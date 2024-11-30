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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Военные туристы" из США и Европы все чаще едут в Украину, чтобы увидеть вызванные войной разрушения, - СМИ

Туристи зі США та Європи їдуть до України, щоб на власні очі побачити наслідки війни

Так называемые "военные туристы" едут в Украину, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, вызванные российской агрессивной войной. Поездки в зоны боевых действий, такие, как Ирпень или Харьков, которые иногда называют "черным туризмом", вызывают этические вопросы.

Об этом пишут немецкое N-TV и швейцарское Sarganserländer, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около десяти украинских компаний предлагает для туристов из Европы и США туры в знаковые трагические места российско-украинской войны.

В частности, иностранцев привозят в Ирпень, где в начале полномасштабного вторжения оккупанты расстреливали гражданских людей.

В материале говорится, что эту сферу в туризме называют "черным туризмом" и это все чаще вызывает этические вопросы.

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Память о российско-украинской войне

В частности, в этом году War Tours сопровождало в Украину около 30 клиентов, преимущественно - из Европы и США.

Их туры в основном были сосредоточены на Киеве и его пригородах, где российские солдаты массово убивали мирных жителей. Стоимость туров составляет от 150 до 250 евро.

Соучредитель компании Дмитрий Никифоров говорит, что часть прибыли идет на нужды армии, и эти туры "не про деньги, а про память о войне".

Менеджер другой туристической компании Capital Tours Kiev Светозар Моисеев сказал, что такие поездки имеют прежде всего просветительское значение и служат "вакциной для того, чтобы не допустить повторения чего-то подобного".

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Другой турист Ник Тан из США в июле прилетел в Харьков, который расположен в 20 километрах от фронта и под постоянными обстрелами оккупантов.

Он рассказал журналистам, что хотел увидеть Украину во время войны, потому что, мол, "наша жизнь на Западе слишком комфортная и легкая". По его словам, он даже хотел больше приблизиться к линии фронта, но его "военный гид" этого не позволил.

Этические проблемы "военного туризма"

Депутат горсовета в Ирпене Михайлина Скорик-Шкаровская, чьи слова приводят издания, сказала, что большинство жителей вроде бы поддерживают такой туризм.

Но также от местных звучат и обвинения: "Зачем вы сюда приезжаете? Зачем вы хотите видеть наше горе?".

Глава Национального агентства развития туризма Марьяна Олеськив также признала этические проблемы военного туризма, но, по ее словам, ее ведомство готовит специальные учебные курсы для гидов.

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Автор: 

иностранец (490) Ирпень (370) Харьков (7450) туристы (98)


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Топ комментарии
+40
Розголошення, оце і є найбільша користь
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30.11.2024 17:05
+18
Хай бачать самі й показують знайомим. Щоб у світі як найбільш людей знали про злочини рашиських нелюдей!
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30.11.2024 17:17
+16
Люди приїздять в Освенцім, відвідують військові кладовища і це є нормальним.
То чому не можна подивитись на морок, який несе руській мір? Може дехто передумає умиротворювати пуйла...
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30.11.2024 18:12
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Як би користь була Україні від таких турів...
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30.11.2024 17:02 Ответить
Розголошення, оце і є найбільша користь
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30.11.2024 17:05 Ответить
А може зброя? Чи з Канади відніше?
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30.11.2024 17:09 Ответить
Свою треба мати було. Це цивільні люди, яке відношення вони мають до зброї?
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30.11.2024 17:47 Ответить
Не забувайте, що ми маємо ще інформаційний фронт
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30.11.2024 20:55 Ответить
Такий собі турбізнес на крові
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30.11.2024 17:19 Ответить
В бусік і на фронт, отам хай дивляться
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30.11.2024 17:05 Ответить
Зашибись Украина стала таристической меккой благодаря Чернобылю а теперь еще благодаря рашистским бомбардировкам.
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30.11.2024 17:09 Ответить
Может по двойной цене любителям екстрима продавать туры поучаствовать в реальном батерфилде на линии фронта?
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30.11.2024 17:13 Ответить
Краще завести в зону досяжності КАБів, щоб влупило по білозубому америкоїдному їбалу всіма 500-ма кг. Ми, звичайно ж, висловимо глибоку стурбованість і занепокоєння з приводу такої ескалацвї. Віддамо урну з прахом в омериганське посольство. Думаю, після 20-30 таких урн з любителів жерти очима чуже горе і отримувати задоволення від апокаліптичних пейзажів потік таких чорних туристів припиниться.
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30.11.2024 17:19 Ответить
Навпаки, виросте.
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30.11.2024 17:37 Ответить
Нехай краще в іноземний легіон вступають
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30.11.2024 17:12 Ответить
В Мариуполе насмотрелся трупов на обочине дорог. Смотреть больше нехочу.
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30.11.2024 17:16 Ответить
Хай бачать самі й показують знайомим. Щоб у світі як найбільш людей знали про злочини рашиських нелюдей!
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30.11.2024 17:17 Ответить
та чхати всьому світу на наше горе..
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30.11.2024 17:27 Ответить
Ти стверджуєш, що Україні ніхто не допомагає...
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30.11.2024 18:42 Ответить
Віктор Федорович, то або невиглас, або Кацап мерзотний.
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01.12.2024 04:46 Ответить
Антон старобуб, як використовують?
А забув.... "злая Амєріка рукамі Украінцєв ваюєт с вялікай рассєєй" 🤣🤣🤣🤣
Смердить лаптями від тебе.
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01.12.2024 23:27 Ответить
Антон - брехню пишете.
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01.12.2024 04:44 Ответить
Їм то реаліті-шоу
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30.11.2024 17:38 Ответить
Не "воєнні туристи", а агенти різного покрою й посолу з усіх спецслужб, і не виключно терористичних організацій всього світу. Україна, нажаль, перетоворилась на територію для збіговиська всілякого кисельного лайна, яким лише повитріщатись на наше горе, та по "радіти" для свого самозадоволення. Ось результат війни - спустошена земля України!
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30.11.2024 17:20 Ответить
Путін так само каже...
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30.11.2024 18:41 Ответить
тільки путін та раSSія та інші "імена" адептів руZZкого міра пишуться з малої букви в українському правописі....
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30.11.2024 21:22 Ответить
Mein Kampf?
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30.11.2024 22:18 Ответить
ДЕ БІЛИ !)
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30.11.2024 17:27 Ответить
пропоную розширити турпропозицію - там наприклад, побачити і застрелити кацапа, зброя і набої входять в пропозицію
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30.11.2024 17:37 Ответить
Застрелить кацапа на территории Украины? Ну-ну...
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30.11.2024 19:13 Ответить
А війна на чиїй території йде? Марсіанській?
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30.11.2024 19:55 Ответить
вражень не вистачає
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30.11.2024 17:45 Ответить
Якісь збоченьці.

