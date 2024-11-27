Фицо заявил, что полетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая.
Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вполне естественно, что я, как премьер-министр Словацкой Республики, заинтересован в том, чтобы принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Путина посетить торжества по случаю победы над фашизмом в Москве", - написал Фицо.
Напомним, в октябре 2024 года премьер Словакии заявил, что полетит в Москву в 2025 году, и посоветовал мировым лидерам "не страдать русофобией". Впоследствии в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой Фицо заявил, что считает "своим личным долгом" прибыть на российский парад 9 мая.
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Чисельна оцінка втрат у різних роботах суттєво відрізняється, починаючи від 5 млн до 7 млн загиблих громадян тодішньої Радянської України.
У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[
- деревяні мотокаляски, електроскутера цвета хікі,
- черепахо-сараї без танков на платформах зіл,
- і много-много самоваро-пехотінцев з прапорцями в зубах на возіках
- бпла і самолетов - НЕ БУДЕ - із за погодних условій і угрозе жізні лілі-путіна
- в конце шествія на лімузіні АУРА провезут Будущее росіі - кабаеву і єє двух маленькіх членов - ваню і вову - гаварящіх в рупор по кітайські
- на протяжении парада во всеуслишанье полковнік гундяев будет махать каділом і протяжно петь "гойда многие лета"!
Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді.
Повішений 18 квітня 1947 року.
Це чисто фішка пост-сталінської росії: культ перемоги.
фіцо - воно ******* на голову максимально. Мало того, що прийняти участь у чисто російській скрєпі, так ще й робити це з тим, хто прямо зараз вбиває/гвалтує/грабує твого сусіда. Ну як це можливо?
А Меркель поїде до дружбана?
Там вже і так ціла купа непорозумінь.
Очікуємо на ''шкандаль'' і можливо дочасні вибори у Словаччині.
П*дараси всех стран аб'єдіняйтеся!...
Да?...)))
майже рифма об`єднує цих пристаркуватих дегенератів
Нам точно треба той вонючий ЕС?