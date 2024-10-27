Украинка стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. ФОТО
Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НОК.
Как отмечается, украинка получила награду на European Athletics Awards. Награждение происходило в северомакедонском Скопье.
По данным олимпийского комитета, этот год стал особенным для Ярославы:
- стала олимпийской чемпионкой;
- установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м);
- стала чемпионкой Европы;
- победила в финале Бриллиантовой лиги.
Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, однако только в этом году ей удалось победить.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Магучих пожертвовала часть призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова".
Топ комментарии
+23 володимир омельянов
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+7 Olena Teslenko
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+4 володимир #590736
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Мрія поета...
Крім того...
Ще й богиня...
Що в сексі все попросить...
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Але досить ...
Кажуть....
Президентом США буде жінка....
Вже пів-року...
Тут виникла дилема-
А хто з них чоловік-
А хто жінка?
Десь за три дні...
Вже будемо точно знати...
ані слова, про потужного зе!лідора?
чи це, не згідно його особистого саміту розвитку і плану внутрішнього розподілення?
з таємними пунктами, звісно!
А почему не повторить свой мировой рекорд?
Все легкоатлеты должны брать пример с Сергея Бубки. Он из высоты 30 см (разница между началом и концом карьеры) выжал 35 мировых рекордов.
Американцы - ну тупые.
Бимон вошёл в историю лёгкой атлетики своим феноменальным прыжком на 8,90 м в финале Олимпиады 1968 года в Мехико. Этот результат, на 55 см превышал прежний рекорд Ральфа Бостона
Бимон поставил в своей жизни один рекорд, превысив мировой на пол метра.
Мой тёзка из 30 см. выжал 35 рекордов. Пример хитрожопости.
Виноват, нужно было иронию взять в кавычки