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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Воєнні туристи" зі США та Європи все частіше їдуть в Україну, щоб побачити спричинені війною руйнування, - ЗМІ

Туристи зі США та Європи їдуть до України, щоб на власні очі побачити наслідки війни

Так звані "воєнні туристи" їдуть в Україну, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені російською агресивною війною. Поїздки в зони бойових дій, такі як Ірпінь чи Харків, які іноді називають "чорним туризмом", викликають етичні питання.

Про це пишуть німецьке N-TV та швейцарське Sarganserländer, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько десяти українських компаній пропонує для туристів із Європи та США тури до знакових трагічних місць російсько-української війни.

Зокрема, іноземців привозять до Ірпеня, де на початку повномасштабного вторгнення окупанти розстрілювали цивільних людей.

У матеріалі йдеться, що цю сферу в туризмі називають "чорним туризмом" і це все частіше викликає етичні питання. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив створити туристичний реєстр. Він почне працювати з наступного року 

Пам'ять про російсько-українську війну

Зокрема, цьогоріч War Tours супроводжувало в Україну близько 30 клієнтів, переважно з Європи та США.

Їхні тури здебільшого були зосереджені на Києві та його передмістях, де російські солдати масово вбивали мирних жителів. Вартість турів становить від 150 до 250 євро.

Співзасновник компанії Дмитро Никифоров каже, що частина прибутку йде на потреби армії, і ці тури "не про гроші, а про пам'ять про війну".

Менеджер іншої туристичної компанії Capital Tours Kiev Світозар Мойсеєв сказав, що такі поїздки мають передусім просвітницьке значення і слугують "вакциною для того, щоб не допустити повторення чогось подібного".

Читайте також: Парламентарі німецького Бундестагу відвідали Ірпінь. ФОТОрепортаж

Інший турист Нік Тан зі США у липні прилетів до Харкова, який розташований за 20 кілометрів від фронту і під постійними обстрілами окупантів.

Він розповів журналістам, що хотів побачити Україну під час війни, бо, мовляв, "наше життя на Заході надто комфортне й легке". За його словами, він навіть хотів більше наблизитися до лінії фронту, але його "воєнний гід" цього не дозволив.

Етичні проблеми "воєнного туризму"

Депутатка міськради в Ірпені Михайлина Скорик-Шкарівська, чиї слова наводять видання, сказала, що більшість мешканців начебто підтримують такий туризм.

Але також від місцевих, мовляв, лунають і звинувачення "Навіщо ви сюди приїжджаєте? Навіщо ви хочете бачити наше горе?".

Голова Національного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів також визнала етичні проблеми воєнного туризму, однак, за її словами, її відомство готує спеціальні навчальні курси для гідів.

Також читайте: Делегація країн Глобального Півдня оглянула місця воєнних злочинів росіян в Ірпені. ФОТОрепортаж

Автор: 

іноземець (390) Ірпінь (358) Харків (5581) туристи (275)


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Топ коментарі
+40
Розголошення, оце і є найбільша користь
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30.11.2024 17:05
+18
Хай бачать самі й показують знайомим. Щоб у світі як найбільш людей знали про злочини рашиських нелюдей!
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30.11.2024 17:17
+16
Люди приїздять в Освенцім, відвідують військові кладовища і це є нормальним.
То чому не можна подивитись на морок, який несе руській мір? Може дехто передумає умиротворювати пуйла...
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30.11.2024 18:12
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Як би користь була Україні від таких турів...
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30.11.2024 17:02 Відповісти
Розголошення, оце і є найбільша користь
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30.11.2024 17:05 Відповісти
А може зброя? Чи з Канади відніше?
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30.11.2024 17:09 Відповісти
Свою треба мати було. Це цивільні люди, яке відношення вони мають до зброї?
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30.11.2024 17:47 Відповісти
Не забувайте, що ми маємо ще інформаційний фронт
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30.11.2024 20:55 Відповісти
Такий собі турбізнес на крові
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30.11.2024 17:19 Відповісти
В бусік і на фронт, отам хай дивляться
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30.11.2024 17:05 Відповісти
Зашибись Украина стала таристической меккой благодаря Чернобылю а теперь еще благодаря рашистским бомбардировкам.
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30.11.2024 17:09 Відповісти
Может по двойной цене любителям екстрима продавать туры поучаствовать в реальном батерфилде на линии фронта?
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30.11.2024 17:13 Відповісти
Краще завести в зону досяжності КАБів, щоб влупило по білозубому америкоїдному їбалу всіма 500-ма кг. Ми, звичайно ж, висловимо глибоку стурбованість і занепокоєння з приводу такої ескалацвї. Віддамо урну з прахом в омериганське посольство. Думаю, після 20-30 таких урн з любителів жерти очима чуже горе і отримувати задоволення від апокаліптичних пейзажів потік таких чорних туристів припиниться.
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30.11.2024 17:19 Відповісти
Навпаки, виросте.
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30.11.2024 17:37 Відповісти
Нехай краще в іноземний легіон вступають
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30.11.2024 17:12 Відповісти
В Мариуполе насмотрелся трупов на обочине дорог. Смотреть больше нехочу.
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30.11.2024 17:16 Відповісти
Хай бачать самі й показують знайомим. Щоб у світі як найбільш людей знали про злочини рашиських нелюдей!
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30.11.2024 17:17 Відповісти
та чхати всьому світу на наше горе..
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30.11.2024 17:27 Відповісти
Ти стверджуєш, що Україні ніхто не допомагає...
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30.11.2024 18:42 Відповісти
Віктор Федорович, то або невиглас, або Кацап мерзотний.
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01.12.2024 04:46 Відповісти
Антон старобуб, як використовують?
А забув.... "злая Амєріка рукамі Украінцєв ваюєт с вялікай рассєєй" 🤣🤣🤣🤣
Смердить лаптями від тебе.
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01.12.2024 23:27 Відповісти
Антон - брехню пишете.
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01.12.2024 04:44 Відповісти
Їм то реаліті-шоу
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30.11.2024 17:38 Відповісти
Не "воєнні туристи", а агенти різного покрою й посолу з усіх спецслужб, і не виключно терористичних організацій всього світу. Україна, нажаль, перетоворилась на територію для збіговиська всілякого кисельного лайна, яким лише повитріщатись на наше горе, та по "радіти" для свого самозадоволення. Ось результат війни - спустошена земля України!
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30.11.2024 17:20 Відповісти
Путін так само каже...
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30.11.2024 18:41 Відповісти
тільки путін та раSSія та інші "імена" адептів руZZкого міра пишуться з малої букви в українському правописі....
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30.11.2024 21:22 Відповісти
Mein Kampf?
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30.11.2024 22:18 Відповісти
ДЕ БІЛИ !)
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30.11.2024 17:27 Відповісти
пропоную розширити турпропозицію - там наприклад, побачити і застрелити кацапа, зброя і набої входять в пропозицію
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30.11.2024 17:37 Відповісти
Застрелить кацапа на территории Украины? Ну-ну...
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30.11.2024 19:13 Відповісти
А війна на чиїй території йде? Марсіанській?
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30.11.2024 19:55 Відповісти
вражень не вистачає
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30.11.2024 17:45 Відповісти
Якісь збоченьці.

