Рашисти вдарили з артилерії по Мирнограду: дві людини загинули, 3 поранені (оновлено)
Щонайменше одна людина загинула та ще 3 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії.
"Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, на місці працюють всі відповідальні служби.
"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!" - звернувся Філашкін до мешканців регіону.
Оновлено о 14:10
Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.
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