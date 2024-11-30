"Воєнні туристи" зі США та Європи все частіше їдуть в Україну, щоб побачити спричинені війною руйнування, - ЗМІ

Так звані "воєнні туристи" їдуть в Україну, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені російською агресивною війною. Поїздки в зони бойових дій, такі як Ірпінь чи Харків, які іноді називають "чорним туризмом", викликають етичні питання.

Про це пишуть німецьке N-TV та швейцарське Sarganserländer, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько десяти українських компаній пропонує для туристів із Європи та США тури до знакових трагічних місць російсько-української війни.

Зокрема, іноземців привозять до Ірпеня, де на початку повномасштабного вторгнення окупанти розстрілювали цивільних людей.

У матеріалі йдеться, що цю сферу в туризмі називають "чорним туризмом" і це все частіше викликає етичні питання.

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Пам'ять про російсько-українську війну

Зокрема, цьогоріч War Tours супроводжувало в Україну близько 30 клієнтів, переважно з Європи та США.

Їхні тури здебільшого були зосереджені на Києві та його передмістях, де російські солдати масово вбивали мирних жителів. Вартість турів становить від 150 до 250 євро.

Співзасновник компанії Дмитро Никифоров каже, що частина прибутку йде на потреби армії, і ці тури "не про гроші, а про пам'ять про війну".

Менеджер іншої туристичної компанії Capital Tours Kiev Світозар Мойсеєв сказав, що такі поїздки мають передусім просвітницьке значення і слугують "вакциною для того, щоб не допустити повторення чогось подібного".

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Інший турист Нік Тан зі США у липні прилетів до Харкова, який розташований за 20 кілометрів від фронту і під постійними обстрілами окупантів.

Він розповів журналістам, що хотів побачити Україну під час війни, бо, мовляв, "наше життя на Заході надто комфортне й легке". За його словами, він навіть хотів більше наблизитися до лінії фронту, але його "воєнний гід" цього не дозволив.

Етичні проблеми "воєнного туризму"

Депутатка міськради в Ірпені Михайлина Скорик-Шкарівська, чиї слова наводять видання, сказала, що більшість мешканців начебто підтримують такий туризм.

Але також від місцевих, мовляв, лунають і звинувачення "Навіщо ви сюди приїжджаєте? Навіщо ви хочете бачити наше горе?".

Голова Національного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів також визнала етичні проблеми воєнного туризму, однак, за її словами, її відомство готує спеціальні навчальні курси для гідів.

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