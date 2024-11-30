Рашисты ударили из артиллерии по Мирнограду: два человека погибли, 3 ранены (обновлено)
По меньшей мере, 1 человек погиб и еще 3 ранены в результате обстрела Мирнограда Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии.
"Повреждены частный дом, предприятие, кафе и автомобиль", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, на месте работают все ответственные службы.
"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!" - обратился Филашкин к жителям региона.
Обновлено в 14:10
Позже глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до двух.
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