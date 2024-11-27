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Окупанти атакували рятувальників на Нікопольщині: Пошкоджено автомобіль. ФОТО

У Дніпропетровській області російські війська скинули боєприпас із БпЛА на автомобіль рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Постраждалих серед надзвичайників немає.

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Росіяни вдарили по рятувальниках на Нікопольщині
Росіяни вдарили по рятувальниках на Нікопольщині

Автор: 

ДСНС (5083) Дніпропетровська область (3602) Нікопольський район (163)


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