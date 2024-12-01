УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10523 відвідувача онлайн
Новини
42 573 167

Зеленський вів перемовини з Путіним через голову СБУ Баканова, - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат Олександр Дубінський

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що кримінальна справа проти нього сфабрикована за вказівкою президента України Володимира Зеленського, для прикриття його участі в домовленостях з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, перед президентським виборами в 2018 і 2019 роках та після президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео на якому Дубінський говорить про це було опубліковане на ютуб-каналі Dubina TV.

Він стверджує, що спілкування відбувалось через представника президента на прізвище Біляй, який є бізнес-партнером ексголови СБУ Івана Баканова. Крім того, відбувалась комунікація Зеленського з ексміністром оборони РФ Сергієм Шойгу, керівником Генштабу РФ Валерієм Герасімовим та керівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігорем Костюковим.

"В підозрі, яка мені висвнута та в обвинувальному акті вказано, що я працював з Генштабом Російської Федерації під псевдо "Буратіно". У мене є достатня кількість доказів, щоб довести, щоб псевдо "Буратіно" використовувалося ГУ ГШ РФ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації - Ред.) для обозначення президента України Зеленського Володимира Олександровича", - заявив Дубінський.

За його словами, в ході президентської кампанії Зеленський доручив тогочасному главі партії "Слуга народу" Івану Баканову встановити контакт з колишнім заступником Голови РНБО Володимиром Сівковичем та проводити перемовини з РФ, одночасно шукаючи лобістів у США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд закрив журналістам доступ до засідань у справі агента ФСБ Кулініча. У матеріалах є інформація щодо виборчої кампанії Зеленського і свояка Баканова Беляєва. ВIДЕО

Дубінський говорить, що контактами з представниками РФ, за погодженням з Зеленським та вказівкою від Баканова їздив на територію Росії, де проводиви зустрічі з Шойгу, Герасимовим та Костюковим. Вони нібито домовлялись про особливий статус так званих "ЛНР/ДНР" та внесення цього статусу в законодавство України.

"За погодженням з відповідними особами Російської Федерації для виконання цього плану міністром юстиції був призначений Денис Малюська", - каже Дубінський.

Посилаючись на кримінальну справу проти колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, нардеп стверджує, що в ході цих перемовин використовувались наступні псевдоніми: "Шаман" - Шойгу, "Костік" - Костюков та "Буратіно", який використовувася російськими спецслужбами для означення Зеленського.

Також читайте: Справа Дубінського та Деркача: Розслідування завершено

Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) перемовини (2866) путін володимир (23790) Баканов Іван (330) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+71
І що сказав нового Дубінський? Зеленський під час виборчої кампанії відкритим текстом говорив, що домовиться з путіном, стане на коліна і віддасть пів України. І тоді буде мир і дешевий газ.
показати весь коментар
01.12.2024 23:14
+67
Отакої...

Собачий рот Коломоя почав зливати Буратіну.
показати весь коментар
01.12.2024 23:09
+62
Клоуни,Буратіни,люди кого ви ***** понавибирали нам в 19 році?🤬
показати весь коментар
01.12.2024 23:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Угу , особливо на тих , у кого родина на кацапії , хто здає території ..класна практика , тільки вона виключно у нас .
показати весь коментар
02.12.2024 00:51 Відповісти
Боже , що у вас в голові ...(( Сирський ( наступ ) в яку сторону він наступає , пане ?
показати весь коментар
02.12.2024 01:14 Відповісти
У тебе будэ ще час показаты як треба. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.12.2024 02:02 Відповісти
Що таке операція в Курську?
показати весь коментар
02.12.2024 05:14 Відповісти
мерзота препsздент тягне нас до поразки, до катастрофи. задушити шашликом падлюку
показати весь коментар
02.12.2024 17:07 Відповісти
При владі одні зрадники , яких потрібно гнати поганою мітлою
до буцегарні , допоки не втекли за бугор та не здали Украіну !
Гидко розбиратися в цьому лайні , яке відбувається в ОП !!
показати весь коментар
02.12.2024 01:14 Відповісти
Щоб там хто не казав, а розмінування проходів, вдвід військ з кордонів, шалена корупція, повна влада шкідників, зняття успішних генералів і вишенька на торті - майже ДВА МІЛЬОНИ бракованих мін, які виготовив зєлін Камишин, на які було витрачено 25 мільярдів гривень(і жодного мавіка і ФПВшкі). А зараз цей Камишин не на нарах, а в ОП зєліним радником.

Гадьониша зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
02.12.2024 01:15 Відповісти
Так у нас у власти молодежка регианалов, глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
показати весь коментар
02.12.2024 01:27 Відповісти
Дубинского посадили исключительно под давлением Байдена - дабы, с одной стороны, показать что в Украине наказывают агентуру гэбни, а с другой стороны уберечь Дубинского от передачи Штатам по запросу. Собственно, для невыдачи в Штаты - посадили и Коломойского.