Але, якщо це приносить дохід - треба подвоїти суму, брати згоду - вся відповідальність на клієнті і хоч на нуль нехай лізуть. Тільки без телефонів і зйомок. А знищені наші міста - нехай знімають.

Якщо виживуть - буде потім жива пропаганда.
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30.11.2024 17:46 Відповісти
Україні потрібен максимальний розголос про те, що рашисти коять в Україні.
Особливо у США, які відділяє океан, і де ціна на галлон бензину важливіша, ніж війна.
Навіть якщо люди їдуть полоскотати собі нерви від побачених руйнувань.
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30.11.2024 17:53 Відповісти
Тобто ти пропонуєш відмовитися від допомоги США.
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30.11.2024 18:39 Відповісти
"Шпигун у ворожому таборі - ключ до переваги".
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30.11.2024 17:58 Відповісти
Люди приїздять в Освенцім, відвідують військові кладовища і це є нормальним.
То чому не можна подивитись на морок, який несе руській мір? Може дехто передумає умиротворювати пуйла...
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30.11.2024 18:12 Відповісти
є різниця. Бо освенцим був майже 100 років назад і це історія.
В Україні вбивають людей ЗАРАЗ, і вони не роблять нічого, щоб це зупинити, аби екскурсії і відосікі зняти. Оце цинізм і гнилість найвищого американського і європ. левелу.
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30.11.2024 19:00 Відповісти
А что ты сделал, чтобы это остановить? Там, в Британии?
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30.11.2024 19:16 Відповісти
А что ты сделал, чтобы это остановить? Там, в Україні?
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30.11.2024 19:19 Відповісти
Ти навіть з ************ язіка не спромігся перейти , а ще щось комусь розказуєш?
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30.11.2024 20:23 Відповісти
Взагалі це не "воєнні туристи " а волонтери , які привозять нам допомогу. Місяць тому до нас приїжджали латвійці , також все об'їздили , зробили сюжет . А результат-- прибори нічного бачення , автівки і інші речі для ЗСУ .
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30.11.2024 18:17 Відповісти
Ага, прям всі волонтери.
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30.11.2024 20:24 Відповісти
Краще б ми таким чином до них їздили! Ну....., може ще пощастить...
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30.11.2024 19:07 Відповісти
Більшість коментаторів плутає дії владних інститутів різних країн і дії їхніх громадян. Коли більше людей за кордоном дізнається про справжнє єство росіян, Україні це тільки вигідно. Розповіді цих "туристів" допомагатимуть позбутися ще досі поширених у світі ілюзій щодо "вілікай русскай культури", адже до цих власноочних свідків ставитимуться з довірою, і їхні розповіді ефективно доноситимуть інформацію про великі російські звірства - справжнє обличчя цього патологічно злочинного народу.
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30.11.2024 19:20 Відповісти
А кто билеты продает?
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30.11.2024 20:01 Відповісти
В диктаторській країні , без ******** нічого не робиться.
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30.11.2024 20:25 Відповісти
арахамії з єрмачками та іншими безуглими з верещучками....
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30.11.2024 21:24 Відповісти
 
 