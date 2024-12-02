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Новости Война
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67-летняя жительница Лимана работала на ГРУ РФ и шпионила за Силами обороны, - СБУ

СБУ викрила агентку РФ: шпигувала за оборонцями Лиману

В Донецкой области задержали женщину, которая работала на ГРУ России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержанная - 67-летняя жительница Лимана, которая обходила окрестности прифронтовой громады и фиксировала локации Сил обороны.

"Наибольшее внимание агент обращала на расположение укрепрайонов и огневых позиций украинских войск, привлеченных к боевым действиям на Лиманском направлении. Агентурная информация нужна была агрессору для планирования дальнейших боевых операций, направленных на продвижение вглубь территории Донецкой области и захват новых позиций", - говорится в сообщении.

Также она "отчитывалась" своему российскому куратору о последствиях вражеских "прилетов" по городу и прилегающим территориям.

Предательницу разоблачили, задокументировали ее преступления и задержали контрразведчики СБУ. Также состоялись комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

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Женщину дистанционно завербовали через ее знакомых в России, которые поддерживают войну против Украины и сотрудничают с военной разведкой РФ.

После этого агент контактировала с ГРУ через "связного" - оккупанта, который воюет на восточном фронте.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также смотрите: Сообщено о подозрении российскому генералу Никифорову, приказавшему ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

СБУ (19886) Лиман (48)


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Топ комментарии
+11
Тварюко стара!!!
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02.12.2024 10:20
+6
Тобто ви даєте в 91 році етнічним московитам паспорти на шармака , а потім дивуєтесь чого їх так багато лазить і завантпжує телеграм ?
приречені !
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02.12.2024 10:22
+5
затримали жінку, яка працювала на ГРУ

ГРУша...
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02.12.2024 10:27
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Тварюко стара!!!
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02.12.2024 10:20 Ответить
Тобто ви даєте в 91 році етнічним московитам паспорти на шармака , а потім дивуєтесь чого їх так багато лазить і завантпжує телеграм ?
приречені !
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02.12.2024 10:22 Ответить
затримали жінку, яка працювала на ГРУ

ГРУша...
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02.12.2024 10:27 Ответить
Ні, ска.
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02.12.2024 11:42 Ответить
67 лєт а ума нєт...
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02.12.2024 10:27 Ответить
Курва стара, саме здохне а молодим виживай
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02.12.2024 10:31 Ответить
Тепер з неі злі бандерівці борщ зварять, вип'ють усю кров та піну монтажну заллють в піхву!
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02.12.2024 10:34 Ответить
Ото бабці поперло, тепер кінець життя зустріне зі своїми, під шконкою
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02.12.2024 10:51 Ответить
В Лимані таких повно. І в основному от такі жіночки. Є нормальні, але буває, йдеш по вулиці - йдуть назустріч і такі злі косяки кидають, що рука просто рефлекторно тягнеться до зброї.
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02.12.2024 10:54 Ответить
Причому, в місті не залишилося жодного неушкодженого будинку. Здоровенний приватний сектор - все посічене осколками. Від кацапів прилітає постійно. Шо у тих "русскомірних" ждунів в башнях - нормальним людям не зрозуміти тих вивертів.
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02.12.2024 10:57 Ответить
Знову якусь ''тюльку'' зловили. І це на тлі скандальних заяв Дубинського які фе-ес-бешні акули плевають по ОПі! Прикопали б десь тихенько і не ганьбилися б,.
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02.12.2024 11:01 Ответить
Не розумію взагалі, чому немає примусового виселення з району бойових дій. Просто рай для шпигунів.
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02.12.2024 11:23 Ответить
Давайте я з першого разу вгадаю, за кого ця тварюка (і разом з нею всі зебіли, вкючно з V 2af7597c) голосували в 2019-му році....
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02.12.2024 12:10 Ответить
на гіляку запроданку кацапську !!!
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02.12.2024 12:16 Ответить
Питання - за кого голосувала?
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02.12.2024 15:38 Ответить
 
 