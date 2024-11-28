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Трамп планує призначити керівником ВМС США бізнесмена Фелана без військового досвіду, - The Hill

Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити керівником Військово-морських сил бізнесмена Джона Фелана, в якого немає військового досвіду.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

"Джон буде величезною силою для наших військовослужбовців ВМС і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка понад усе". Він ставитиме справи ВМС США понад усе", – заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної компанії Rugger Management LLC у Флориді. Також він був керуючим партнером приватної інвестиційної компанії MSD Capital. Фелан не служив в армії. Проте бізнесмен є донором кампанії Трампа та інших комітетів, пов'язаних з Республіканською партією.

У квітні він пожертвував 834 тис. доларів спільному комітету Трампа зі збору коштів "Трамп 47", згідно з документами Федеральної виборчої комісії (ФВК). Фелан також робив пожертви на користь різних філій Республіканської партії в штатах під час виборчого циклу 2024 року, пише видання.

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"Його послужний список успіху говорить сам за себе – справжній чемпіон американського підприємництва та винахідливості. Інтелект і лідерські якості Джона не мають собі рівних. Його неймовірні знання та досвід покращать життя хоробрих американців, які служать нашій нації. Джон досягне реальних результатів для наших ВМС і нашої країни. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним", – описав Трамп Фелана.

Кандидатура на посаду керівника ВМС США потребуватиме затвердження в Сенаті. Наступного року Республіканська партія матиме там більшість.

Також читайте: Розвідувальна спільнота США шокована запропонованою Трампом кандидатурою на посаду директора національної розвідки, — Time

Автор: 

США (22417) Трамп (5429)


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Топ коментарі
+31
Походу Трамп переплюне Зеленського у дебільних призначеннях.
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28.11.2024 00:24
+21
Ще й Американське руде чмо, як і наше зелене, буде призначати по критерію лояльності, а не професійності. "Хужє нє будєт", американці, хоть паржотє.
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28.11.2024 00:26
+21
Один підручний хабарі бере за посади, іншого за гроші призначають туди до чого він ніякого відношення не має. Але ж корупція тільки в Україні. Не переплутайте.
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28.11.2024 00:27
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Ні , не правильно ти зрозумів , єдиний правильний висновок - ти скупердяй , який пожалів 834 тис. доларів для облаштування свого майбутнього , кусай тепер лікті , на наступних виборах така сума вже не прокотить , там переймуть наш досвід коли навіть за місце у парламенті платили від 5 до 10 млн поки ідіоти зелених проституток та тамадів безкоштовно не понаобирали ((
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28.11.2024 01:41 Відповісти
Так думає дурень! Людині, яка може заробити мільйони долларі не треба собі купувати посади щоб красти! Передивись Золоте Теля, як Шура Балаганов вкрав гаманець в трамваї. Так і тут. Ахметов ніколи не купить посаду міністра собі - він поставить на посаду свою шістку, яка і буде красти, але вже для нього. І сидіти буде той "шмугаль".
І взагалі, купувати собі посади - то виключно "наше все", коли впевнений що від прокурора можна відкупитися і знаєш де продаються посади!
Дурень думає що весь світ живе за тими правилами, що й він!
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28.11.2024 09:15 Відповісти
це ви американцям написали, що собі посади купують?
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28.11.2024 23:35 Відповісти
Ну, там хоть війни нема.
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28.11.2024 02:47 Відповісти
И что? Первый трамповский кандидат на генпрокурора отвалился из-за того, что за него не проголосует парламент так как за типом тянутся секс скандалы. В США не как в Украине или рашке где есть презик и его ручная партия. Там 2 партии существуют кучу лет, там некоторые сенаторы десятилетиями сидят и после Трампа будут всё также на своих местах.
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28.11.2024 06:47 Відповісти
... у нас теж подібних призначали .
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28.11.2024 08:17 Відповісти
А мені здається, що Трамп вирішив позбутися "яець по 17$" у бюджеті країни. Тому і ставить на посади людей, які можуть рахувати гроші. Бо генерали не знають межі вартості зброї - їм треба щоб була найкраща. Тому і треба чесний і розумний посередник між генералами і підрядниками.
Наші міністри оборони - то свиня, яку годують обʼїдками із корпоративних вечірок і генеральских їдален!
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28.11.2024 09:05 Відповісти
Коли тобі, ваня, пофіг, якого милого ти сюди припхався? Накаті бояри і упадіпадскамєйку. І буде тобі щастя.
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01.12.2024 04:22 Відповісти
О! Хрю-гав після бояри іспадскамєйкі.

Ти, недолуге, бодай саме второпало, що нашрайбало?
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02.12.2024 01:18 Відповісти
Судячи з комертарів , пєтро , все життя сіньку жрав
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05.12.2024 11:28 Відповісти
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