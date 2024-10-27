УКР
Українка стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі. ФОТО

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НОК.

Як зазначається, українка отримала нагороду на European Athletics Awards. Нагородження відбувалося у північномакедонському Скоп'є.

Також читайте: Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх отримала нагороду

За даними олімпійського комітету, цей рік став особливим для Ярослави:

  • стала олімпійською чемпіонкою;
  • встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м);
  • стала чемпіонкою Європи;
  • здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги.

Також Ярослава у 2022 та 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте лише цьогоріч їй вдалося перемогти.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади патронатній службі "Азову".

Топ коментарі
+23
Вона це заслужила, вона гідно представляє Україну в світі.
27.10.2024 14:04 Відповісти
+7
Як приємно!!!
27.10.2024 14:29 Відповісти
+4
Безперечно!!! Хто,як не вона?
27.10.2024 15:05 Відповісти
Тяжко зма8гатитсь-
З такою атлетикою...

Тіло - мускули крізь!

Краса, стиль-
Поетика!

Знаменитість-
Мрія поета...

Крім того...
Ще й богиня...

Що в сексі все попросить...
---------------------------
Але досить ...
27.10.2024 14:13 Відповісти
під який біт?
27.10.2024 14:19 Відповісти
В нашій спільноті...
Кажуть....
Президентом США буде жінка....

Вже пів-року...

Тут виникла дилема-
А хто з них чоловік-

А хто жінка?

Десь за три дні...
Вже будемо точно знати...
27.10.2024 23:26 Відповісти
ви шо здуріли?
ані слова, про потужного зе!лідора?
чи це, не згідно його особистого саміту розвитку і плану внутрішнього розподілення?
з таємними пунктами, звісно!
27.10.2024 14:17 Відповісти
Цапоботу аби десь виср@тись
показати весь коментар
обожнюю, висратись у рота зе!дегенератам!
показати весь коментар
4 августа, на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх 2024 года в Париже украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль с результатом 2.00. Меньше месяца назад на турнире во французской столице она установила рекорд мира (2.10)
А почему не повторить свой мировой рекорд?
Все легкоатлеты должны брать пример с Сергея Бубки. Он из высоты 30 см (разница между началом и концом карьеры) выжал 35 мировых рекордов.
Американцы - ну тупые.
Бимон вошёл в историю лёгкой атлетики своим феноменальным прыжком на 8,90 м в финале Олимпиады 1968 года в Мехико. Этот результат, на 55 см превышал прежний рекорд Ральфа Бостона
27.10.2024 15:32 Відповісти
Серёжа, если Амреканцы тупые, то ты тупой безвозвратно. Suck dick, mofo.
27.10.2024 19:01 Відповісти
Саша, ты не мог понять иронии на контрасте.
Бимон поставил в своей жизни один рекорд, превысив мировой на пол метра.
Мой тёзка из 30 см. выжал 35 рекордов. Пример хитрожопости.
Виноват, нужно было иронию взять в кавычки
27.10.2024 20:05 Відповісти
це та дівчинка яку лаяла гнидота за те що пожала руку росіянці??? ой як тоді її тільки дегенерати не обзивали....
27.10.2024 18:35 Відповісти
Нічого їй не сталось через критику. Вона це дуже правильно сприйняла,, дуже вибачалась і виправлялась. Звичайно, більше такого не робила. Критика - річ корисна для нормальних людей.
27.10.2024 20:22 Відповісти
та критики було мало було виття шакалів на 20 річну дівчину
показати весь коментар
Нігуя собі жала руку
показати весь коментар
красива дівчина, навіщо їй стільки штукатурки наложили, на типову курку-шльодру стала схожа.
показати весь коментар
Ця дівчинка дуже гарна без мейк-апу
показати весь коментар
