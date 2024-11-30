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Рашисти вдарили з артилерії по Мирнограду: дві людини загинули, 3 поранені (оновлено)

Обстріл Мирнограду

Щонайменше одна людина загинула та ще 3 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії.

"Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці працюють всі відповідальні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завезти допомогу в Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, ворог прострілює всі під’їзні шляхи, - ОВА

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!" - звернувся Філашкін до мешканців регіону.

Оновлено о 14:10

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.

Автор: 

обстріл (28392) Донецька область (8423) Мирноград (50)


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Мобілізації не буде казали вони. А у вас ТЦК по вулицях ходять та хапають людей прикалувались вони.
А воно он як - В Москві ОМОН та росгвардія проводить рейди по нічним клубам. Ловлять чоловіків призивного віку, кидають в автозаки та везуть до воїнкоматів https://t.me/pecherymordora356
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30.11.2024 13:58 Відповісти
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30.11.2024 15:32 Відповісти
Та ні, краще смакувати "бусіфікацію" в Україні...
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30.11.2024 16:13 Відповісти
та нехай вони там один одного хоч повбивають ,
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30.11.2024 15:29 Відповісти
Це підтверджує що рашистів треба знищувати ,ці варвари свідомо воюють з мирним населенням навіть рейх собі такого не дозволяв ,рашизм це ракова пухлина 21 століття,це злочина варварська орда ,яка в своєму ментальному розвитку застрягла в середньовіччі.
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30.11.2024 16:12 Відповісти
 
 