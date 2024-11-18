Разрешение Украины бить ATACMS по целям в России может полностью сорвать мирные переговоры, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, потому что это якобы провоцирует эскалацию.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Фицо опубликовал на своей Facebook-странице.
Словацкий премьер заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов по целям на территории России "с четкой целью - полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".
Фицо написал под обращением, что якобы те, кто поддерживает это решение Байдена, поддерживают начало третьей мировой войны.
Премьер Словакии добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать это решение США ни на одном международном форуме и любым другим способом.
"Это беспрецедентная эскалация напряженности", - заявил Фицо, добавив, что удивлен, с какой скоростью ряд государств Европейского Союза приветствовали решение Вашингтона.
Он считает, что такая позиция Байдена существенно повлияет на планы новоизбранного президента США Дональда Трампа, который "публично выражает заинтересованность в переговорах о прекращении войны в Украине".
Фицо добавил, что для Словакии, как соседа Украины, крайне "важно, чтобы там был мир".
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
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Розумію - це мої мрії і фантастика, але ж сподіватись ніхто не забороняє
А своєю дурною внутрішньою політикою з постійним залицянням до мадярської меншини він так насолив словакам, що йому після наступних парламентських виборів не світить вже бути прем'єром ніколи.
Це тільки сприяє мирним переговорам?
"Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує це рішення Байдена, той підтримує початок третьої світової війни."
По-друге, відсмокчи у *****
І по-третє, іди *****, посмоктучючи *********** прутня в процесі.
а те що ху..ло знищує нашу енергетику, захоплює наші території - то типу не зриває переговори? що ж це за переговори такі, коли тільки одна сторона має терпіти?
це коли дитяті все сходе з рук і з нього виростає рецидивіст .
Цікаво в фіцо своїм дітям теж дозволяє вбивати українців?
***** включив усі ричаги , щоб Україну умовляли здатись
Треба частіше було в тир ходити,чи більше часу там проводити.
П.С.фіцо,пішов на *** до орбана!
"Це безпрецедентна ескалація напруженості" (с) Фіцо
А масовані ракетно-дронові атаки по енергооб'єктах та цивільній інфрастуктурі - то норм? Терор цивільного населення - норм?
От якби ж можна було б цю всю московитську навалу (з їхніми м'ясними штурмами, ракетними та дроновими атаками, ударами КАБами, артою, мінометами та РСЗВ по прикордонню) через якийсь просторовий портал перемістити до кордонів Угорщини та Словаччини, щоб відчули на собі "рускій мір" та ціну кривавих кремлівських грошей!
"Ніяких перемовин! Ніяких компромісів!"
"Ніяких перемовин! Ніяких компромісів!"
"Ніяких перемовин! Ніяких компромісів!"
...отримують по харі...
"Ааа.... Ви зірвали перемовини!!!!"
Але словаків вже не існуватиме 😁
Всякие , , и прочие псевдо-патриоты-границы-1991 до сих пор на третий год так и не поняли, как оно работает.
Ну дали разрешения. Ну ударим целыми 5-тью атакамсами и 5-тью скальпелями куда-нибудь в 300-400 км от границы. Дальше что?
Каким образом эти 10 комариных укусов должны заставить Пу сесть за стол переговоров?
У параши УЖЕ на данный момент 300 ракет готово, и это не считая ишакедов.
Другой момент если бы дали например тысячу ракет + разрешение бить по Москве - тогда да, этим можно угрожать. И то, на переговоры нужно садиться ДО обстрелов, а то сами обстрелы могут оказаться такими же как контрнаступ-2023 - т.е. никакими.
А это все просто вызовет очередной гарантированный кирдык энергетики посреди зимы.
***** ШАСТАТЬ КАЦАПАМ В УКРАЇНЕ
Именно идеальное знание пяти языков, дает мне право разговаривать на любом из них, на мой выбор
.
Если же вам что-то не понятно из сказанного мною - двери моего дома всегда для вас открыты, в том числе и изнутри
ПОВАЖАЙТЕ ДЕРЖАВНУ МОВУ НА УКРАЇНСЬКОМУ САЙТІ
Вы что-то путаете, мадам.
Миф о братских народах
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
Миф о братских народах
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка поСравнению с учителями украинского языка.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
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1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по
сравнению с учителями украинского языка.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
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"Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує це рішення Байдена, той підтримує початок третьої світової війни."
Особливо після подібних заяв.