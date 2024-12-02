Масований удар по військових об’єктах у Криму: Україна задіяла щонайменше 40 далекобійних ракет і дронів, - Forbes

29 листопада Україна використала крилаті ракети Storm Shadow, модифіковані С-200 і дрони, щоб створити прогалини в ППО РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Він наголосив, що однією з ключових цілей цієї атаки було примусити російських військових перекинути додаткові засоби протиповітряної оборони на півострів, щоб послабити ППО на інших ділянках фронту, зокрема у Курській та Донецькій областях.

Зазначається, що під час атаки українські військові використали:

британські крилаті ракети Storm Shadow, які випустили з бомбардувальників Су-24;

зенітні ракети С-200, модифіковані для застосування як далекобійна зброя класу "земля-земля";

ударні безпілотники;

неідентифіковані балістичні ракети.

Аналітики припускають, що основним завданням ЗСУ можуть бути удари по російських командних пунктах, лініях постачання та ключових об'єктах інфраструктури на окупованих територіях Донецької області та Курської області РФ.

Зазначається, що особливо важливим є ослаблення оборони на території Росії, де українські війська протистоять російським підрозділам та солдатам і військовій техніці із Північної Кореї.

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.

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