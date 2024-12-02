Массированный удар по военным объектам в Крыму: Украина задействовала по меньшей мере 40 дальнобойных ракет и дронов, - Forbes

29 ноября Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow, модифицированные С-200 и дроны, чтобы создать бреши в ПВО РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он отметил, что одной из ключевых целей этой атаки было заставить российских военных перебросить дополнительные средства противовоздушной обороны на полуостров, чтобы ослабить ПВО на других участках фронта, в частности в Курской и Донецкой областях.

Отмечается, что во время атаки украинские военные использовали:

британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые выпустили с бомбардировщиков Су-24;

зенитные ракеты С-200, модифицированные для применения как дальнобойное оружие класса "земля-земля";

ударные беспилотники;

неидентифицированные баллистические ракеты.

Аналитики предполагают, что основной задачей ВСУ могут быть удары по российским командным пунктам, линиям снабжения и ключевым объектам инфраструктуры на оккупированных территориях Донецкой области и Курской области РФ.

Отмечается, что особенно важным является ослабление обороны на территории России, где украинские войска противостоят российским подразделениям и солдатам и военной технике из Северной Кореи.

Напомним, 29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России.

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