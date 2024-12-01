Зеленський вів перемовини з Путіним через голову СБУ Баканова, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що кримінальна справа проти нього сфабрикована за вказівкою президента України Володимира Зеленського, для прикриття його участі в домовленостях з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, перед президентським виборами в 2018 і 2019 роках та після президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео на якому Дубінський говорить про це було опубліковане на ютуб-каналі Dubina TV.

Він стверджує, що спілкування відбувалось через представника президента на прізвище Біляй, який є бізнес-партнером ексголови СБУ Івана Баканова. Крім того, відбувалась комунікація Зеленського з ексміністром оборони РФ Сергієм Шойгу, керівником Генштабу РФ Валерієм Герасімовим та керівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігорем Костюковим.

"В підозрі, яка мені висвнута та в обвинувальному акті вказано, що я працював з Генштабом Російської Федерації під псевдо "Буратіно". У мене є достатня кількість доказів, щоб довести, щоб псевдо "Буратіно" використовувалося ГУ ГШ РФ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації - Ред.) для обозначення президента України Зеленського Володимира Олександровича", - заявив Дубінський.

За його словами, в ході президентської кампанії Зеленський доручив тогочасному главі партії "Слуга народу" Івану Баканову встановити контакт з колишнім заступником Голови РНБО Володимиром Сівковичем та проводити перемовини з РФ, одночасно шукаючи лобістів у США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд закрив журналістам доступ до засідань у справі агента ФСБ Кулініча. У матеріалах є інформація щодо виборчої кампанії Зеленського і свояка Баканова Беляєва. ВIДЕО

Дубінський говорить, що контактами з представниками РФ, за погодженням з Зеленським та вказівкою від Баканова їздив на територію Росії, де проводиви зустрічі з Шойгу, Герасимовим та Костюковим. Вони нібито домовлялись про особливий статус так званих "ЛНР/ДНР" та внесення цього статусу в законодавство України.

"За погодженням з відповідними особами Російської Федерації для виконання цього плану міністром юстиції був призначений Денис Малюська", - каже Дубінський.

Посилаючись на кримінальну справу проти колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, нардеп стверджує, що в ході цих перемовин використовувались наступні псевдоніми: "Шаман" - Шойгу, "Костік" - Костюков та "Буратіно", який використовувася російськими спецслужбами для означення Зеленського.

Також читайте: Справа Дубінського та Деркача: Розслідування завершено

Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.