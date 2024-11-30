"Военные туристы" из США и Европы все чаще едут в Украину, чтобы увидеть вызванные войной разрушения, - СМИ

Так называемые "военные туристы" едут в Украину, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, вызванные российской агрессивной войной. Поездки в зоны боевых действий, такие, как Ирпень или Харьков, которые иногда называют "черным туризмом", вызывают этические вопросы.

Об этом пишут немецкое N-TV и швейцарское Sarganserländer, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около десяти украинских компаний предлагает для туристов из Европы и США туры в знаковые трагические места российско-украинской войны.

В частности, иностранцев привозят в Ирпень, где в начале полномасштабного вторжения оккупанты расстреливали гражданских людей.

В материале говорится, что эту сферу в туризме называют "черным туризмом" и это все чаще вызывает этические вопросы.

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Память о российско-украинской войне

В частности, в этом году War Tours сопровождало в Украину около 30 клиентов, преимущественно - из Европы и США.

Их туры в основном были сосредоточены на Киеве и его пригородах, где российские солдаты массово убивали мирных жителей. Стоимость туров составляет от 150 до 250 евро.

Соучредитель компании Дмитрий Никифоров говорит, что часть прибыли идет на нужды армии, и эти туры "не про деньги, а про память о войне".

Менеджер другой туристической компании Capital Tours Kiev Светозар Моисеев сказал, что такие поездки имеют прежде всего просветительское значение и служат "вакциной для того, чтобы не допустить повторения чего-то подобного".

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Другой турист Ник Тан из США в июле прилетел в Харьков, который расположен в 20 километрах от фронта и под постоянными обстрелами оккупантов.

Он рассказал журналистам, что хотел увидеть Украину во время войны, потому что, мол, "наша жизнь на Западе слишком комфортная и легкая". По его словам, он даже хотел больше приблизиться к линии фронта, но его "военный гид" этого не позволил.

Этические проблемы "военного туризма"

Депутат горсовета в Ирпене Михайлина Скорик-Шкаровская, чьи слова приводят издания, сказала, что большинство жителей вроде бы поддерживают такой туризм.

Но также от местных звучат и обвинения: "Зачем вы сюда приезжаете? Зачем вы хотите видеть наше горе?".

Глава Национального агентства развития туризма Марьяна Олеськив также признала этические проблемы военного туризма, но, по ее словам, ее ведомство готовит специальные учебные курсы для гидов.

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