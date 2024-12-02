Более 35 тыс. военных потеряла РФ в ноябре на востоке, - ОСГВ "Хортиця"

Российские оккупационные войска на востоке в ноябре понесли колоссальные потери.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас, по его словам, ситуация в зоне ответственности ОСГВ остается контролируемой, однако напряженной.

"Почти на всех участках фронта продолжаются боевые действия. Конечно, обстановка динамично меняется. Должен отметить, что на прошлой неделе в нашей зоне ответственности враг провел 1156 штурмов. Это несколько больше по сравнению с предыдущей неделей, тогда была 921 вражеская атака", - пояснил спикер.

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Активнее всего на прошлой неделе враг наступал на Покровском, Кураховском, Времевском, Купянском и Лиманском направлениях. В частности, на Покровском направлении враг провел 342 атаки позиции украинских войск, на Кураховском - 341, на Времевском - 126, на Купянском - 112.

Также на прошлой неделе РФ атаковала позиции украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры, нанеся 12 ракетных ударов, выпустив 126 ракет. Вражеская авиация осуществила 327 авиаударов, сбросив 424 КАБа. Кроме того, враг совершил 31 тысячу обстрелов позиций украинских войск.

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Вражеские штурмы и потери оккупантов

Рашисты проводят штурмы малыми группами без привлечения большого количества бронетехники.

"Колоссальный по количеству потерь - это ноябрь и, в частности, в нашей операционной зоне враг понес потери - это более 35 000 за месяц", - сказал Волошин.

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