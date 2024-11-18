Разрешение Украины бить ATACMS по целям в России может полностью сорвать мирные переговоры, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, потому что это якобы провоцирует эскалацию.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Фицо опубликовал на своей Facebook-странице.

Словацкий премьер заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов по целям на территории России "с четкой целью - полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Фицо написал под обращением, что якобы те, кто поддерживает это решение Байдена, поддерживают начало третьей мировой войны.

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Премьер Словакии добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать это решение США ни на одном международном форуме и любым другим способом.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности", - заявил Фицо, добавив, что удивлен, с какой скоростью ряд государств Европейского Союза приветствовали решение Вашингтона.

Он считает, что такая позиция Байдена существенно повлияет на планы новоизбранного президента США Дональда Трампа, который "публично выражает заинтересованность в переговорах о прекращении войны в Украине".

Фицо добавил, что для Словакии, как соседа Украины, крайне "важно, чтобы там был мир".

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.