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Украинка стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. ФОТО

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НОК.

Как отмечается, украинка получила награду на European Athletics Awards. Награждение происходило в северомакедонском Скопье.

Также читайте: Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Ярослава Магучіх отримала нагороду

По данным олимпийского комитета, этот год стал особенным для Ярославы:

  • стала олимпийской чемпионкой;
  • установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м);
  • стала чемпионкой Европы;
  • победила в финале Бриллиантовой лиги.

Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, однако только в этом году ей удалось победить.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Магучих пожертвовала часть призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова".

Автор: 

НОК (102) спорт (2440) Магучих Ярослава (46)


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Топ комментарии
+23
Вона це заслужила, вона гідно представляє Україну в світі.
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27.10.2024 14:04 Ответить
+7
Як приємно!!!
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27.10.2024 14:29 Ответить
+4
Безперечно!!! Хто,як не вона?
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27.10.2024 15:05 Ответить
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Вона це заслужила, вона гідно представляє Україну в світі.
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27.10.2024 14:04 Ответить
Тяжко зма8гатитсь-
З такою атлетикою...

Тіло - мускули крізь!

Краса, стиль-
Поетика!

Знаменитість-
Мрія поета...

Крім того...
Ще й богиня...

Що в сексі все попросить...
---------------------------
Але досить ...
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27.10.2024 14:13 Ответить
під який біт?
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27.10.2024 14:19 Ответить
В нашій спільноті...
Кажуть....
Президентом США буде жінка....

Вже пів-року...

Тут виникла дилема-
А хто з них чоловік-

А хто жінка?

Десь за три дні...
Вже будемо точно знати...
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27.10.2024 23:26 Ответить
ви шо здуріли?
ані слова, про потужного зе!лідора?
чи це, не згідно його особистого саміту розвитку і плану внутрішнього розподілення?
з таємними пунктами, звісно!
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27.10.2024 14:17 Ответить
Цапоботу аби десь виср@тись
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27.10.2024 14:23 Ответить
обожнюю, висратись у рота зе!дегенератам!
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27.10.2024 14:25 Ответить
Як приємно!!!
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27.10.2024 14:29 Ответить
Безперечно!!! Хто,як не вона?
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27.10.2024 15:05 Ответить
4 августа, на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх 2024 года в Париже украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль с результатом 2.00. Меньше месяца назад на турнире во французской столице она установила рекорд мира (2.10)
А почему не повторить свой мировой рекорд?
Все легкоатлеты должны брать пример с Сергея Бубки. Он из высоты 30 см (разница между началом и концом карьеры) выжал 35 мировых рекордов.
Американцы - ну тупые.
Бимон вошёл в историю лёгкой атлетики своим феноменальным прыжком на 8,90 м в финале Олимпиады 1968 года в Мехико. Этот результат, на 55 см превышал прежний рекорд Ральфа Бостона
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27.10.2024 15:32 Ответить
Серёжа, если Амреканцы тупые, то ты тупой безвозвратно. Suck dick, mofo.
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27.10.2024 19:01 Ответить
Саша, ты не мог понять иронии на контрасте.
Бимон поставил в своей жизни один рекорд, превысив мировой на пол метра.
Мой тёзка из 30 см. выжал 35 рекордов. Пример хитрожопости.
Виноват, нужно было иронию взять в кавычки
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27.10.2024 20:05 Ответить
це та дівчинка яку лаяла гнидота за те що пожала руку росіянці??? ой як тоді її тільки дегенерати не обзивали....
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27.10.2024 18:35 Ответить
Нічого їй не сталось через критику. Вона це дуже правильно сприйняла,, дуже вибачалась і виправлялась. Звичайно, більше такого не робила. Критика - річ корисна для нормальних людей.
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27.10.2024 20:22 Ответить
та критики було мало було виття шакалів на 20 річну дівчину
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27.10.2024 20:41 Ответить
Нігуя собі жала руку
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28.10.2024 09:28 Ответить
красива дівчина, навіщо їй стільки штукатурки наложили, на типову курку-шльодру стала схожа.
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28.10.2024 16:04 Ответить
Ця дівчинка дуже гарна без мейк-апу
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28.10.2024 22:10 Ответить
 
 