Теперь же, когда Байден уже практически не президент, а запрос на передачу вскоре будет снят (при Трампе) - Дубинский напоминает, что пора его выпускать из тюрьмы. Иначе, будут очередные куда боле интересные истории про агента КГБ Ермака и его цирковую зе-шестёрку.
показати весь коментар
02.12.2024 01:27 Відповісти
Нічого дивного, зеля с бакланом ватники.
показати весь коментар
02.12.2024 02:01 Відповісти
Обоєрябоє
показати весь коментар
02.12.2024 10:42 Відповісти
От набуя розносити висери Дуба? Щоби що?
показати весь коментар
02.12.2024 04:23 Відповісти
щоб люди знали...логічно усе зелена чмоня-буратос кришує баканова татарова.та інших кто в курсі...зелень у капкані....тоді все ясно чому зелена чмоня держить усіх покидьків біля себе..та донбас зливає
показати весь коментар
02.12.2024 12:34 Відповісти
Це не інформаційна бомба. Ну що вас ще може здивувати після того, що вони вже понавитворяли. Тридцятирічне знищення країни дійшло до свого фіналу, нажаль, а шанси були вражаючі.
показати весь коментар
02.12.2024 05:43 Відповісти
іудушка ......................................................
показати весь коментар
02.12.2024 11:43 Відповісти
потекло лайно по трубам
показати весь коментар
02.12.2024 05:44 Відповісти
Фонтан фекалій від "мамалюбітскорость".

показати весь коментар
02.12.2024 11:50 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2024 14:09 Відповісти
Можна вірити і ні.Але що втрачати цьому зараз?)
показати весь коментар
02.12.2024 06:20 Відповісти
логічео усе зелена чмоня-буратос кришує баканова татарова.та інших кто в курсі...зелень у капкані..
показати весь коментар
02.12.2024 12:32 Відповісти
Чому не вірити? Один розмінований Чонгар чого вартий!....
показати весь коментар
02.12.2024 15:16 Відповісти
Тоді треба повірити ,що Залужний нічого не знав?Він же тоді командував чи ні?
показати весь коментар
02.12.2024 16:14 Відповісти
ОЛЯЛЯ !!! тепер у нас два ..буратіно.. чем больше сдадим тем лучше !!!
показати весь коментар
02.12.2024 06:56 Відповісти
Еге ж, позмагаймося: чи в рашці більше Путіних, чи в Україні буратін?
показати весь коментар
02.12.2024 09:56 Відповісти
Все ОК! Павуки гризуться, ішака привселюдно звинувачують у тому, про що всі вже давно знали. Факти зради ішака підтверджуться показами.
показати весь коментар
02.12.2024 08:04 Відповісти
Зеленський втомився, посипав компроматом, а то дурний народ ще раз його вибере....
показати весь коментар
02.12.2024 08:21 Відповісти
Зебіл нас давно зраджував. Згадайте як воно пижилось перед військовими, я не лох, нада развадіть
показати весь коментар
02.12.2024 08:28 Відповісти
Давно вже було зрозуміло, що Пу не міг стояти поруч та просто спостерігати за виборами в Україні, коли він активно втручався по всьому світу. Тому вибори 2019 це точно результат роботи Пу та українських гнід у зв'язці
показати весь коментар
02.12.2024 08:45 Відповісти
Оо, як заспівав? І це лише початок. Далі там таке випливе що чортам в пеклі гаряче стане. Готуйтеся зефілітіки, скоро вас заціпить від вашого вибору
показати весь коментар
02.12.2024 09:05 Відповісти
Вони не зрозуміють, бо мозку не мають . Вони радянські , як кацапи розуміють виключно --холодильник, тисяча , на дурняк ..
показати весь коментар
02.12.2024 12:03 Відповісти
Дубінеску образився,що його назвали Буратіном )
показати весь коментар
02.12.2024 09:28 Відповісти
Може він хотів, щоб назвали Пуделем, йому б личило.
показати весь коментар
02.12.2024 11:02 Відповісти
Та ладно! В Україні тільки новонароджений не знає, в кого позивний "Буратіно". І то більш обізнані товариші по боксу йому вже на другий день розповідають.

