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Масований удар по військових об’єктах у Криму: Україна задіяла щонайменше 40 далекобійних ракет і дронів, - Forbes

Масований удар по Криму 29 листопада

29 листопада Україна використала крилаті ракети Storm Shadow, модифіковані С-200 і дрони, щоб створити прогалини в ППО РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Він наголосив, що однією з ключових цілей цієї атаки було примусити російських військових перекинути додаткові засоби протиповітряної оборони на півострів, щоб послабити ППО на інших ділянках фронту, зокрема у Курській та Донецькій областях.

Зазначається, що під час атаки українські військові використали:

  • британські крилаті ракети Storm Shadow, які випустили з бомбардувальників Су-24;
  • зенітні ракети С-200, модифіковані для застосування як далекобійна зброя класу "земля-земля";
  • ударні безпілотники;
  • неідентифіковані балістичні ракети.

Аналітики припускають, що основним завданням ЗСУ можуть бути удари по російських командних пунктах, лініях постачання та ключових об'єктах інфраструктури на окупованих територіях Донецької області та Курської області РФ.

Зазначається, що особливо важливим є ослаблення оборони на території Росії, де українські війська протистоять російським підрозділам та солдатам і військовій техніці із Північної Кореї.

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух поблизу села Вітине Сакського району окупованого Криму: "Пох#йовіло комплексу С-400". ВIДЕО

Автор: 

Forbes (160) Крим (14133)


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Топ коментарі
+16
Мост не можна, нову залізницю з Ростова на Крим не можна. Єрмак не дозволяє.
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02.12.2024 07:31
+15
А за кофє в криму ще не садять в тюрму? Перетворили країну в якусь диктаторську зелену помийку, де долі людей вирішують колишні вокзальні аферисти .
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02.12.2024 07:35
+14
"Рассеяне! Если вы услышали сигнал воздушной тревоги в глубинке России -не волнуйтсь! Это "хахлы" прилетели к вам, чтобы рассказать, "чо там у хахлов"!
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02.12.2024 07:38
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А мост?
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02.12.2024 07:16 Відповісти
За мост уже один тролил Буданова ,3 месяца СИЗО
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02.12.2024 07:25 Відповісти
На мацкве судили?.
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02.12.2024 07:33 Відповісти
А за кофє в криму ще не садять в тюрму? Перетворили країну в якусь диктаторську зелену помийку, де долі людей вирішують колишні вокзальні аферисти .
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02.12.2024 07:35 Відповісти
а чим "мост" ?
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02.12.2024 07:27 Відповісти
Мост не можна, нову залізницю з Ростова на Крим не можна. Єрмак не дозволяє.
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02.12.2024 07:31 Відповісти
залізниця "з Ростова на Крим" закінчується в Маріуполі якщо що)
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02.12.2024 07:51 Відповісти
"Рассеяне! Если вы услышали сигнал воздушной тревоги в глубинке России -не волнуйтсь! Это "хахлы" прилетели к вам, чтобы рассказать, "чо там у хахлов"!
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02.12.2024 07:38 Відповісти
Марино! Та не переживайте ви так! У кацапів пороми закінчилися... А ми ж не садисти... Треба ж їм хоч якийсь шлях для втечі в Росію залишить... Бо в Криму земля тверда - ями копать та їх туди ховать важеко буде... А, може, тікаючи, і самі той міст завалять... Він і так "на ладан дихає."..
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02.12.2024 07:42 Відповісти
єто другоє
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02.12.2024 07:22 Відповісти
А туди де кацапи наступають або в козлостан, нє нєльзя стрілять сказал дєрьмак? Пишуть що кацапи в декілька разів переважають в живій силі і тому захоплюють все. Ну десь же вони кучкуються, чому не туди запускати ці ракети? А якщо будете розказувати , що вони по двадцять чоловік атакують, то чому їх не знищують по 20 чоловік?
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02.12.2024 07:41 Відповісти
Кацапів знищують не по 20 чоловік, а по 1000-1500 чоловік на добу, киця...
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02.12.2024 07:52 Відповісти
Бери вище 1500-2000+
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02.12.2024 07:56 Відповісти
Транс, а якби це робили ще ракетами?
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03.12.2024 05:27 Відповісти
Уявіть якби зебіл не загравав з очком хутіна, а виготовив заплановану Турчиновим кількість ракет.
Напали би на нас тоді?
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02.12.2024 08:05 Відповісти
Більше за все порадувала фраза: "...неідентифіковані балістичні ракети."
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02.12.2024 08:06 Відповісти
Це ні про що..... Де відчутні удари по енергетиці?!
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02.12.2024 08:18 Відповісти
неідентифіковані балістичні ракети
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02.12.2024 08:26 Відповісти
Випустили 40 ракет, а хоч кудись попали, чи стріляли просто по горобцях щоб утилізувати ракети?
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02.12.2024 08:33 Відповісти
Злили ракети і нікуди не попали, совпадєніє?
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02.12.2024 08:35 Відповісти
На Цензорі була інфа, що вразили 3 системи ППО кацапів
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02.12.2024 08:52 Відповісти
Тут не написано. Якщо дійсно вразили три ППО, то мабуть наші повинні скористатись незахищеністю
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02.12.2024 09:03 Відповісти
29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3522695
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02.12.2024 11:58 Відповісти
для такого удару 3 ппо - негусто
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03.12.2024 00:44 Відповісти
 
 