В воскресенье, 1 декабря, в Киеве временно ограничат дорожное движение

В воскресенье, 1 декабря, в центральной части Киева временно ограничат дорожное движение.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу",- говорится в сообщении.

Кроме этого, там напомнили, что согласно украинскому закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", а также соответсвующего положения, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственной охрана Управлением государственной охраны Украины.

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Отмечается, что военнослужащие этого направления, совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции, "имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильных транспортов глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом".

А также они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.

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