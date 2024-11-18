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Разрешение Украины бить ATACMS по целям в России может полностью сорвать мирные переговоры, - Фицо

Фіцо розкритикував дозвіл США на удари України ракетами ATACMS по території РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, потому что это якобы провоцирует эскалацию.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Фицо опубликовал на своей Facebook-странице.

Словацкий премьер заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов по целям на территории России "с четкой целью - полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Фицо написал под обращением, что якобы те, кто поддерживает это решение Байдена, поддерживают начало третьей мировой войны.

Также читайте: Фицо заявил, что будет выступать против членства Украины в НАТО, пока будет премьер-министром Словакии

Премьер Словакии добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать это решение США ни на одном международном форуме и любым другим способом.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности", - заявил Фицо, добавив, что удивлен, с какой скоростью ряд государств Европейского Союза приветствовали решение Вашингтона.

Он считает, что такая позиция Байдена существенно повлияет на планы новоизбранного президента США Дональда Трампа, который "публично выражает заинтересованность в переговорах о прекращении войны в Украине".

Фицо добавил, что для Словакии, как соседа Украины, крайне "важно, чтобы там был мир".

Читайте также: Фицо после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Словакия готова присоединиться к "мирной инициативе" КНР и Бразилии относительно войны в Украине

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Автор: 

оружие (10198) разрешение (149) США (26422) Фицо Роберт (179) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+35
А Роісє ******* по Україні - це норм?
Це тільки сприяє мирним переговорам?
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18.11.2024 18:53
+32
Якщо цьому йолопу так дорога нацистська россія, нехай пакує валізи і валить туди на ПМЖ.
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18.11.2024 18:52
+29
О яких переговорах тай ще мирних каже цей путінсткий членосос і полупоц?
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18.11.2024 18:53
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Правила форума Совет форумчан
Путін зірвав напавши на нас.
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18.11.2024 18:51 Ответить
Якщо цьому йолопу так дорога нацистська россія, нехай пакує валізи і валить туди на ПМЖ.
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18.11.2024 18:52 Ответить
От не можно, його ж вибрав мудрий нарід як і у нас Вальодю у 2019 році.
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18.11.2024 18:54 Ответить
Але частина населення може створити такі ж умови, які у нас створили для "всенародно обраного" шапкокрада взимку 2013-2014 років...
Розумію - це мої мрії і фантастика, але ж сподіватись ніхто не забороняє
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18.11.2024 19:02 Ответить
Можно. Фантазувати та мріяти можно.
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18.11.2024 19:49 Ответить
если осторожно, под одеялом
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18.11.2024 20:20 Ответить
Е... А тут якраз ні - цей словак з мадярським корінням всього лиш прем'єр від коаліційної світлофорної більшості в парламенті. А його партія на виборах набрала трохи менше 29%.
А своєю дурною внутрішньою політикою з постійним залицянням до мадярської меншини він так насолив словакам, що йому після наступних парламентських виборів не світить вже бути прем'єром ніколи.
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18.11.2024 20:37 Ответить
ну що сказати-фріцо воно і є фріцо...
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18.11.2024 18:52 Ответить
О яких переговорах тай ще мирних каже цей путінсткий членосос і полупоц?
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18.11.2024 18:53 Ответить
А Роісє ******* по Україні - це норм?
Це тільки сприяє мирним переговорам?
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18.11.2024 18:53 Ответить
В рашке ЄЙФОРІЯ від безнаказанності
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18.11.2024 19:03 Ответить
Путін планує захопити Словаччину, але інші країни нехай йому не заважають, бо це ж буде початок третьої світової війни.!!!
"Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує це рішення Байдена, той підтримує початок третьої світової війни."
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18.11.2024 19:13 Ответить
ета другоє
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18.11.2024 19:40 Ответить
По-перше, іди *****
По-друге, відсмокчи у *****
І по-третє, іди *****, посмоктучючи *********** прутня в процесі.
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18.11.2024 18:53 Ответить
фіцо твої висери дратують можеш йти накуй. Твоя морда дуже дратує.
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18.11.2024 18:53 Ответить
задовбали путінські сосунки..
а те що ху..ло знищує нашу енергетику, захоплює наші території - то типу не зриває переговори? що ж це за переговори такі, коли тільки одна сторона має терпіти?
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18.11.2024 18:55 Ответить
👍
це коли дитяті все сходе з рук і з нього виростає рецидивіст .
Цікаво в фіцо своїм дітям теж дозволяє вбивати українців?
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18.11.2024 19:05 Ответить
Капітуляцію - так. Переговори про справедливий мир - ні. Удари атакамсами його (справедливий мир) лише прискорять.
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18.11.2024 18:55 Ответить
О, як підкацапленики розкувікалися.
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18.11.2024 18:56 Ответить
в унісон співають
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18.11.2024 18:59 Ответить
Нещодавно Фіцо Орбан і президент Сербії проводили зустріч - мабуть розробляли план сумісних дій ( це було до чи після Казані)
***** включив усі ричаги , щоб Україну умовляли здатись
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18.11.2024 19:08 Ответить
Цікаво , цьому довбню кулю з голови витягнули чи залишили ?
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18.11.2024 18:56 Ответить
Не мішало б перевірити за допомогою прямого хірургічного втручання - можна без анестезії.
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18.11.2024 20:40 Ответить
******** той стрілок тренувався!
Треба частіше було в тир ходити,чи більше часу там проводити.