Своє прізвисько на когось іншого переважувати - це вже зовсім якесь днище!!!
показати весь коментар
02.12.2024 10:07 Відповісти
А як же дерьмак!? Про головного пацюка забули? Заворушилась павучня павучня у банці!!!
показати весь коментар
02.12.2024 10:36 Відповісти
жабогадюкінг)) як сочно))
показати весь коментар
02.12.2024 10:54 Відповісти
Корисний жабогадюкен.
показати весь коментар
02.12.2024 11:00 Відповісти
Собачій рот нічого нового не сказав
показати весь коментар
02.12.2024 11:09 Відповісти
"які переховуються від правосуддя за кордоном." - переховуються від чого?
показати весь коментар
02.12.2024 11:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bCan34fhr0g&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%98
показати весь коментар
02.12.2024 11:32 Відповісти
І що тепер?
Генпрокурор призначить перевірку чи Дубіну просто придушать?
показати весь коментар
02.12.2024 11:53 Відповісти
Що цей синок "мами каторачя любіть скорость" сказав вам щось нове?
ЛІДОР османський зі своїм кодлом давно планували заробити на Україні, навіть ціною здачі національних інтересів та державності.
показати весь коментар
02.12.2024 12:13 Відповісти
усе логічно...тоді все ясно чому зелена чмоня держить усіх покидьків біля себе..та донбас зливає
показати весь коментар
02.12.2024 12:26 Відповісти
Дійсно, погоняло Буратіно підходить боневтіку краще за все інше. І по вигляду, і по повадкам, такого брехуна ще пошукати.
А Дубінському дуже пошло б псевдо Артемон.
показати весь коментар
02.12.2024 12:40 Відповісти
Красіві погоняла у пацанчіков... Одразу видно, кацапи їх дуже поважали і навіть сильно не ржали від їхніх дурнуватих вихилясів, тіки підманювали "давайте, касатіки, підходьте поближче, ми вас не обідимо..." )
показати весь коментар
02.12.2024 13:11 Відповісти

показати весь коментар
02.12.2024 13:45 Відповісти
начнем с того , что бенин Оманский Нарик это проект кремля воплощенный в жизнь беней, слгой народа и отупевшими зелеДрочерами, но в силу слабоумия вызванного длительным употреблением ему с начало беня поставил смотрящим богдана, а потом патрушев в Омане фсбэшника Елдака....а баКланов это связующее кремлевское звено и оно на свободе под крылом "потужного" просроченного...
показати весь коментар
02.12.2024 14:04 Відповісти
така заява має бути розслідувана і по результатам якщо доказово то імпічмент, далі по заведеній справі це все в цивілізованому суспільстві ......
показати весь коментар
02.12.2024 14:28 Відповісти
Скор много интересного узнаем про Зеленского и его "партию" Главное не дать пид..там сбежать.
показати весь коментар
02.12.2024 14:44 Відповісти
Пригадую слова покійного Москаля: "Ця зелена шобла сяде!"
показати весь коментар
02.12.2024 14:50 Відповісти
Если бы был тотализатор со ставкой "доживёт Дубинский до суда или нет", то я бы озолотился при любом коэффициенте на ставку "НЕТ"
показати весь коментар
02.12.2024 15:06 Відповісти
Доживе. Не доживають Навальний і Фаріон.
показати весь коментар
02.12.2024 21:04 Відповісти
"Буратіна" личить як одному, так і другому.
показати весь коментар
02.12.2024 15:15 Відповісти
Особливо компрометуюче оце - "Вони нібито домовлялись про особливий статус так званих "ЛНР/ДНР" та внесення цього статусу в законодавство України. " А хіба цього не було в Мінських домовленостях? Хіба не це хотіли прийняти в Верховній Раді, коли "Свобода" організувала проти цього мітинг і було вбито гранатою чотирьох поліцейських?
показати весь коментар
02.12.2024 15:56 Відповісти
походу пінокіо вирішили злити
показати весь коментар
02.12.2024 16:34 Відповісти
Вчора Зеленський заявив, що не запрошує західні війська в Україну, бо припиниться допомога від половини партнерів. Зрадником його не назвеш, бо інакше путін вже давно назначив би його Гауляйтером України. Очевидно він Лузер, і йому хтось нашептав цю "геніальну" ідею. Бо введення військ зробило б неокупованим землям щеплення від російського коричневого сказу ZZ, та локалізувало б його в окупованому рашистами хворому ізоляторі. Цього найбільше бояться в кремлі.

Цей нашіптувач завівся скоріше всього в ОПі і дуже нагадує суфлера Зеленського на стадіоні Олімпійському Богдана. Опальний Червінський не зміг його нейтралізувати.

Проте патріотична частина фракції "Слуга народа",170 депутатів, які перешкодили Єрмаку в 2020р. завести у Верховну Раду донецьких терористів, згадувані Дубінським,
а в 2024р. разом з фракцією Порошенка заборонили УПЦ МП, не повинна зараз мовчати.
показати весь коментар
02.12.2024 19:25 Відповісти
ДА ИХ ВСЕХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ !!! ЗА ТО ЧТО ЧУЖИМИ ЖИЗНЯМИ ИГРАЮТ !!!
показати весь коментар
04.12.2024 00:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 