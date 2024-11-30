У неділю, 1 грудня, у Києві тимчасово обмежать дорожній рух
У неділю, 1 грудня, у центральній частині Києва тимчасово обмежать дорожній рух.
Про це у соцмережі Facebook повідомила пресслужба Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні мешканці та гості міста Києва! 1 грудня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом",- йдеться у повідомленні.
Окрім цього, там нагадали, що відповідно до українського закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" а також положення, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державної охорона Управлінням державної охорони України.
Зазначається, що військовослужбовці цього напряму спільно з відповідними підрозділами Нацполіції "мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільних транспортів глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом".
А також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або покинути їх.
Будь ласка, зачекайте...
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Ын.
американський ведучий Лекс Фрідман і запише 3-годинний подкаст із Зеленським- це для Вови дуже важливо 🙁
Зєля, може це ти чогось очкуєш, а не іноземні делегації?