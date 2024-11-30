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Рашисты ударили из артиллерии по Мирнограду: два человека погибли, 3 ранены (обновлено)

Обстріл Мирнограду

По меньшей мере, 1 человек погиб и еще 3 ранены в результате обстрела Мирнограда Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии.

"Повреждены частный дом, предприятие, кафе и автомобиль", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте работают все ответственные службы.

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"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!" - обратился Филашкин к жителям региона.

Обновлено в 14:10

Позже глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до двух.

Автор: 

обстрел (26906) Донецкая область (9511) Мирноград (48)


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Мобілізації не буде казали вони. А у вас ТЦК по вулицях ходять та хапають людей прикалувались вони.
А воно он як - В Москві ОМОН та росгвардія проводить рейди по нічним клубам. Ловлять чоловіків призивного віку, кидають в автозаки та везуть до воїнкоматів https://t.me/pecherymordora356
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30.11.2024 13:58 Ответить
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30.11.2024 15:32 Ответить
Та ні, краще смакувати "бусіфікацію" в Україні...
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30.11.2024 16:13 Ответить
та нехай вони там один одного хоч повбивають ,
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30.11.2024 15:29 Ответить
Це підтверджує що рашистів треба знищувати ,ці варвари свідомо воюють з мирним населенням навіть рейх собі такого не дозволяв ,рашизм це ракова пухлина 21 століття,це злочина варварська орда ,яка в своєму ментальному розвитку застрягла в середньовіччі.
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30.11.2024 16:12 Ответить
 
 