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Новини Війна
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Понад 35 тис. військових втратила РФ у листопаді на сході, - ОСУВ "Хортиця"

35 тис. військових втратила РФ на сході в листопаді

Російські окупаційні війська на сході у листопаді зазнали колосальних втрат.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі, за його словами, ситуація в зоні відповідальності ОСУВ залишається контрольованою, проте напруженою.

"Майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії. Звісно, що обстановка динамічно змінюється. Мушу зазначити, що минулого тижня в нашій зоні відповідальності ворог провів 1156 штурмів. Це дещо більше порівняно з попереднім тижнем, тоді була 921 ворожа атака", - пояснив речник.

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Найактивніше минулого тижня ворог наступав на Покровському, Курахівському, Времівському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Покровському напрямку ворог провів 342 атаки позиції українських військ, на Курахівському - 341, на Времівському - 126, на Куп'янському - 112.

Також минулого тижня РФ атакувала позиції українських військ та об'єкти цивільної інфраструктури, завдавши 12 ракетних ударів, випустивши 126 ракет. Ворожа авіація здійснила 327 авіаударів, скинувши 424 КАБи. Крім того, ворог здійснив 31 тисячу обстрілів позицій українських військ.

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Ворожі штурми та втрати окупантів

Рашисти проводять штурми малими групами без залучення великої кількості бронетехніки. 

"Колосальний за кількістю втрат - це листопад і, зокрема, в нашій операційній зоні ворог зазнав втрат - це понад 35 000 за місяць", - сказав Волошин.

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Автор: 

армія рф (17236) втрати (4386) Волошин Назар (101)


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це колосальні з точки зору здорового глузду та нормальних людей..., рашка не помітила б навіть втрати 100 к голів..., там немає людей, є тільки "поголовье", яке женуть на забій..., погано те, шо населення нашого сусіда зовсім не проти...
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02.12.2024 12:59 Відповісти
Треба щоб 35 мільйонів втратила, може хоч тоді кацапи щось зрозуміють. Хоча... Де кацапи, а де здоровий глузд...
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02.12.2024 13:07 Відповісти
 
 