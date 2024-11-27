РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7096 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
415 0

Оккупанты атаковали спасателей на Никопольщине: Поврежден автомобиль. ФОТО

В Днепропетровской области российские войска сбросили боеприпас с БПЛА на автомобиль спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем во время обследования территории после вражеского обстрела в одном из сел Никопольского района российские войска нанесли прицельный удар по спасателям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате сброса боеприпаса с БпЛА, поврежден служебный автомобиль ГСЧС. Пострадавших среди чрезвычайников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе

Росіяни вдарили по рятувальниках на Нікопольщині
Росіяни вдарили по рятувальниках на Нікопольщині

Автор: 

ГСЧС (4958) Днепропетровская область (3927) Никопольский район (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 