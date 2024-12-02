Путин отменил проведение в России аналога Олимпиады "Игр дружбы"

Российский диктатор Владимир Путин отменил проведение "Всемирных игр дружбы", о которых было объявлено в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает российская служба Радио Свобода. Указ опубликован на сайте официальных правовых актов РФ.

Уточняется, что спортивный турнир не будут проводить до особого распоряжения президента, говорится в документе.

В указе Путина говорится, что соревнования отменены "в целях защиты прав спортсменов". Отчисления от букмекеров Путин приказал передать в новый, еще не созданный фонд поддержки спорта в России.

Напомним, Москва объявила о проведении "Игр дружбы" в июне 2023 года на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за полномасштабной войны против Украины. Мероприятие обещало принять тысячи спортсменов из разных стран. Кроме традиционных олимпийских дисциплин, там должны были пройти соревнования по акробатическому рок-н-роллу, нардам и спортивному программированию.

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Соревнования должны были состояться в Москве и Екатеринбурге в начале осени 2024 года. Затем их перенесли на 2025 год. За победу спортсменам обещали 40 тысяч долларов, второе и третье место оценили в 30 и 20 тысяч соответственно. На проведение игр планировалось выделить 8,3 миллиарда рублей (83 миллиона долларов).

Против турнира резко выступили Международный олимпийский комитет и международное антидопинговое агентство WADA. Генеральный директор российского антидопингового агентства РУСАДА Вероника Логинова заявила государственному агентству "РИА Новости", что аккредитованные лаборатории отказались принимать результаты взятых на турнире допинг-тестов.

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МОК призвал спортсменов не ездить в Россию, назвав "Всемирные игры дружбы" циничной попыткой политизации спорта, а также напомнив, что российское правительство "демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований".