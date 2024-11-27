Еще 379 детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
В населенных пунктах Донетчины, которые отнесены к зоне активных боевых действий, проживают еще 379 детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин.
"В населенных пунктах, отнесенных к зонам территорий активных боевых действий, а это в 19 громадах, у нас остается около 56 тыс. человек, из которых 379 детей", - сказал Петлин.
Отметим, что к громадам, населенные пункты которых относятся к зонам активных боевых действий, относятся Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Новогродовская, Очеретинская, Селидовская, Угледарская и Новоселковская.
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