УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини
5 610 28

У неділю, 1 грудня, у Києві тимчасово обмежать дорожній рух

у Києві тимчасово обмежать дорожній рух

У неділю, 1 грудня, у центральній частині Києва тимчасово обмежать дорожній рух.

Про це у соцмережі Facebook повідомила пресслужба Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні мешканці та гості міста Києва! 1 грудня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом",- йдеться у повідомленні.

Окрім цього, там нагадали, що відповідно до українського закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" а також положення, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державної охорона Управлінням державної охорони України.

Читайте також: У Києві обмежать рух Північним мостом на півтора місяця

Зазначається, що військовослужбовці цього напряму спільно з відповідними підрозділами Нацполіції "мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільних транспортів глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом".

А також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або покинути їх.

Читайте також: Завтра в Києві обмежать рух на кількох вулицях

Автор: 

Київ (19448) обмеження (244) Управління держохорони УДО (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Гра Stalker 2 підпалила сраки кацапам, а рейтинги осла-підоносця підпалили сраки в ОПі. Досі бомбить вас від «збитого льотчика» - Пороха.
показати весь коментар
30.11.2024 21:39
+6
А ні, то сонцесяйний та найвеличнійший поц дуже турбуєтся за свою смердючу шкуринку.
показати весь коментар
30.11.2024 21:36
+5
якщо в ОП і підуть завгосп і найвеличніший на "лікарняний" - висновок один: приїзд Вікторії Спартц!!!
показати весь коментар
30.11.2024 21:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп?
показати весь коментар
30.11.2024 21:18 Відповісти
Та шо там Трамп. Бери вище.
Ын.
показати весь коментар
30.11.2024 21:23 Відповісти
А ні, то сонцесяйний та найвеличнійший поц дуже турбуєтся за свою смердючу шкуринку.
показати весь коментар
30.11.2024 21:36 Відповісти
...разом із Сі
показати весь коментар
30.11.2024 21:36 Відповісти
Сі буде інкогніто. По скайпу через масковий старлінк.
показати весь коментар
30.11.2024 22:03 Відповісти
Мабудь найвеличніший очікує подяку від народу за нововведені податки.
показати весь коментар
30.11.2024 21:35 Відповісти
ви у слові "очікує" випадково надрукували зайву літеру.
показати весь коментар
01.12.2024 01:10 Відповісти
Теж варіант.
показати весь коментар
01.12.2024 07:39 Відповісти
Можливо до столиці прибуде
американський ведучий Лекс Фрідман і запише 3-годинний подкаст із Зеленським- це для Вови дуже важливо 🙁
показати весь коментар
30.11.2024 23:00 Відповісти
одно з двох - або фрідман, або епштейн.
показати весь коментар
01.12.2024 01:13 Відповісти
Цікаво: а хто ж такий поважний буде? Чи це просто натяк, що жителям столиці слід готуватись до ракетної/шахедної атаки в цей період? 🤔
показати весь коментар
30.11.2024 21:23 Відповісти
вава нарешті добереться в опу с Гути
показати весь коментар
30.11.2024 21:27 Відповісти
якщо в ОП і підуть завгосп і найвеличніший на "лікарняний" - висновок один: приїзд Вікторії Спартц!!!
показати весь коментар
30.11.2024 21:30 Відповісти
Це тієї самої Вікторії Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, зате радить всіх мобілізувати?
показати весь коментар
30.11.2024 21:45 Відповісти
Це та, яка казала що "президент Зеленський готує гарні презентації, але не робить нічого істотного для підтримки власного народу, не підготував країну до війни"
показати весь коментар
30.11.2024 21:49 Відповісти
від Вікторіїї щеневтік сховається на Занзібарі як Їнкогніто2 бо розуміє що йому капець від неї... і скумбрія не прикриє
показати весь коментар
30.11.2024 21:49 Відповісти
Якиись важняк
показати весь коментар
30.11.2024 21:32 Відповісти
Гра Stalker 2 підпалила сраки кацапам, а рейтинги осла-підоносця підпалили сраки в ОПі. Досі бомбить вас від «збитого льотчика» - Пороха.
показати весь коментар
30.11.2024 21:39 Відповісти
таблетки пей, поло умный любитель зеленского! а перед сном посмотри видосик с спасителем мира и марафон!
показати весь коментар
30.11.2024 21:47 Відповісти
Зараз тебе адмін забанить ', що посмів на спонсора батон крошити😁
показати весь коментар
30.11.2024 22:22 Відповісти
Вава вже трошки сцить...
показати весь коментар
30.11.2024 21:38 Відповісти
Майже кожні вихідні, до чого б це?)
показати весь коментар
30.11.2024 21:51 Відповісти
Зелені драпати надумали!
показати весь коментар
30.11.2024 22:07 Відповісти
А Прем'єр ВБ, шановний добродій Джонсонюк навесні 2022 ходив по Києву без проблем і майже без охорони.

Зєля, може це ти чогось очкуєш, а не іноземні делегації?
показати весь коментар
30.11.2024 22:13 Відповісти
Завтра було...
показати весь коментар
30.11.2024 22:25 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 06:12 Відповісти
 
 