Путін скасував проведення у Росії аналогу Олімпіади "Ігор дружби"

Російський диктатор Володимир Путін скасував проведення "Всесвітніх ігор дружби", про які було оголошено 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає російська служба Радіо Свобода. Указ опубліковано на сайті офіційних правових актів РФ.

Уточнюється, що спортивний турнір не будуть проводити до особливого розпорядження президента, йдеться в документі.

В указі Путіна йдеться, що змагання скасовано "з метою захисту прав спортсменів". Відрахування від букмекерів Путін наказав передати до нового, ще не створеного фонду підтримки спорту в Росії.

Нагадаємо, Москва оголосила про проведення Ігор дружби в червні 2023 року на тлі усунення російських спортсменів від міжнародних змагань через повномасштабну війну проти України. Захід обіцяв прийняти тисячі спортсменів з різних країн. Крім традиційних олімпійських дисциплін, там мали пройти змагання з акробатичного рок-н-ролу, нардів та спортивного програмування.

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Змагання мали відбутися в Москві та Єкатеринбурзі на початку осені 2024 року. Потім їх перенесли на 2025 рік. За перемогу спортсменам обіцяли 40 тисяч доларів, друге та третє місце оцінили у 30 та 20 тисяч відповідно. На проведення ігор планувалося виділити 8,3 мільярда рублів (83 мільйони доларів).

Проти турніру різко виступили Міжнародний олімпійський комітет та міжнародне антидопінгове агентство WADA. Генеральний директор російської антидопінгової агенції РУСАДА Вероніка Логінова заявила державному агентству "РИА Новости", що акредитовані лабораторії відмовилися приймати результати взятих на турнірі допінг-тестів.

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МОК закликав спортсменів не їздити до Росії, назвавши Всесвітні ігри дружби цинічною спробою політизації спорту, а також нагадавши, що російський уряд "демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів та чесності змагань".