Трамп планує призначити керівником ВМС США бізнесмена Фелана без військового досвіду, - The Hill

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити керівником Військово-морських сил бізнесмена Джона Фелана, в якого немає військового досвіду.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

"Джон буде величезною силою для наших військовослужбовців ВМС і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка понад усе". Він ставитиме справи ВМС США понад усе", – заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної компанії Rugger Management LLC у Флориді. Також він був керуючим партнером приватної інвестиційної компанії MSD Capital. Фелан не служив в армії. Проте бізнесмен є донором кампанії Трампа та інших комітетів, пов'язаних з Республіканською партією.

У квітні він пожертвував 834 тис. доларів спільному комітету Трампа зі збору коштів "Трамп 47", згідно з документами Федеральної виборчої комісії (ФВК). Фелан також робив пожертви на користь різних філій Республіканської партії в штатах під час виборчого циклу 2024 року, пише видання.

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"Його послужний список успіху говорить сам за себе – справжній чемпіон американського підприємництва та винахідливості. Інтелект і лідерські якості Джона не мають собі рівних. Його неймовірні знання та досвід покращать життя хоробрих американців, які служать нашій нації. Джон досягне реальних результатів для наших ВМС і нашої країни. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним", – описав Трамп Фелана.

Кандидатура на посаду керівника ВМС США потребуватиме затвердження в Сенаті. Наступного року Республіканська партія матиме там більшість.

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