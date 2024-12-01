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Магучіх нагородили званням найкращої легкоатлетки року у світі

Ярослава Магучіх

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року у світі.

Вона здобула приз на церемонії нагородження World Athletics Awards, передає Цензор.НЕТ.

З українкою за перемогу боролись також:

  • олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;
  • олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;
  • олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;
  • олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Раніше Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Автор: 

спорт (1618) Магучіх Ярослава (45)


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Топ коментарі
+25
Молодець!!! Вітаємо!!!
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01.12.2024 20:14
+23
Найкраща!
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01.12.2024 20:12
+12
Супер!
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01.12.2024 20:27
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Найкраща!
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01.12.2024 20:12 Відповісти
Молодець!!! Вітаємо!!!
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01.12.2024 20:14 Відповісти
👍 СЛАВКА - ТИ СУПЕР ! Слава Україні ! ...👍
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01.12.2024 20:17 Відповісти
Супер!
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01.12.2024 20:27 Відповісти
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01.12.2024 20:30 Відповісти
Найкраща!
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01.12.2024 20:33 Відповісти
Молодець Ярослав!
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01.12.2024 20:36 Відповісти
Молодець Ярослава! Вітаємо!
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01.12.2024 20:51 Відповісти
Найкраща
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01.12.2024 20:51 Відповісти
Реально молодец девушка. И тот прикрый инцидент с Лацискене можно забыть. Усик тоже был православным боксером УПЦ МП. Но счас же ж наш козак. Один Ломаченко только чота никак с него вату не выбьют на ринге
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01.12.2024 21:14 Відповісти
Ломачєнков вже б давно виступав під кацапським прапором. Просто успішна карєра в спорті під власовською тряпкою неможлива
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01.12.2024 22:26 Відповісти
Могучая Ярослава из могучей страны
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01.12.2024 21:54 Відповісти
Ярослава краща навіть за Кеннеді !
Вітаємо !!! 🌺 ☀️💛💙☀️🌸
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01.12.2024 22:04 Відповісти
Наша гордість!
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01.12.2024 22:05 Відповісти
Потужний ще не примазався до всесвітнього визнання Магучіх?🤔
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01.12.2024 22:29 Відповісти
він зайнятий деребаном бюджету.
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02.12.2024 07:17 Відповісти
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02.12.2024 07:12 Відповісти
Мирей Матье! 😍
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02.12.2024 13:14 Відповісти
 
 