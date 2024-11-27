В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч, - Жолнович

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч.

Об этом "Суспільному" рассказала министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ.

"Людей с инвалидностью стало больше на 300 тысяч. Это будут разные люди, потому что многие из пожилых людей оформили инвалидность, многие еще не оформили инвалидность. Поэтому я думаю, что цифра может быть больше, но сейчас с 2,7 миллиона до 3 миллионов человек мы имеем таких, которые имеют статус с инвалидностью", - сказала чиновник.

Ранее Жолнович заявляла, что реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не помешает выплате пенсий по инвалидности.

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