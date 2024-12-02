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Новини Війна
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67-річна жителька Лиману працювала на ГРУ РФ та шпигувала за Силами оборони, - СБУ

СБУ викрила агентку РФ: шпигувала за оборонцями Лиману

На Донеччині затримали жінку, яка працювала на ГРУ Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Затримана - 67-річна жителька Лимана, яка обходила околиці прифронтової громади та фіксувала локації Сил оборони.

"Найбільшу увагу агентка звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що залучені до бойових дій на Лиманському напрямку. Агентурна інформація потрібна була агресору для планування подальших бойових операцій, спрямованих на просування вглиб території Донеччини та захоплення нових позицій", - йдеться в повідомленні.

Також вона "звітувала" своєму російському куратору про наслідки ворожих "прильотів" по місту та прилеглих територіях.

Зрадницю викрили, задокументували її злочини та затримали контррозвідники СБУ. Також відбулися комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

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Жінку дистанційно завербували через її знайомих в Росії, які підтримують війну проти України і співпрацюють з воєнною розвідкою РФ.

Після цього агентка контактувала з ГРУ через "зв’язкового" - окупанта, який воює на східному фронті.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12783) Лиман (40)


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Топ коментарі
+11
Тварюко стара!!!
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02.12.2024 10:20
+6
Тобто ви даєте в 91 році етнічним московитам паспорти на шармака , а потім дивуєтесь чого їх так багато лазить і завантпжує телеграм ?
приречені !
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02.12.2024 10:22
+5
затримали жінку, яка працювала на ГРУ

ГРУша...
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02.12.2024 10:27
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Тварюко стара!!!
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02.12.2024 10:20 Відповісти
Тобто ви даєте в 91 році етнічним московитам паспорти на шармака , а потім дивуєтесь чого їх так багато лазить і завантпжує телеграм ?
приречені !
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02.12.2024 10:22 Відповісти
затримали жінку, яка працювала на ГРУ

ГРУша...
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02.12.2024 10:27 Відповісти
Ні, ска.
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02.12.2024 11:42 Відповісти
67 лєт а ума нєт...
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02.12.2024 10:27 Відповісти
Курва стара, саме здохне а молодим виживай
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02.12.2024 10:31 Відповісти
Тепер з неі злі бандерівці борщ зварять, вип'ють усю кров та піну монтажну заллють в піхву!
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02.12.2024 10:34 Відповісти
Ото бабці поперло, тепер кінець життя зустріне зі своїми, під шконкою
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02.12.2024 10:51 Відповісти
В Лимані таких повно. І в основному от такі жіночки. Є нормальні, але буває, йдеш по вулиці - йдуть назустріч і такі злі косяки кидають, що рука просто рефлекторно тягнеться до зброї.
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02.12.2024 10:54 Відповісти
Причому, в місті не залишилося жодного неушкодженого будинку. Здоровенний приватний сектор - все посічене осколками. Від кацапів прилітає постійно. Шо у тих "русскомірних" ждунів в башнях - нормальним людям не зрозуміти тих вивертів.
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02.12.2024 10:57 Відповісти
Знову якусь ''тюльку'' зловили. І це на тлі скандальних заяв Дубинського які фе-ес-бешні акули плевають по ОПі! Прикопали б десь тихенько і не ганьбилися б,.
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02.12.2024 11:01 Відповісти
Не розумію взагалі, чому немає примусового виселення з району бойових дій. Просто рай для шпигунів.
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02.12.2024 11:23 Відповісти
Давайте я з першого разу вгадаю, за кого ця тварюка (і разом з нею всі зебіли, вкючно з V 2af7597c) голосували в 2019-му році....
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02.12.2024 12:10 Відповісти
на гіляку запроданку кацапську !!!
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02.12.2024 12:16 Відповісти
Питання - за кого голосувала?
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02.12.2024 15:38 Відповісти
 
 