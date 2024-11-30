РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11286 посетителей онлайн
Новости
5 609 28

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве временно ограничат дорожное движение

у Києві тимчасово обмежать дорожній рух

В воскресенье, 1 декабря, в центральной части Киева временно ограничат дорожное движение.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу",- говорится в сообщении.

Кроме этого, там напомнили, что согласно украинскому закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", а также соответсвующего положения, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственной охрана Управлением государственной охраны Украины.

Также смотрите: "В кортеже Зеленского главный не Зеленский": Ермак пользуется госохраной, – Bihus.info. ВIДЕО

Отмечается, что военнослужащие этого направления, совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции, "имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильных транспортов глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом".

А также они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.

Читайте также: Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию

Автор: 

Киев (25475) ограничение (119) Управление госохраны (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Гра Stalker 2 підпалила сраки кацапам, а рейтинги осла-підоносця підпалили сраки в ОПі. Досі бомбить вас від «збитого льотчика» - Пороха.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:39
+6
А ні, то сонцесяйний та найвеличнійший поц дуже турбуєтся за свою смердючу шкуринку.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:36
+5
якщо в ОП і підуть завгосп і найвеличніший на "лікарняний" - висновок один: приїзд Вікторії Спартц!!!
показать весь комментарий
30.11.2024 21:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп?
показать весь комментарий
30.11.2024 21:18 Ответить
Та шо там Трамп. Бери вище.
Ын.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:23 Ответить
А ні, то сонцесяйний та найвеличнійший поц дуже турбуєтся за свою смердючу шкуринку.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:36 Ответить
...разом із Сі
показать весь комментарий
30.11.2024 21:36 Ответить
Сі буде інкогніто. По скайпу через масковий старлінк.
показать весь комментарий
30.11.2024 22:03 Ответить
Мабудь найвеличніший очікує подяку від народу за нововведені податки.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:35 Ответить
ви у слові "очікує" випадково надрукували зайву літеру.
показать весь комментарий
01.12.2024 01:10 Ответить
Теж варіант.
показать весь комментарий
01.12.2024 07:39 Ответить
Можливо до столиці прибуде
американський ведучий Лекс Фрідман і запише 3-годинний подкаст із Зеленським- це для Вови дуже важливо 🙁
показать весь комментарий
30.11.2024 23:00 Ответить
одно з двох - або фрідман, або епштейн.
показать весь комментарий
01.12.2024 01:13 Ответить
Цікаво: а хто ж такий поважний буде? Чи це просто натяк, що жителям столиці слід готуватись до ракетної/шахедної атаки в цей період? 🤔
показать весь комментарий
30.11.2024 21:23 Ответить
вава нарешті добереться в опу с Гути
показать весь комментарий
30.11.2024 21:27 Ответить
якщо в ОП і підуть завгосп і найвеличніший на "лікарняний" - висновок один: приїзд Вікторії Спартц!!!
показать весь комментарий
30.11.2024 21:30 Ответить
Це тієї самої Вікторії Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, зате радить всіх мобілізувати?
показать весь комментарий
30.11.2024 21:45 Ответить
Це та, яка казала що "президент Зеленський готує гарні презентації, але не робить нічого істотного для підтримки власного народу, не підготував країну до війни"
показать весь комментарий
30.11.2024 21:49 Ответить
від Вікторіїї щеневтік сховається на Занзібарі як Їнкогніто2 бо розуміє що йому капець від неї... і скумбрія не прикриє
показать весь комментарий
30.11.2024 21:49 Ответить
Якиись важняк
показать весь комментарий
30.11.2024 21:32 Ответить
Гра Stalker 2 підпалила сраки кацапам, а рейтинги осла-підоносця підпалили сраки в ОПі. Досі бомбить вас від «збитого льотчика» - Пороха.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:39 Ответить
таблетки пей, поло умный любитель зеленского! а перед сном посмотри видосик с спасителем мира и марафон!
показать весь комментарий
30.11.2024 21:47 Ответить
Зараз тебе адмін забанить ', що посмів на спонсора батон крошити😁
показать весь комментарий
30.11.2024 22:22 Ответить
Вава вже трошки сцить...
показать весь комментарий
30.11.2024 21:38 Ответить
Майже кожні вихідні, до чого б це?)
показать весь комментарий
30.11.2024 21:51 Ответить
Зелені драпати надумали!
показать весь комментарий
30.11.2024 22:07 Ответить
А Прем'єр ВБ, шановний добродій Джонсонюк навесні 2022 ходив по Києву без проблем і майже без охорони.

Зєля, може це ти чогось очкуєш, а не іноземні делегації?
показать весь комментарий
30.11.2024 22:13 Ответить
Завтра було...
показать весь комментарий
30.11.2024 22:25 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2024 06:12 Ответить
 
 