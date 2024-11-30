В воскресенье, 1 декабря, в Киеве временно ограничат дорожное движение
В воскресенье, 1 декабря, в центральной части Киева временно ограничат дорожное движение.
Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу",- говорится в сообщении.
Кроме этого, там напомнили, что согласно украинскому закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", а также соответсвующего положения, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственной охрана Управлением государственной охраны Украины.
Отмечается, что военнослужащие этого направления, совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции, "имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильных транспортов глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом".
А также они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ын.
американський ведучий Лекс Фрідман і запише 3-годинний подкаст із Зеленським- це для Вови дуже важливо 🙁
Зєля, може це ти чогось очкуєш, а не іноземні делегації?