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Новини
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Путін скасував проведення у Росії аналогу Олімпіади "Ігор дружби"

В Росії скасували «Ігри дружби»

Російський диктатор Володимир Путін скасував проведення "Всесвітніх ігор дружби", про які було оголошено 2023 року.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це передає російська служба Радіо Свобода. Указ опубліковано на сайті офіційних правових актів РФ.

Уточнюється, що спортивний турнір не будуть проводити до особливого розпорядження президента, йдеться в документі.

В указі Путіна йдеться, що змагання скасовано "з метою захисту прав спортсменів". Відрахування від букмекерів Путін наказав передати до нового, ще не створеного фонду підтримки спорту в Росії.

Нагадаємо, Москва оголосила про проведення Ігор дружби в червні 2023 року на тлі усунення російських спортсменів від міжнародних змагань через повномасштабну війну проти України. Захід обіцяв прийняти тисячі спортсменів з різних країн. Крім традиційних олімпійських дисциплін, там мали пройти змагання з акробатичного рок-н-ролу, нардів та спортивного програмування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів з РФ та Білорусі. ДОКУМЕНТ

Змагання мали відбутися в Москві та Єкатеринбурзі на початку осені 2024 року. Потім їх перенесли на 2025 рік. За перемогу спортсменам обіцяли 40 тисяч доларів, друге та третє місце оцінили у 30 та 20 тисяч відповідно. На проведення ігор планувалося виділити 8,3 мільярда рублів (83 мільйони доларів).

Проти турніру різко виступили Міжнародний олімпійський комітет та міжнародне антидопінгове агентство WADA. Генеральний директор російської антидопінгової агенції РУСАДА Вероніка Логінова заявила державному агентству "РИА Новости", що акредитовані лабораторії відмовилися приймати результати взятих на турнірі допінг-тестів.

Також читайте: Понад 800 осіб вже внесено до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні, - Мінспорту

МОК закликав спортсменів не їздити до Росії, назвавши Всесвітні ігри дружби цинічною спробою політизації спорту, а також нагадавши, що російський уряд "демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів та чесності змагань".

Автор: 

путін володимир (23765) спорт (1614)


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Топ коментарі
+13
"Друзі" закінчилися... "Дружить" нема з ким...
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02.12.2024 18:31
+7
А так кричали, та ми, та нафіг ви всі треба, та ми зараз Олімпіаду замінимо, клоуни дешеві! Але я думаю тут все просто...бабло скінчилось.
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02.12.2024 18:41
+7
Пам'ятаю,смердючий "совок" замість Олімпіади -1984 також проводив "ігри доброй волі", звичайно то була убога пародія, але ху#ло й на таке не здатний, мабуть таки "кірдик" в економіці таки наближається.
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02.12.2024 18:53
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а раніше ніколи не відмовлялися бабок попиляти. шо сі стало?
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02.12.2024 18:23 Відповісти
Мабуть бабок не дають
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02.12.2024 18:27 Відповісти
Як бабки не дають? 😲 Ще й як дають! Ті, що з "отрядів пуцина". Навіть не зважаючи на вік. От лише йому треба молодих гімнасток.
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02.12.2024 18:48 Відповісти
Ой, а шо такое?
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02.12.2024 18:27 Відповісти
Жвль. Можна уявити яке б то було днище, коли навіть в часи розквіту совка спартакіада була дном дна порівняно з олімпіадою.
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02.12.2024 18:30 Відповісти
"Друзі" закінчилися... "Дружить" нема з ким...
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02.12.2024 18:31 Відповісти
дружитимеш ти з чортами в пеклі
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02.12.2024 18:34 Відповісти
бабосів немає
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02.12.2024 18:36 Відповісти
Обісцявся що китайці з півнікорейцямі під цей "балаган" моськву окупують.
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02.12.2024 18:36 Відповісти
А дарма .
Можна було б тоді похвалитись - вялікой побьєдой расійского спорта , в состязаніях з Білорашкою і Північною Кореєю .
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02.12.2024 18:36 Відповісти
я так розумію що з росії будуть знімати санкції-в тому числі і в спорті-олімпіаді-футбол і т ,д
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02.12.2024 18:36 Відповісти
засцяв що програє сборним Осетіі та Абхазіі
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02.12.2024 18:37 Відповісти
Чого скасував? - дружбани шось запідозріли?
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02.12.2024 18:39 Відповісти
А так кричали, та ми, та нафіг ви всі треба, та ми зараз Олімпіаду замінимо, клоуни дешеві! Але я думаю тут все просто...бабло скінчилось.
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02.12.2024 18:41 Відповісти
В указі Путіна йдеться, що змагання скасовано "з метою захисту прав спортсменів"
=====

А що не так із дотриманням прав у кацапляндії?
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02.12.2024 18:42 Відповісти
И всё равно российские спортсмены выступают и побеждают! Вопреки санкциям идут к золотым медалям и ведут туда рф. Это факт. Это происходит в теннисе, в НХЛ (там путиноид стремится к рекорду вообще всего НХЛ!) и других играх.
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02.12.2024 18:46 Відповісти
в пеннісе
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02.12.2024 18:50 Відповісти
Рублёв, Медведев, Саффиулин, Хачанов, Касаткина, Шнайдер, Калинская, Андреева и другие.
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02.12.2024 18:56 Відповісти
Чого кацапи так дали задню маючи таких друзів: кндр ,іран ,білорусь сирія хто там ще ?
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02.12.2024 18:52 Відповісти
Сирію викреслюй
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02.12.2024 18:57 Відповісти
Вот те на. Так мы шо, больше не друзья?
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02.12.2024 18:53 Відповісти
Пам'ятаю,смердючий "совок" замість Олімпіади -1984 також проводив "ігри доброй волі", звичайно то була убога пародія, але ху#ло й на таке не здатний, мабуть таки "кірдик" в економіці таки наближається.
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02.12.2024 18:53 Відповісти
Ага, про те саме згадав. Якщо не помиляюсь, вони відбулись у 86 році. В мене навіть кашкет був з символікою.
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02.12.2024 19:26 Відповісти
Баблоси стрімко закінчуються.
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02.12.2024 19:06 Відповісти
З мови зняли.
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02.12.2024 22:27 Відповісти
Пуйло - лох. Міг би спортсменів з кндр, ірану, куби, індії відразу на контракт і на курський фронт.
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02.12.2024 19:10 Відповісти
83 млн.для плешивого не кошти,не в них справа,а в "величии" ігор,могло так статись як остання гра збірної Росії по футболу,хто тільки не глузував.
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02.12.2024 19:13 Відповісти
Аналоговнетна кацапська Олимпиада накрилася "бабушкіним палавим органам".
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02.12.2024 19:17 Відповісти
А шо сі стало? Збірна Абхазії теж відмовилася брати участь?
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02.12.2024 19:21 Відповісти
Десь тихенько заплакали північнокорейські бобслеїсти...
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02.12.2024 19:33 Відповісти
Який жаль!((( А ми вже i беспiлотники приготували ((((
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02.12.2024 19:54 Відповісти
Пошшол накуй, ваш ласковий мішка !
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02.12.2024 21:51 Відповісти
Мишку делать научились, а га#доны нормальные- нет.
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02.12.2024 22:13 Відповісти
Та то таке...
Той-во "мішка" - то дійсно були великі понти для приїжджих. А рєзіновоє іздєліє №2 не особливо було й потрібним. Адже всі чудово знали: "В СССР секса нєт!" ().
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02.12.2024 22:33 Відповісти
 
 