Магучіх нагородили званням найкращої легкоатлетки року у світі

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року у світі.

Вона здобула приз на церемонії нагородження World Athletics Awards, передає Цензор.НЕТ.

З українкою за перемогу боролись також:

олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;

олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;

олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;

олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Раніше Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі.

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