Окупанти атакували рятувальників на Нікопольщині: Пошкоджено автомобіль. ФОТО

У Дніпропетровській області російські війська скинули боєприпас із БпЛА на автомобіль рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Постраждалих серед надзвичайників немає.

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