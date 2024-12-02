У Фінляндії з виборів виключили кандидата Дев’яткіна, який відмовився засудити агресію РФ проти України
У Фінляндії зі списків кандидатів на муніципальних виборах в місті Лаппеенранта виключили члена Соціал-демократичної партії (СДП) Івана Дев’яткіна. Він відмовився засудити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомив фінський мовник Yle, передає Цензор.НЕТ.
У неділю, 1 грудня, соціал-демократи оголосили про виключення чоловіка зі своїх списків кандидатів на муніципальних виборах. Рішення було ухвалене одноголосно.
У партії заявили, що Дев’яткін діяв "всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну", хоч його проінформували про те, що вимагають чіткої позиції від кандидатів щодо цього питання.
Від додаткових коментарів у Соціал-демократичній партії відмовилися.
Як зазначає Yle, свою позицію Дев’яткін висловлював у інтерв’ю виданню Iltasanomat наприкінці листопада. Там він, зокрема, розповідав, що Фінляндія - це 51 штат США, а закриття кордону з Росією є порушенням прав людини.
Щодо російсько-української війни, Дев’яткін зазначав, що це "занадто широкий набір питань".
Що відомо про Івана Дев'яткіна?
Дев’яткін, який народився в Росії, переїхав до Лаппеенранта у 2012 році, щоб здобути ступінь доктора філософії в галузі екології.
За його словами, зараз він працює менеджером з оцінки впливу на довкілля у великій фінській лісовій компанії.
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Юхо Дев'ятайнен, *****...
Просто кожен з нас залишиться при своїй думці.
Головне, що ми зрозуміли один одного.
так шо нєхер!
демократія *****!
Як до цього дійшло? Та сам цей факт свідчить про те, що Фінляндія також хвора країна...
Це лише початок. Чекайте "дЄвЙАткінів" у парламенті...
(одна лише історія про тімчєнка і Гартвал Ареена і Йокеріт чого варта....)
Добром це не закінчиться.
same as Cesar Kunikov
О, бачу, пан знається на перверзіях... (с)
-хатят лі рускіє вайни
і вам атвєтіт тішина
- візьдє гдє рускіє вайна
ИВАН ДЕВЯТКИН буде керувати Фінляндією!А якби визнав агресію,товибрали б?