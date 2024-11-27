В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч, - Жолнович
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч.
Об этом "Суспільному" рассказала министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ.
"Людей с инвалидностью стало больше на 300 тысяч. Это будут разные люди, потому что многие из пожилых людей оформили инвалидность, многие еще не оформили инвалидность. Поэтому я думаю, что цифра может быть больше, но сейчас с 2,7 миллиона до 3 миллионов человек мы имеем таких, которые имеют статус с инвалидностью", - сказала чиновник.
Ранее Жолнович заявляла, что реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не помешает выплате пенсий по инвалидности.
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+5 Fjall_Raven
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+5 Tierre
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+5 Юрий Шмалько #511275
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Крім того - дійсно багато літніх людей почали оформлювати собі інвалідність для того, щоб вивезти з країни синів, онуків, зятів і тд, ще до цього тут є корупційна складова з фейковими інвалідностями.
Також одні знайомі виїхали з батьком дружини, який є інвалідом. Як там вдалося оформити опіку - не знаю, але факт у тому, що чоловік виїхав саме як опікун тестя.
Таке враження, що реально у керівництві вороги і зрадники...
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А раптом вони одужають? В Міноборони працюють істинно віруючі в Бога нашого, Ісуса Христа!
5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.
Книга Ісаї 35:1-10
Хіба пенсіонерам ( людям вже і так непрацюючим ) група інвалідності ( через втрату працездатності ) призначається ?