П.С.фіцо,пішов на *** до орбана!
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18.11.2024 18:58 Ответить
Мирні перемовини з тими, хто ставить ультиматум? Воно геть розум втратило від кривавих московитських грошей!
"Це безпрецедентна ескалація напруженості" (с) Фіцо
А масовані ракетно-дронові атаки по енергооб'єктах та цивільній інфрастуктурі - то норм? Терор цивільного населення - норм?

От якби ж можна було б цю всю московитську навалу (з їхніми м'ясними штурмами, ракетними та дроновими атаками, ударами КАБами, артою, мінометами та РСЗВ по прикордонню) через якийсь просторовий портал перемістити до кордонів Угорщини та Словаччини, щоб відчули на собі "рускій мір" та ціну кривавих кремлівських грошей!
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18.11.2024 18:58 Ответить
Так Орбан відкрив свої кордони для кацапів - вони зараз пруть табунами
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18.11.2024 19:09 Ответить
Так просто ж пруть, а не з рострілами, бомбардуваннями, рекетними обстрілами, катуваннями і тактикою випаленої землі... Зате з кривавим баблом, яке усіляким фійо-орбанам що єлей
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18.11.2024 19:28 Ответить
Щось та ****** раніше йорбана висралась.
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18.11.2024 18:58 Ответить
За орбана вже сіярто пробздівся...
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18.11.2024 19:03 Ответить
А знищення енергетичної інфраструктури і вбивство мирних жителів - це не ескалація
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18.11.2024 19:00 Ответить
Мабуть Фіцо звик що українці - Третий сорт після негрів
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18.11.2024 19:11 Ответить
Типова поведінка Рашки:
"Ніяких перемовин! Ніяких компромісів!"
"Ніяких перемовин! Ніяких компромісів!"
"Ніяких перемовин! Ніяких компромісів!"
...отримують по харі...
"Ааа.... Ви зірвали перемовини!!!!"
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18.11.2024 19:00 Ответить
А їх хтось вів, чи аби щось п...и.
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18.11.2024 19:02 Ответить
Які перемовини ? Їх нихто не веде
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18.11.2024 19:02 Ответить
А ви що там робите - чому копняка під зад йому ще не дали?
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18.11.2024 20:44 Ответить
Пропоную окупувати словаччину а потім здатися нато
Але словаків вже не існуватиме 😁
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18.11.2024 19:02 Ответить
Сказочный долбо*б
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18.11.2024 19:02 Ответить
ПИД...рашенские ***** раскукарекались...
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18.11.2024 19:02 Ответить
Це безпрецедентна ескалація напруженості", - заявив Фіцо, додавши, що здивований, з якою швидкістю низка держав Європейського Союзу привітали рішення Вашингтона. от що значить рашистський холуй.котрий сліпий бачити щоденну екскалацію куйла в Україні .починаючи з 2014року .з окупаціїукраїнського Криму....
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18.11.2024 19:04 Ответить
мирні переговори для фріцо це масовані обстріли ракетами і шихедами рашки по теріторії України.
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18.11.2024 19:04 Ответить
Фіцо- харкани в фейсо
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18.11.2024 19:04 Ответить
А ракети від ***** нічого не зірвуть, дебіл? Нажаль тебе недострелили
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18.11.2024 19:06 Ответить
Та досить вже слухати та транслювати цю шестірку-шниря путіна
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18.11.2024 19:07 Ответить
Ну вигляд у цього вилупка на фото такий, ніби він навалив у штани і не знає тепер як в цьому признатись
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18.11.2024 19:08 Ответить
Тобто - коли корейськы ракети летять по Україні - тут все норм для Фіцо, а коли американські по РФ - тут ескалація...поц-пудхуйловник.
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18.11.2024 19:09 Ответить
Фицо у путлера на зарплате. Это единственный возможный мотив нести публично такую хрень
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18.11.2024 19:10 Ответить
Шкода що недострили..
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18.11.2024 19:10 Ответить
Ну вообще частично он прав.

