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Массированный удар по военным объектам в Крыму: Украина задействовала по меньшей мере 40 дальнобойных ракет и дронов, - Forbes

Масований удар по Криму 29 листопада

29 ноября Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow, модифицированные С-200 и дроны, чтобы создать бреши в ПВО РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он отметил, что одной из ключевых целей этой атаки было заставить российских военных перебросить дополнительные средства противовоздушной обороны на полуостров, чтобы ослабить ПВО на других участках фронта, в частности в Курской и Донецкой областях.

Отмечается, что во время атаки украинские военные использовали:

  • британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые выпустили с бомбардировщиков Су-24;
  • зенитные ракеты С-200, модифицированные для применения как дальнобойное оружие класса "земля-земля";
  • ударные беспилотники;
  • неидентифицированные баллистические ракеты.

Аналитики предполагают, что основной задачей ВСУ могут быть удары по российским командным пунктам, линиям снабжения и ключевым объектам инфраструктуры на оккупированных территориях Донецкой области и Курской области РФ.

Отмечается, что особенно важным является ослабление обороны на территории России, где украинские войска противостоят российским подразделениям и солдатам и военной технике из Северной Кореи.

Напомним, 29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России.

Также смотрите: Взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма: "Пох#евило комплексу С-400". ВИДЕО

Автор: 

Forbes (118) Крым (26376)


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Топ комментарии
+16
Мост не можна, нову залізницю з Ростова на Крим не можна. Єрмак не дозволяє.
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02.12.2024 07:31
+15
А за кофє в криму ще не садять в тюрму? Перетворили країну в якусь диктаторську зелену помийку, де долі людей вирішують колишні вокзальні аферисти .
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02.12.2024 07:35
+14
"Рассеяне! Если вы услышали сигнал воздушной тревоги в глубинке России -не волнуйтсь! Это "хахлы" прилетели к вам, чтобы рассказать, "чо там у хахлов"!
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02.12.2024 07:38
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А мост?
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02.12.2024 07:16 Ответить
За мост уже один тролил Буданова ,3 месяца СИЗО
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02.12.2024 07:25 Ответить
На мацкве судили?.
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02.12.2024 07:33 Ответить
А за кофє в криму ще не садять в тюрму? Перетворили країну в якусь диктаторську зелену помийку, де долі людей вирішують колишні вокзальні аферисти .
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02.12.2024 07:35 Ответить
а чим "мост" ?
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02.12.2024 07:27 Ответить
Мост не можна, нову залізницю з Ростова на Крим не можна. Єрмак не дозволяє.
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02.12.2024 07:31 Ответить
залізниця "з Ростова на Крим" закінчується в Маріуполі якщо що)
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02.12.2024 07:51 Ответить
"Рассеяне! Если вы услышали сигнал воздушной тревоги в глубинке России -не волнуйтсь! Это "хахлы" прилетели к вам, чтобы рассказать, "чо там у хахлов"!
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02.12.2024 07:38 Ответить
Марино! Та не переживайте ви так! У кацапів пороми закінчилися... А ми ж не садисти... Треба ж їм хоч якийсь шлях для втечі в Росію залишить... Бо в Криму земля тверда - ями копать та їх туди ховать важеко буде... А, може, тікаючи, і самі той міст завалять... Він і так "на ладан дихає."..
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02.12.2024 07:42 Ответить
єто другоє
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02.12.2024 07:22 Ответить
А туди де кацапи наступають або в козлостан, нє нєльзя стрілять сказал дєрьмак? Пишуть що кацапи в декілька разів переважають в живій силі і тому захоплюють все. Ну десь же вони кучкуються, чому не туди запускати ці ракети? А якщо будете розказувати , що вони по двадцять чоловік атакують, то чому їх не знищують по 20 чоловік?
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02.12.2024 07:41 Ответить
Кацапів знищують не по 20 чоловік, а по 1000-1500 чоловік на добу, киця...
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02.12.2024 07:52 Ответить
Бери вище 1500-2000+
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02.12.2024 07:56 Ответить
Транс, а якби це робили ще ракетами?
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03.12.2024 05:27 Ответить
Уявіть якби зебіл не загравав з очком хутіна, а виготовив заплановану Турчиновим кількість ракет.
Напали би на нас тоді?
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02.12.2024 08:05 Ответить
Більше за все порадувала фраза: "...неідентифіковані балістичні ракети."
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02.12.2024 08:06 Ответить
Це ні про що..... Де відчутні удари по енергетиці?!
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02.12.2024 08:18 Ответить
неідентифіковані балістичні ракети
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02.12.2024 08:26 Ответить
Випустили 40 ракет, а хоч кудись попали, чи стріляли просто по горобцях щоб утилізувати ракети?
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02.12.2024 08:33 Ответить
Злили ракети і нікуди не попали, совпадєніє?
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02.12.2024 08:35 Ответить
На Цензорі була інфа, що вразили 3 системи ППО кацапів
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02.12.2024 08:52 Ответить
Тут не написано. Якщо дійсно вразили три ППО, то мабуть наші повинні скористатись незахищеністю
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02.12.2024 09:03 Ответить
29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3522695
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02.12.2024 11:58 Ответить
для такого удару 3 ппо - негусто
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03.12.2024 00:44 Ответить
 
 