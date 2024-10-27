Украинка стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. ФОТО

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НОК.

Как отмечается, украинка получила награду на European Athletics Awards. Награждение происходило в северомакедонском Скопье.

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По данным олимпийского комитета, этот год стал особенным для Ярославы:

стала олимпийской чемпионкой;

установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м);

стала чемпионкой Европы;

победила в финале Бриллиантовой лиги.

Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, однако только в этом году ей удалось победить.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Магучих пожертвовала часть призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова".