67-річна жителька Лиману працювала на ГРУ РФ та шпигувала за Силами оборони, - СБУ

На Донеччині затримали жінку, яка працювала на ГРУ Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Затримана - 67-річна жителька Лимана, яка обходила околиці прифронтової громади та фіксувала локації Сил оборони.

"Найбільшу увагу агентка звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що залучені до бойових дій на Лиманському напрямку. Агентурна інформація потрібна була агресору для планування подальших бойових операцій, спрямованих на просування вглиб території Донеччини та захоплення нових позицій", - йдеться в повідомленні.

Також вона "звітувала" своєму російському куратору про наслідки ворожих "прильотів" по місту та прилеглих територіях.

Зрадницю викрили, задокументували її злочини та затримали контррозвідники СБУ. Також відбулися комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

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Жінку дистанційно завербували через її знайомих в Росії, які підтримують війну проти України і співпрацюють з воєнною розвідкою РФ.

Після цього агентка контактувала з ГРУ через "зв’язкового" - окупанта, який воює на східному фронті.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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