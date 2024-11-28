Трамп планує призначити керівником ВМС США бізнесмена Фелана без військового досвіду, - The Hill
Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити керівником Військово-морських сил бізнесмена Джона Фелана, в якого немає військового досвіду.
Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.
"Джон буде величезною силою для наших військовослужбовців ВМС і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка понад усе". Він ставитиме справи ВМС США понад усе", – заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної компанії Rugger Management LLC у Флориді. Також він був керуючим партнером приватної інвестиційної компанії MSD Capital. Фелан не служив в армії. Проте бізнесмен є донором кампанії Трампа та інших комітетів, пов'язаних з Республіканською партією.
У квітні він пожертвував 834 тис. доларів спільному комітету Трампа зі збору коштів "Трамп 47", згідно з документами Федеральної виборчої комісії (ФВК). Фелан також робив пожертви на користь різних філій Республіканської партії в штатах під час виборчого циклу 2024 року, пише видання.
"Його послужний список успіху говорить сам за себе – справжній чемпіон американського підприємництва та винахідливості. Інтелект і лідерські якості Джона не мають собі рівних. Його неймовірні знання та досвід покращать життя хоробрих американців, які служать нашій нації. Джон досягне реальних результатів для наших ВМС і нашої країни. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним", – описав Трамп Фелана.
Кандидатура на посаду керівника ВМС США потребуватиме затвердження в Сенаті. Наступного року Республіканська партія матиме там більшість.
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І взагалі, купувати собі посади - то виключно "наше все", коли впевнений що від прокурора можна відкупитися і знаєш де продаються посади!
Дурень думає що весь світ живе за тими правилами, що й він!
Наші міністри оборони - то свиня, яку годують обʼїдками із корпоративних вечірок і генеральских їдален!
Ти, недолуге, бодай саме второпало, що нашрайбало?