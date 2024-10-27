Українка стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі. ФОТО

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НОК.

Як зазначається, українка отримала нагороду на European Athletics Awards. Нагородження відбувалося у північномакедонському Скоп'є.

За даними олімпійського комітету, цей рік став особливим для Ярослави:

стала олімпійською чемпіонкою;

встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м);

стала чемпіонкою Європи;

здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги.

Також Ярослава у 2022 та 2023 роках була серед фіналісток номінації, проте лише цьогоріч їй вдалося перемогти.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади патронатній службі "Азову".