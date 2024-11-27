В Курской области украинские защитники отразили 16 вражеских атак, бои продолжаются., - Генштаб

В настоящее время произошло 150 боевых столкновений. Самой горячей сегодня является ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском и Времевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов, сбросив 22 КАБ, использовал для поражения 648 дронов-камикадзе. Осуществил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. За сегодняшний день противник потерял на данном направлении 77 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, 13 БпЛА и четыре единицы специальной техники врага, также повредили боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки. Все атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза в районах Грековки, Новоегоровки и Торского. Наши воины остановили все попытки врага. Также авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Ивановке и Торскому.

Смотрите также: Оккупанты атаковали спасателей на Никопольщине: Поврежден автомобиль. ФОТО

Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении враг был активен в районе Белой Горы. Украинские подразделения отразили один штурм захватчиков. Под ударами российских авиабомб оказались Васюковка, Никифоровка и Марково.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, шесть раз проводил наступательные действия на позиции наших войск. Все атаки отражены украинскими воинами.

С начала суток враг 35 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое и Чумацкое. Наши подразделения отразили двадцать шесть атак, бои продолжаются, потери врага уточняются.

На Кураховском направлении противник 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки, где украинские защитники отразили 30 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 735 410 человек (+1580 за сутки), 9449 танков, 20 830 артсистем, 19 304 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на юге

На Времевском направлении наши войска отразили четырнадцать атак противника вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяли авиацию: сбросили КАБ на Новоселку, также ударили неуправляемыми авиаракетами по Большой Новоселке.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено шесть неудачных штурмов позиций украинских воинов.

На Курщине украинские защитники отразили 16 вражеских атак, бои продолжаются.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты, 100-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины и 126-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и технике.