Зеленський вів перемовини з Путіним через голову СБУ Баканова, - "слуга народу" Дубінський
Нардеп Олександр Дубінський заявив, що кримінальна справа проти нього сфабрикована за вказівкою президента України Володимира Зеленського, для прикриття його участі в домовленостях з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, перед президентським виборами в 2018 і 2019 роках та після президентських виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео на якому Дубінський говорить про це було опубліковане на ютуб-каналі Dubina TV.
Він стверджує, що спілкування відбувалось через представника президента на прізвище Біляй, який є бізнес-партнером ексголови СБУ Івана Баканова. Крім того, відбувалась комунікація Зеленського з ексміністром оборони РФ Сергієм Шойгу, керівником Генштабу РФ Валерієм Герасімовим та керівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігорем Костюковим.
"В підозрі, яка мені висвнута та в обвинувальному акті вказано, що я працював з Генштабом Російської Федерації під псевдо "Буратіно". У мене є достатня кількість доказів, щоб довести, щоб псевдо "Буратіно" використовувалося ГУ ГШ РФ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації - Ред.) для обозначення президента України Зеленського Володимира Олександровича", - заявив Дубінський.
За його словами, в ході президентської кампанії Зеленський доручив тогочасному главі партії "Слуга народу" Івану Баканову встановити контакт з колишнім заступником Голови РНБО Володимиром Сівковичем та проводити перемовини з РФ, одночасно шукаючи лобістів у США.
Дубінський говорить, що контактами з представниками РФ, за погодженням з Зеленським та вказівкою від Баканова їздив на територію Росії, де проводиви зустрічі з Шойгу, Герасимовим та Костюковим. Вони нібито домовлялись про особливий статус так званих "ЛНР/ДНР" та внесення цього статусу в законодавство України.
"За погодженням з відповідними особами Російської Федерації для виконання цього плану міністром юстиції був призначений Денис Малюська", - каже Дубінський.
Посилаючись на кримінальну справу проти колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, нардеп стверджує, що в ході цих перемовин використовувались наступні псевдоніми: "Шаман" - Шойгу, "Костік" - Костюков та "Буратіно", який використовувася російськими спецслужбами для означення Зеленського.
Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
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до буцегарні , допоки не втекли за бугор та не здали Украіну !
Гидко розбиратися в цьому лайні , яке відбувається в ОП !!
Гадьониша зєлю геть. Вибори
Теперь же, когда Байден уже практически не президент, а запрос на передачу вскоре будет снят (при Трампе) - Дубинский напоминает, что пора его выпускать из тюрьмы. Иначе, будут очередные куда боле интересные истории про агента КГБ Ермака и его цирковую зе-шестёрку.
Своє прізвисько на когось іншого переважувати - це вже зовсім якесь днище!!!
Генпрокурор призначить перевірку чи Дубіну просто придушать?
ЛІДОР османський зі своїм кодлом давно планували заробити на Україні, навіть ціною здачі національних інтересів та державності.
А Дубінському дуже пошло б псевдо Артемон.
Цей нашіптувач завівся скоріше всього в ОПі і дуже нагадує суфлера Зеленського на стадіоні Олімпійському Богдана. Опальний Червінський не зміг його нейтралізувати.
Проте патріотична частина фракції "Слуга народа",170 депутатів, які перешкодили Єрмаку в 2020р. завести у Верховну Раду донецьких терористів, згадувані Дубінським,
а в 2024р. разом з фракцією Порошенка заборонили УПЦ МП, не повинна зараз мовчати.