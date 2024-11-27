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Новости Война
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В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч, - Жолнович

кількість людей з інвалідністю в Україні

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч.

Об этом "Суспільному" рассказала министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ.

"Людей с инвалидностью стало больше на 300 тысяч. Это будут разные люди, потому что многие из пожилых людей оформили инвалидность, многие еще не оформили инвалидность. Поэтому я думаю, что цифра может быть больше, но сейчас с 2,7 миллиона до 3 миллионов человек мы имеем таких, которые имеют статус с инвалидностью", - сказала чиновник.

Ранее Жолнович заявляла, что реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не помешает выплате пенсий по инвалидности.

Читайте также: Экс-руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник продолжает работать прокурором после скандала с инвалидностью, - ЦПК

Автор: 

инвалидность (171) Жолнович Оксана (25)


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Топ комментарии
+5
одних прокурорвів та родичів з кола їх близького, скільки інвалідами поставало., десятки тисяч, не менше!
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27.11.2024 22:44
+5
У вас не правильна арифметика. Далеко не усі поранені стають інвалідами.
Крім того - дійсно багато літніх людей почали оформлювати собі інвалідність для того, щоб вивезти з країни синів, онуків, зятів і тд, ще до цього тут є корупційна складова з фейковими інвалідностями.
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27.11.2024 22:46
+5
Наказ МОУ №686 - абсолютно хворі і непридатні для військової служби тепер не є виключеними з військового обліку! От хто оце робить і для чого знущатися з і так обділених долею людей?! І які з них воїни, який облік? При цьому абсолютно здорові сотні тисяч самі знаєте кого просто жирують без будь-якого обліку.
Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники...
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27.11.2024 23:10
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Це і є кількість поранених - ділим цифру на 5 - це і є кількість убитих
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27.11.2024 22:40 Ответить
Відкинь прокурорів, суддів, тцкунів,поліцаіів і пацієнтів крупи, тоді рахуй,
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27.11.2024 22:46 Ответить
У вас не правильна арифметика. Далеко не усі поранені стають інвалідами.
Крім того - дійсно багато літніх людей почали оформлювати собі інвалідність для того, щоб вивезти з країни синів, онуків, зятів і тд, ще до цього тут є корупційна складова з фейковими інвалідностями.
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27.11.2024 22:46 Ответить
Онуків і зятів не вивезеш, якщо є діти, це оформлення енічого не дасть.
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27.11.2024 23:07 Ответить
Наче інвалід може вивезти кого хоч аби він був оформлений опікуном.
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28.11.2024 00:03 Ответить
Помиляєтесь. У мене є такі кейси серед знайомих. Наприклад - на початку війни мати хлопця з дідусем виїхали до Чехії, а він - до Ужгорода. Через деякий час мати "втомилася" доглядати за дідусем і повернула його до України, а сама залишилась у Чехії. Гарний онук повернувся з дідусем до Києва, винайняв квартиру, де вони з дідусем жили вдвох 2 місяці, поки він оформлював опіку, після чого вони разом віїхали за кордон і дідусь знову переїхав до дочки в Чехії.
Також одні знайомі виїхали з батьком дружини, який є інвалідом. Як там вдалося оформити опіку - не знаю, але факт у тому, що чоловік виїхав саме як опікун тестя.
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28.11.2024 00:18 Ответить
Ну тепер нікого ж не випустять бо усі військовозобово'язані хоч і не придатні до служби , тому за межі держави - зась , або ставай держслужбовцем чи плати ВЦА за довідку про виїзд "за сімейними обставинами "
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28.11.2024 01:03 Ответить
Тобто? Ранійше теж були військовозобов'язаними. Знайомий з тестем виїхав у серпні цього року.
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28.11.2024 03:00 Ответить
на 3
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27.11.2024 22:48 Ответить
Інвалідів з психічними розладами, розумовими вадами і т.п. в армію? Ви часом не з ним?
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28.11.2024 05:27 Ответить
одних прокурорвів та родичів з кола їх близького, скільки інвалідами поставало., десятки тисяч, не менше!
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27.11.2024 22:44 Ответить
Наказ МОУ №686 - абсолютно хворі і непридатні для військової служби тепер не є виключеними з військового обліку! От хто оце робить і для чого знущатися з і так обділених долею людей?! І які з них воїни, який облік? При цьому абсолютно здорові сотні тисяч самі знаєте кого просто жирують без будь-якого обліку.
Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники...
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27.11.2024 23:10 Ответить
абсолютно хворі і непридатні для військової служби тепер не є виключеними з військового обліку!
***********
А раптом вони одужають? В Міноборони працюють істинно віруючі в Бога нашого, Ісуса Христа!

5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.

Книга Ісаї 35:1-10
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27.11.2024 23:25 Ответить
"Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники..." ..... потрібно додати " які прагнуть любими методами награбувати якнайбільше поки іще при владі " Новий наказ відкриває нові можливості хабарництва для ВЦА , адже тепер навіть інваліду без додаткових папірціів у виїзді за межі держави відмовлять бо він на військовому обліку ; виїхати зможуть "блатні" держслужбовці у супроводі корабельних сосон та щасливі власники довідок ВЦА про "сімейні обставини" (( Це зрідні колишнім телеграмам про смерть рідних , тільки вартість послуги трішки інша і не буде шуму як у випадкові із системою "Шлях" , бо хто ті довідки облікуватиме і перевірятиме законність видачі ((
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28.11.2024 01:15 Ответить
Петро п'ятий, Віктор перший, Найвеличніший Боневтік, всі інваліди, і сини їхні інваліди, і всі родичі...
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28.11.2024 00:08 Ответить
Що ж ти так скромно забувся про чотириразового ухилянта та його зелену кодлу , чи своє поліно у інвалідському оці не заважає ?
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28.11.2024 01:05 Ответить
Що значить - інвалідність оформили літні люди ? Це пенсіонери чи що ?
Хіба пенсіонерам ( людям вже і так непрацюючим ) група інвалідності ( через втрату працездатності ) призначається ?
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27.11.2024 23:51 Ответить
Так , мій знайомий - пенсіонер за віком , чорнобилець , після шунтування переоформляв групу і потім щось там додали до пенсії .
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28.11.2024 01:07 Ответить
В той час є багато військових, яким після поранень має бути встановлено інвалідність, але МСЕКуни їм призначають невеликі %-ки втрати працездатності. А інвалідами стають ті хто гроші заносять
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28.11.2024 00:00 Ответить
Аріфметика проста! Хто має гроші,той інвалід,хто не має грошей,тому окоп!
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28.11.2024 00:35 Ответить
 
 