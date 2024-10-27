Українка стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі. ФОТО
Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НОК.
Як зазначається, українка отримала нагороду на European Athletics Awards. Нагородження відбувалося у північномакедонському Скоп'є.
За даними олімпійського комітету, цей рік став особливим для Ярослави:
- стала олімпійською чемпіонкою;
- встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м);
- стала чемпіонкою Європи;
- здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги.
Також Ярослава у 2022 та 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте лише цьогоріч їй вдалося перемогти.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади патронатній службі "Азову".
Топ коментарі
+23 володимир омельянов
показати весь коментар27.10.2024 14:04 Відповісти Посилання
+7 Olena Teslenko
показати весь коментар27.10.2024 14:29 Відповісти Посилання
+4 володимир #590736
показати весь коментар27.10.2024 15:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З такою атлетикою...
Тіло - мускули крізь!
Краса, стиль-
Поетика!
Знаменитість-
Мрія поета...
Крім того...
Ще й богиня...
Що в сексі все попросить...
---------------------------
Але досить ...
Кажуть....
Президентом США буде жінка....
Вже пів-року...
Тут виникла дилема-
А хто з них чоловік-
А хто жінка?
Десь за три дні...
Вже будемо точно знати...
ані слова, про потужного зе!лідора?
чи це, не згідно його особистого саміту розвитку і плану внутрішнього розподілення?
з таємними пунктами, звісно!
А почему не повторить свой мировой рекорд?
Все легкоатлеты должны брать пример с Сергея Бубки. Он из высоты 30 см (разница между началом и концом карьеры) выжал 35 мировых рекордов.
Американцы - ну тупые.
Бимон вошёл в историю лёгкой атлетики своим феноменальным прыжком на 8,90 м в финале Олимпиады 1968 года в Мехико. Этот результат, на 55 см превышал прежний рекорд Ральфа Бостона
Бимон поставил в своей жизни один рекорд, превысив мировой на пол метра.
Мой тёзка из 30 см. выжал 35 рекордов. Пример хитрожопости.
Виноват, нужно было иронию взять в кавычки