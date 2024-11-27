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Новини Війна
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В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч, - Жолнович

кількість людей з інвалідністю в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч.

Про це "Суспільному" розповіла міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ.

"Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність. Тому я думаю, що цифра може бути більшою, але наразі з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб ми маємо таких, що мають статус з інвалідністю", - сказала урядовиця.

Раніше Жолнович заявляла, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не завадить виплаті пенсій з інвалідності.

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Автор: 

інвалідність (262) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+5
одних прокурорвів та родичів з кола їх близького, скільки інвалідами поставало., десятки тисяч, не менше!
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27.11.2024 22:44
+5
У вас не правильна арифметика. Далеко не усі поранені стають інвалідами.
Крім того - дійсно багато літніх людей почали оформлювати собі інвалідність для того, щоб вивезти з країни синів, онуків, зятів і тд, ще до цього тут є корупційна складова з фейковими інвалідностями.
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27.11.2024 22:46
+5
Наказ МОУ №686 - абсолютно хворі і непридатні для військової служби тепер не є виключеними з військового обліку! От хто оце робить і для чого знущатися з і так обділених долею людей?! І які з них воїни, який облік? При цьому абсолютно здорові сотні тисяч самі знаєте кого просто жирують без будь-якого обліку.
Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники...
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27.11.2024 23:10
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Це і є кількість поранених - ділим цифру на 5 - це і є кількість убитих
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27.11.2024 22:40 Відповісти
Відкинь прокурорів, суддів, тцкунів,поліцаіів і пацієнтів крупи, тоді рахуй,
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27.11.2024 22:46 Відповісти
У вас не правильна арифметика. Далеко не усі поранені стають інвалідами.
Крім того - дійсно багато літніх людей почали оформлювати собі інвалідність для того, щоб вивезти з країни синів, онуків, зятів і тд, ще до цього тут є корупційна складова з фейковими інвалідностями.
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27.11.2024 22:46 Відповісти
Онуків і зятів не вивезеш, якщо є діти, це оформлення енічого не дасть.
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27.11.2024 23:07 Відповісти
Наче інвалід може вивезти кого хоч аби він був оформлений опікуном.
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28.11.2024 00:03 Відповісти
Помиляєтесь. У мене є такі кейси серед знайомих. Наприклад - на початку війни мати хлопця з дідусем виїхали до Чехії, а він - до Ужгорода. Через деякий час мати "втомилася" доглядати за дідусем і повернула його до України, а сама залишилась у Чехії. Гарний онук повернувся з дідусем до Києва, винайняв квартиру, де вони з дідусем жили вдвох 2 місяці, поки він оформлював опіку, після чого вони разом віїхали за кордон і дідусь знову переїхав до дочки в Чехії.
Також одні знайомі виїхали з батьком дружини, який є інвалідом. Як там вдалося оформити опіку - не знаю, але факт у тому, що чоловік виїхав саме як опікун тестя.
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28.11.2024 00:18 Відповісти
Ну тепер нікого ж не випустять бо усі військовозобово'язані хоч і не придатні до служби , тому за межі держави - зась , або ставай держслужбовцем чи плати ВЦА за довідку про виїзд "за сімейними обставинами "
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28.11.2024 01:03 Відповісти
Тобто? Ранійше теж були військовозобов'язаними. Знайомий з тестем виїхав у серпні цього року.
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28.11.2024 03:00 Відповісти
на 3
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27.11.2024 22:48 Відповісти
Інвалідів з психічними розладами, розумовими вадами і т.п. в армію? Ви часом не з ним?
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28.11.2024 05:27 Відповісти
одних прокурорвів та родичів з кола їх близького, скільки інвалідами поставало., десятки тисяч, не менше!
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27.11.2024 22:44 Відповісти
Наказ МОУ №686 - абсолютно хворі і непридатні для військової служби тепер не є виключеними з військового обліку! От хто оце робить і для чого знущатися з і так обділених долею людей?! І які з них воїни, який облік? При цьому абсолютно здорові сотні тисяч самі знаєте кого просто жирують без будь-якого обліку.
Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники...
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27.11.2024 23:10 Відповісти
абсолютно хворі і непридатні для військової служби тепер не є виключеними з військового обліку!
***********
А раптом вони одужають? В Міноборони працюють істинно віруючі в Бога нашого, Ісуса Христа!

5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.

Книга Ісаї 35:1-10
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27.11.2024 23:25 Відповісти
"Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники..." ..... потрібно додати " які прагнуть любими методами награбувати якнайбільше поки іще при владі " Новий наказ відкриває нові можливості хабарництва для ВЦА , адже тепер навіть інваліду без додаткових папірціів у виїзді за межі держави відмовлять бо він на військовому обліку ; виїхати зможуть "блатні" держслужбовці у супроводі корабельних сосон та щасливі власники довідок ВЦА про "сімейні обставини" (( Це зрідні колишнім телеграмам про смерть рідних , тільки вартість послуги трішки інша і не буде шуму як у випадкові із системою "Шлях" , бо хто ті довідки облікуватиме і перевірятиме законність видачі ((
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28.11.2024 01:15 Відповісти
Петро п'ятий, Віктор перший, Найвеличніший Боневтік, всі інваліди, і сини їхні інваліди, і всі родичі...
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28.11.2024 00:08 Відповісти
Що ж ти так скромно забувся про чотириразового ухилянта та його зелену кодлу , чи своє поліно у інвалідському оці не заважає ?
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28.11.2024 01:05 Відповісти
Що значить - інвалідність оформили літні люди ? Це пенсіонери чи що ?
Хіба пенсіонерам ( людям вже і так непрацюючим ) група інвалідності ( через втрату працездатності ) призначається ?
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27.11.2024 23:51 Відповісти
Так , мій знайомий - пенсіонер за віком , чорнобилець , після шунтування переоформляв групу і потім щось там додали до пенсії .
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28.11.2024 01:07 Відповісти
В той час є багато військових, яким після поранень має бути встановлено інвалідність, але МСЕКуни їм призначають невеликі %-ки втрати працездатності. А інвалідами стають ті хто гроші заносять
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28.11.2024 00:00 Відповісти
Аріфметика проста! Хто має гроші,той інвалід,хто не має грошей,тому окоп!
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28.11.2024 00:35 Відповісти
 
 