.2024 13:54 Ответить
До 9 травня йому ще дожити треба
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27.11.2024 13:54 Ответить
Поїде в столицю фашизму - святкувати перемогу над фашизмом ,, ідіот кінчений . !
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27.11.2024 13:56 Ответить
фіцО, хЙлО, *****
майже рифма об`єднує цих пристаркуватих дегенератів
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27.11.2024 14:13 Ответить
Начинити його вибухівкою, і нехай летить.
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27.11.2024 14:17 Ответить
Припиніть йому транзит кацапського газу через Україну - і до весни ніякого Фіци вже не буде !
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27.11.2024 14:21 Ответить
Фашисти будуть святкувати перемогу над фашистами. А фіця поїде головному фашисту ***** гузно вилизувати.
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27.11.2024 14:22 Ответить
Фіцу подобається смак ************ прутня.
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27.11.2024 14:34 Ответить
статися може таке шо і Кабзона почуєш
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27.11.2024 14:35 Ответить
Я думаю путін здорхне до тієї пори ,так що не поспішай.
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27.11.2024 14:39 Ответить
З богом, Парасю, як добрі люди трапились! І звідки тільки в центрі Європи такі ******** з'являються?
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27.11.2024 14:41 Ответить
Нехай їде . Натрусіть йому в кишеню ***** і хай їде...
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27.11.2024 14:49 Ответить
Було б непогано, якщоб цей козел полетив до путлера верхом на ракеті.
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27.11.2024 14:53 Ответить
Дебилизм неизлечим . Это факт. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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27.11.2024 14:57 Ответить
На парад в честь Победы Украины. Тогда можно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.11.2024 14:58 Ответить
сподіваюсь обидва згорять у пеклі , разом з іншими потворами
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27.11.2024 15:06 Ответить
Однім словом п@дорас.
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27.11.2024 15:46 Ответить
Де це у Москві "перемога над фашизмом" ?
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27.11.2024 16:54 Ответить
Фіцо приїжджає. а Москви нема.
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27.11.2024 17:01 Ответить
чтоб этот ***** не вернулся с этого цирка для уродов!сдохни кацапская мразь!
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27.11.2024 20:37 Ответить
і поїхав фіцо на парад до гітлера....
Нам точно треба той вонючий ЕС?
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28.11.2024 00:59 Ответить
 
 