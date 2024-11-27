Оккупанты атаковали спасателей на Никопольщине: Поврежден автомобиль. ФОТО
В Днепропетровской области российские войска сбросили боеприпас с БПЛА на автомобиль спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем во время обследования территории после вражеского обстрела в одном из сел Никопольского района российские войска нанесли прицельный удар по спасателям", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате сброса боеприпаса с БпЛА, поврежден служебный автомобиль ГСЧС. Пострадавших среди чрезвычайников нет.
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