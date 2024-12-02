67-летняя жительница Лимана работала на ГРУ РФ и шпионила за Силами обороны, - СБУ
В Донецкой области задержали женщину, которая работала на ГРУ России.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задержанная - 67-летняя жительница Лимана, которая обходила окрестности прифронтовой громады и фиксировала локации Сил обороны.
"Наибольшее внимание агент обращала на расположение укрепрайонов и огневых позиций украинских войск, привлеченных к боевым действиям на Лиманском направлении. Агентурная информация нужна была агрессору для планирования дальнейших боевых операций, направленных на продвижение вглубь территории Донецкой области и захват новых позиций", - говорится в сообщении.
Также она "отчитывалась" своему российскому куратору о последствиях вражеских "прилетов" по городу и прилегающим территориям.
Предательницу разоблачили, задокументировали ее преступления и задержали контрразведчики СБУ. Также состоялись комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.
Женщину дистанционно завербовали через ее знакомых в России, которые поддерживают войну против Украины и сотрудничают с военной разведкой РФ.
После этого агент контактировала с ГРУ через "связного" - оккупанта, который воюет на восточном фронте.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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