Але, якщо це приносить дохід - треба подвоїти суму, брати згоду - вся відповідальність на клієнті і хоч на нуль нехай лізуть. Тільки без телефонів і зйомок. А знищені наші міста - нехай знімають.

Якщо виживуть - буде потім жива пропаганда.
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30.11.2024 17:46 Ответить
Україні потрібен максимальний розголос про те, що рашисти коять в Україні.
Особливо у США, які відділяє океан, і де ціна на галлон бензину важливіша, ніж війна.
Навіть якщо люди їдуть полоскотати собі нерви від побачених руйнувань.
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30.11.2024 17:53 Ответить
Тобто ти пропонуєш відмовитися від допомоги США.
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30.11.2024 18:39 Ответить
"Шпигун у ворожому таборі - ключ до переваги".
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30.11.2024 17:58 Ответить
Люди приїздять в Освенцім, відвідують військові кладовища і це є нормальним.
То чому не можна подивитись на морок, який несе руській мір? Може дехто передумає умиротворювати пуйла...
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30.11.2024 18:12 Ответить
є різниця. Бо освенцим був майже 100 років назад і це історія.
В Україні вбивають людей ЗАРАЗ, і вони не роблять нічого, щоб це зупинити, аби екскурсії і відосікі зняти. Оце цинізм і гнилість найвищого американського і європ. левелу.
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30.11.2024 19:00 Ответить
А что ты сделал, чтобы это остановить? Там, в Британии?
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30.11.2024 19:16 Ответить
А что ты сделал, чтобы это остановить? Там, в Україні?
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30.11.2024 19:19 Ответить
Ти навіть з ************ язіка не спромігся перейти , а ще щось комусь розказуєш?
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30.11.2024 20:23 Ответить
Взагалі це не "воєнні туристи " а волонтери , які привозять нам допомогу. Місяць тому до нас приїжджали латвійці , також все об'їздили , зробили сюжет . А результат-- прибори нічного бачення , автівки і інші речі для ЗСУ .
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30.11.2024 18:17 Ответить
Ага, прям всі волонтери.
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30.11.2024 20:24 Ответить
Краще б ми таким чином до них їздили! Ну....., може ще пощастить...
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30.11.2024 19:07 Ответить
Більшість коментаторів плутає дії владних інститутів різних країн і дії їхніх громадян. Коли більше людей за кордоном дізнається про справжнє єство росіян, Україні це тільки вигідно. Розповіді цих "туристів" допомагатимуть позбутися ще досі поширених у світі ілюзій щодо "вілікай русскай культури", адже до цих власноочних свідків ставитимуться з довірою, і їхні розповіді ефективно доноситимуть інформацію про великі російські звірства - справжнє обличчя цього патологічно злочинного народу.
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30.11.2024 19:20 Ответить
А кто билеты продает?
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30.11.2024 20:01 Ответить
В диктаторській країні , без ******** нічого не робиться.
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30.11.2024 20:25 Ответить
арахамії з єрмачками та іншими безуглими з верещучками....
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30.11.2024 21:24 Ответить
 
 