Наводил российские ракеты на оборонные заводы Харькова: Предатель приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Еще один агент ФСБ, который готовил серию воздушных ударов РФ по стратегической инфраструктуре Харькове, получил 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеским приспешником оказался работник местной фармкомпании. Под видом рабочих поездок агент собирал информацию о военных объектах, среди которых были оборонные предприятия, и "сверял" их координаты с локациями на гугл-картах.

Контрразведка СБУ разоблачила фигуранта и задержала его во время спецоперации в областном центре в сентябре 2023 года.

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Во время обыска в его доме и автомобиле изъяты мобильные телефоны со схемами расположения потенциальных целей, которые он пытался передать ФСБ.

Установлено, что мужчина попал в поле зрения оккупантов как идейный сторонник рашизма, о чем он неоднократно писал в российских соцсетях. После вербовки агент использовал законспирированный канал связи с ФСБ с помощью анонимных чатов в мессенджерах, которые он зарегистрировал на телефонные номера иностранных операторов.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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