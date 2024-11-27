В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч, - Жолнович

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч.

Про це "Суспільному" розповіла міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ.

"Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність. Тому я думаю, що цифра може бути більшою, але наразі з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб ми маємо таких, що мають статус з інвалідністю", - сказала урядовиця.

Раніше Жолнович заявляла, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не завадить виплаті пенсій з інвалідності.

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