Рашисти вдарили з артилерії по Мирнограду: дві людини загинули, 3 поранені (оновлено)

Щонайменше одна людина загинула та ще 3 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії.

"Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці працюють всі відповідальні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завезти допомогу в Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, ворог прострілює всі під’їзні шляхи, - ОВА

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!" - звернувся Філашкін до мешканців регіону.

Оновлено о 14:10

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.