Ще 379 дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

У населених пунктах Донеччини, які віднесені до зони активних бойових дій, проживають ще 379 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"У населених пунктах, віднесених до зон територій активних бойових дій, а це у 19 громадах, у нас залишається близько 56 тис. осіб, з яких 379 дітей", - сказав Петлін.

Зазначимо, що до громад, населені пункти яких належать до зон активних бойових дій, належать Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.

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