Окупанти атакували рятувальників на Нікопольщині: Пошкоджено автомобіль. ФОТО
У Дніпропетровській області російські війська скинули боєприпас із БпЛА на автомобіль рятувальників.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Постраждалих серед надзвичайників немає.
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