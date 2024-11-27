В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч, - Жолнович
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч.
Про це "Суспільному" розповіла міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ.
"Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність. Тому я думаю, що цифра може бути більшою, але наразі з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб ми маємо таких, що мають статус з інвалідністю", - сказала урядовиця.
Раніше Жолнович заявляла, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не завадить виплаті пенсій з інвалідності.
Топ коментарі
+5 Fjall_Raven
показати весь коментар27.11.2024 22:44
+5 Tierre
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+5 Юрий Шмалько #511275
показати весь коментар27.11.2024 23:10
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Крім того - дійсно багато літніх людей почали оформлювати собі інвалідність для того, щоб вивезти з країни синів, онуків, зятів і тд, ще до цього тут є корупційна складова з фейковими інвалідностями.
Також одні знайомі виїхали з батьком дружини, який є інвалідом. Як там вдалося оформити опіку - не знаю, але факт у тому, що чоловік виїхав саме як опікун тестя.
Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники...
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А раптом вони одужають? В Міноборони працюють істинно віруючі в Бога нашого, Ісуса Христа!
5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.
Книга Ісаї 35:1-10
Хіба пенсіонерам ( людям вже і так непрацюючим ) група інвалідності ( через втрату працездатності ) призначається ?