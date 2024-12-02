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Путин отменил проведение в России аналога Олимпиады "Игр дружбы"

В Росії скасували «Ігри дружби»

Российский диктатор Владимир Путин отменил проведение "Всемирных игр дружбы", о которых было объявлено в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает российская служба Радио Свобода. Указ опубликован на сайте официальных правовых актов РФ.

Уточняется, что спортивный турнир не будут проводить до особого распоряжения президента, говорится в документе.

В указе Путина говорится, что соревнования отменены "в целях защиты прав спортсменов". Отчисления от букмекеров Путин приказал передать в новый, еще не созданный фонд поддержки спорта в России.

Напомним, Москва объявила о проведении "Игр дружбы" в июне 2023 года на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за полномасштабной войны против Украины. Мероприятие обещало принять тысячи спортсменов из разных стран. Кроме традиционных олимпийских дисциплин, там должны были пройти соревнования по акробатическому рок-н-роллу, нардам и спортивному программированию.

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Соревнования должны были состояться в Москве и Екатеринбурге в начале осени 2024 года. Затем их перенесли на 2025 год. За победу спортсменам обещали 40 тысяч долларов, второе и третье место оценили в 30 и 20 тысяч соответственно. На проведение игр планировалось выделить 8,3 миллиарда рублей (83 миллиона долларов).

Против турнира резко выступили Международный олимпийский комитет и международное антидопинговое агентство WADA. Генеральный директор российского антидопингового агентства РУСАДА Вероника Логинова заявила государственному агентству "РИА Новости", что аккредитованные лаборатории отказались принимать результаты взятых на турнире допинг-тестов.

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МОК призвал спортсменов не ездить в Россию, назвав "Всемирные игры дружбы" циничной попыткой политизации спорта, а также напомнив, что российское правительство "демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований".

Автор: 

путин владимир (31239) спорт (2427)


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Топ комментарии
+13
"Друзі" закінчилися... "Дружить" нема з ким...
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02.12.2024 18:31
+7
А так кричали, та ми, та нафіг ви всі треба, та ми зараз Олімпіаду замінимо, клоуни дешеві! Але я думаю тут все просто...бабло скінчилось.
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02.12.2024 18:41
+7
Пам'ятаю,смердючий "совок" замість Олімпіади -1984 також проводив "ігри доброй волі", звичайно то була убога пародія, але ху#ло й на таке не здатний, мабуть таки "кірдик" в економіці таки наближається.
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02.12.2024 18:53
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а раніше ніколи не відмовлялися бабок попиляти. шо сі стало?
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02.12.2024 18:23 Ответить
Мабуть бабок не дають
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02.12.2024 18:27 Ответить
Як бабки не дають? 😲 Ще й як дають! Ті, що з "отрядів пуцина". Навіть не зважаючи на вік. От лише йому треба молодих гімнасток.
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02.12.2024 18:48 Ответить
Ой, а шо такое?
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02.12.2024 18:27 Ответить
Жвль. Можна уявити яке б то було днище, коли навіть в часи розквіту совка спартакіада була дном дна порівняно з олімпіадою.
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02.12.2024 18:30 Ответить
"Друзі" закінчилися... "Дружить" нема з ким...
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02.12.2024 18:31 Ответить
дружитимеш ти з чортами в пеклі
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02.12.2024 18:34 Ответить
бабосів немає
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02.12.2024 18:36 Ответить
Обісцявся що китайці з півнікорейцямі під цей "балаган" моськву окупують.
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02.12.2024 18:36 Ответить
А дарма .
Можна було б тоді похвалитись - вялікой побьєдой расійского спорта , в состязаніях з Білорашкою і Північною Кореєю .
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02.12.2024 18:36 Ответить
я так розумію що з росії будуть знімати санкції-в тому числі і в спорті-олімпіаді-футбол і т ,д
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02.12.2024 18:36 Ответить
засцяв що програє сборним Осетіі та Абхазіі
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02.12.2024 18:37 Ответить
Чого скасував? - дружбани шось запідозріли?
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02.12.2024 18:39 Ответить
А так кричали, та ми, та нафіг ви всі треба, та ми зараз Олімпіаду замінимо, клоуни дешеві! Але я думаю тут все просто...бабло скінчилось.
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02.12.2024 18:41 Ответить
В указі Путіна йдеться, що змагання скасовано "з метою захисту прав спортсменів"
=====

А що не так із дотриманням прав у кацапляндії?
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02.12.2024 18:42 Ответить
И всё равно российские спортсмены выступают и побеждают! Вопреки санкциям идут к золотым медалям и ведут туда рф. Это факт. Это происходит в теннисе, в НХЛ (там путиноид стремится к рекорду вообще всего НХЛ!) и других играх.
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02.12.2024 18:46 Ответить
в пеннісе
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02.12.2024 18:50 Ответить
Рублёв, Медведев, Саффиулин, Хачанов, Касаткина, Шнайдер, Калинская, Андреева и другие.
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02.12.2024 18:56 Ответить
Чого кацапи так дали задню маючи таких друзів: кндр ,іран ,білорусь сирія хто там ще ?
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02.12.2024 18:52 Ответить
Сирію викреслюй
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02.12.2024 18:57 Ответить
Вот те на. Так мы шо, больше не друзья?
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02.12.2024 18:53 Ответить
Пам'ятаю,смердючий "совок" замість Олімпіади -1984 також проводив "ігри доброй волі", звичайно то була убога пародія, але ху#ло й на таке не здатний, мабуть таки "кірдик" в економіці таки наближається.
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02.12.2024 18:53 Ответить
Ага, про те саме згадав. Якщо не помиляюсь, вони відбулись у 86 році. В мене навіть кашкет був з символікою.
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02.12.2024 19:26 Ответить
Баблоси стрімко закінчуються.
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02.12.2024 19:06 Ответить
З мови зняли.
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02.12.2024 22:27 Ответить
Пуйло - лох. Міг би спортсменів з кндр, ірану, куби, індії відразу на контракт і на курський фронт.
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02.12.2024 19:10 Ответить
83 млн.для плешивого не кошти,не в них справа,а в "величии" ігор,могло так статись як остання гра збірної Росії по футболу,хто тільки не глузував.
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02.12.2024 19:13 Ответить
Аналоговнетна кацапська Олимпиада накрилася "бабушкіним палавим органам".
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02.12.2024 19:17 Ответить
А шо сі стало? Збірна Абхазії теж відмовилася брати участь?
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02.12.2024 19:21 Ответить
Десь тихенько заплакали північнокорейські бобслеїсти...
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02.12.2024 19:33 Ответить
Який жаль!((( А ми вже i беспiлотники приготували ((((
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02.12.2024 19:54 Ответить
Пошшол накуй, ваш ласковий мішка !
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02.12.2024 21:51 Ответить
Мишку делать научились, а га#доны нормальные- нет.
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02.12.2024 22:13 Ответить
Та то таке...
Той-во "мішка" - то дійсно були великі понти для приїжджих. А рєзіновоє іздєліє №2 не особливо було й потрібним. Адже всі чудово знали: "В СССР секса нєт!" ().
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02.12.2024 22:33 Ответить
 
 