Всякие , , и прочие псевдо-патриоты-границы-1991 до сих пор на третий год так и не поняли, как оно работает.

Ну дали разрешения. Ну ударим целыми 5-тью атакамсами и 5-тью скальпелями куда-нибудь в 300-400 км от границы. Дальше что?

Каким образом эти 10 комариных укусов должны заставить Пу сесть за стол переговоров?

У параши УЖЕ на данный момент 300 ракет готово, и это не считая ишакедов.

Другой момент если бы дали например тысячу ракет + разрешение бить по Москве - тогда да, этим можно угрожать. И то, на переговоры нужно садиться ДО обстрелов, а то сами обстрелы могут оказаться такими же как контрнаступ-2023 - т.е. никакими.

А это все просто вызовет очередной гарантированный кирдык энергетики посреди зимы.
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18.11.2024 19:10 Ответить
Перекладіть будь ласка цей рашистакий текст українською , бо ваша думка не понятна.
***** ШАСТАТЬ КАЦАПАМ В УКРАЇНЕ
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18.11.2024 19:15 Ответить
Вам - лучше на словенском, предательница Украины
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18.11.2024 19:17 Ответить
Тобто вам державну мову вивчити КАЦАПСЬКА ШЕЛЕПА ЗАВАЖАЄ 🤣🤣🤣🤣
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18.11.2024 19:18 Ответить
У меня по ДУМ было 12 баллов в ВУЗе, при том педагогическом.

Именно идеальное знание пяти языков, дает мне право разговаривать на любом из них, на мой выбор
.
Если же вам что-то не понятно из сказанного мною - двери моего дома всегда для вас открыты, в том числе и изнутри
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18.11.2024 19:21 Ответить
Знання даже 3 мов не робить із дурня розумного . Це Вас не обходить
ПОВАЖАЙТЕ ДЕРЖАВНУ МОВУ НА УКРАЇНСЬКОМУ САЙТІ
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18.11.2024 19:25 Ответить


Вы что-то путаете, мадам.
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18.11.2024 19:44 Ответить
Я вам на кацапський мові поясню, якщо туго доходить

Миф о братских народах
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

Миф о братских народах

1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка поСравнению с учителями украинского языка.

1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.

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1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по

сравнению с учителями украинского языка.

1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.

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18.11.2024 19:54 Ответить
Луґанскій вуз? І ботофєрма там жє?
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18.11.2024 20:18 Ответить
Очень интересно. И о каких языках идёт речь?
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19.11.2024 01:16 Ответить
Русский, украинский, английский, испанский и турецкий. Хотя в педагогическом только первые три изучал. Остальные по собственному желанию и просто для личного развития. Так как же как и например игру на фортепиано и покраску автомобиля. Чтобы было =)
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19.11.2024 02:43 Ответить
Круто. И что такое идеальное знание по вашему? Обед в ресторане заказать? Или эссе на педагогические темы пишите? И сколько ежедневно или еженедельно у вас уходит на практику этих языков и в какой форме
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19.11.2024 13:25 Ответить
Апять Путєна абманулі!
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18.11.2024 19:10 Ответить
Нікому не потрібен цей ваш мир крім Трампа. У Європі майже паніка через загрозу цього чортового миру.
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18.11.2024 19:14 Ответить
Путін планує захопити Словаччину, але інші країни нехай йому не заважають, бо це ж буде початок третьої світової війни.!!!
"Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує це рішення Байдена, той підтримує початок третьої світової війни."
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18.11.2024 19:15 Ответить
Хто вбиває українців ?
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18.11.2024 19:17 Ответить
ти блд , бачиш якусь перспективу "мирних" переговорів?
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18.11.2024 19:17 Ответить
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18.11.2024 19:17 Ответить
Який дебіл в тебе так *****% стріляв?(((
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18.11.2024 19:18 Ответить
Уйобок тупорилий ти сам себе чуєш ? Що ти несеш .
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18.11.2024 19:19 Ответить
Словаки, добейте этого козла.
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18.11.2024 19:21 Ответить
А кожного Божого дня обстріл Украіни з боку росіі- це не ескалація, ні? Краще б мовчала цинічна та продажна кремлівська шльондра.....
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18.11.2024 19:30 Ответить
цей дозвіл-як дріжджі у суспільній вбиральні.
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18.11.2024 19:30 Ответить
Зеленскому абсолютно не помішає підписати "Стамбул-2".
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18.11.2024 19:35 Ответить
Жаль, що вчора кацапська ракета трохи не долетіла до Словаччини
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18.11.2024 19:48 Ответить
Може зірвати лише підписання акту про припинення існування України як держави а в подальшому і українців як нації..
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18.11.2024 19:52 Ответить
А як на мене, то навпаки, наблизили мирні переговори. Орки як раз кучненько 50К війська зібрали на Курщині. Якщо їх переробити на фарш за допомогою ATACMS , то 100% з'явиться привід для мирних переговорів.
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18.11.2024 19:58 Ответить
Для досягнення миру, чисто в профілактичних цілях, спершу треба було б вдарити по тих любителів путлєра як Фіцо та Орбан. Вони дуже на це нариваються.
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18.11.2024 20:10 Ответить
Ну що можна сказати, - недобиток!
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18.11.2024 20:40 Ответить
Тут інше цікаво - чому нафта й газ фіцам та орбанам тразитується без проблем.
Особливо після подібних заяв.
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18.11.2024 20:50 Ответить
Я не дивуюсь. Треба нагадати всім, що у Другій світовій війні Словаччина та Угорщина були союзниками гітлерівської Німеччини.
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18.11.2024 20:53 Ответить
Какие?
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18.11.2024 22:01 Ответить
По Одесі,по Сумах,по Запоріжжя,по Харкову-ескалації немає. То вже пора і по Братислава? А чому ні? Це ж не ескалація.
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18.11.2024 23:15 Ответить
иди ***** *************** фиц!
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18.11.2024 23:58 Ответить
Гарні люди ...невинні діти - гинуть...А ця тварюка вижила і продовжує жити ...Де Твоя справедливість??
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18.11.2024 23:58 Ответить
сподіваюся на кожну гниду ми подамо до суду. Я б особисто приїхав, щоб в морду плюнути. Злочини орбана, фіцо, макаронників не мають терміну давності
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19.11.2024 00:19 Ответить
Фіцо, ПНХ.
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19.11.2024 09:55 Ответить
 
 