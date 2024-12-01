Магучіх нагородили званням найкращої легкоатлетки року у світі
Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року у світі.
Вона здобула приз на церемонії нагородження World Athletics Awards, передає Цензор.НЕТ.
З українкою за перемогу боролись також:
- олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;
- олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;
- олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;
- олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.
Раніше Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі.
Топ коментарі
+25 Olena Teslenko #595919
показати весь коментар01.12.2024 20:14
+23 Перехватчик
показати весь коментар01.12.2024 20:12
+12 Orion #538564
показати весь коментар01.12.2024 20:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вітаємо !!! 🌺 ☀️💛💙☀️🌸