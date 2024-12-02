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Новини Війна
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У Фінляндії з виборів виключили кандидата Дев’яткіна, який відмовився засудити агресію РФ проти України

У Фінляндії кандидата на виборах Івана Дев'яткіна виключили зі списків, бо відмовився засудити війну РФ проти України

У Фінляндії зі списків кандидатів на муніципальних виборах в місті Лаппеенранта виключили члена Соціал-демократичної партії (СДП) Івана Дев’яткіна. Він відмовився засудити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив фінський мовник Yle, передає Цензор.НЕТ.

У неділю, 1 грудня, соціал-демократи оголосили про виключення чоловіка зі своїх списків кандидатів на муніципальних виборах. Рішення було ухвалене одноголосно.

У партії заявили, що Дев’яткін діяв "всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну", хоч його проінформували про те, що вимагають чіткої позиції від кандидатів щодо цього питання.

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Від додаткових коментарів у Соціал-демократичній партії відмовилися.

Як зазначає Yle, свою позицію Дев’яткін висловлював у інтерв’ю виданню Iltasanomat наприкінці листопада. Там він, зокрема, розповідав, що Фінляндія - це 51 штат США, а закриття кордону з Росією є порушенням прав людини.

Щодо російсько-української війни, Дев’яткін зазначав, що це "занадто широкий набір питань".

Що відомо про Івана Дев'яткіна?

Дев’яткін, який народився в Росії, переїхав до Лаппеенранта у 2012 році, щоб здобути ступінь доктора філософії в галузі екології.

За його словами, зараз він працює менеджером з оцінки впливу на довкілля у великій фінській лісовій компанії.

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Автор: 

вибори (6683) Фінляндія (1297)


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Топ коментарі
+51
А повернути цього болотного на рідне болото фіни не пробували? Нехай там піднімає питання прав людини...
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02.12.2024 20:20
+41
Кацапи завжди залишаються кацапами
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02.12.2024 20:20
+33
"Пусти свиню за стіл - так вона й ноги на стіл...".
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02.12.2024 20:21
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Кацапи завжди залишаються кацапами
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02.12.2024 20:20 Відповісти
Сарана...
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02.12.2024 20:33 Відповісти
Как мыло в жопу, под различными "соусами", всякие бошировы да девяткины из лубянки по всей Европе проникли.
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02.12.2024 21:32 Відповісти
Скоріше за все, прикацаплений карелофін.
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02.12.2024 21:35 Відповісти
А повернути цього болотного на рідне болото фіни не пробували? Нехай там піднімає питання прав людини...
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02.12.2024 20:20 Відповісти
"Пусти свиню за стіл - так вона й ноги на стіл...".
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02.12.2024 20:21 Відповісти
Вата і туди пролізла...
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02.12.2024 20:22 Відповісти
Уродзоний фінн, пля.
Юхо Дев'ятайнен, *****...
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02.12.2024 20:22 Відповісти
кацапів тепер потрібно відловлювати та відстрілювати як собак по світу, що б зцілити цей світ від фашизму.
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02.12.2024 20:23 Відповісти
Кацап і в Африці кацап. А тут Фінляндія.
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02.12.2024 20:23 Відповісти
Фсбшне гівно прибилось до фінів…. весло ялік та нехай пензлює до рідноїприполярноїнігерії..
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02.12.2024 20:24 Відповісти
Від цього "фіна"-лаптями та кислими щами смердить.
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02.12.2024 20:25 Відповісти
Куди б не залізла москальська свиня - всюди всереться.
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02.12.2024 20:25 Відповісти
НЕ "всереться" - а "висереться"... "Всираються" вони, переважно, вдома...
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02.12.2024 21:12 Відповісти
Прошу пана, я не буду дискутувати на таку кумедну тему
Просто кожен з нас залишиться при своїй думці.
Головне, що ми зрозуміли один одного.
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02.12.2024 21:25 Відповісти

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02.12.2024 21:50 Відповісти
Кремлiвскiй опариш!
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02.12.2024 20:29 Відповісти
Кацапа ще має нахабність лізти у владу!
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02.12.2024 20:36 Відповісти
громадянин суомі!
так шо нєхер!
демократія *****!
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02.12.2024 20:37 Відповісти
Якщо добряче потерти будь якого кацапа то ти побачиш під шаром бруду та лайна фсб-ешника
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02.12.2024 20:40 Відповісти
ku*wa, та ви з глузду з'їхали: у Фінляндії балотуються "дЄвЙАткіни".

Як до цього дійшло? Та сам цей факт свідчить про те, що Фінляндія також хвора країна...

Це лише початок. Чекайте "дЄвЙАткінів" у парламенті...
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02.12.2024 20:40 Відповісти
Свого часу там їх було, як свиней нерізаних. Шастали на "Аллеґро" як до себе додому.

(одна лише історія про тімчєнка і Гартвал Ареена і Йокеріт чого варта....)
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02.12.2024 20:43 Відповісти
Я бачив колись відео, де кацапня витанцьовувала на столах якогось фінського готелю/ресторану...

Добром це не закінчиться.
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02.12.2024 21:07 Відповісти
Його, що батьки в карти програли, що Дiвяткiн?
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02.12.2024 20:42 Відповісти
Женіть кацапів поки не пізно! Бо потім *уйло прийде їх захищати
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02.12.2024 20:47 Відповісти
А хіба немає вже нащадків славнозвісного снайпера часів радянсько-фінської війни?
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02.12.2024 20:47 Відповісти
Очередной расейский *******! Чемодан, ЛЫЖИ, паРАША!
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02.12.2024 20:57 Відповісти
А як це доктор філософії в галузі екології?
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02.12.2024 21:02 Відповісти
А він "збереження природи" розглядає з точки зору філософії... (А якщо дать філософу комп"ютер і час - він доведе, що загодно... Наприклад, цінність Росії у збереженні екології світу...)
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02.12.2024 21:23 Відповісти
Бил девяткин, а стал шестьоркин. Одне время рашен-самки стали массово вагітніти і народжувати лічінок орків в Аргентині, щоб маленькі орки мали громодянство цієї країни, а не мордору. Ну а самку-орчиху відповідно не викинеш за межі країни.
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02.12.2024 21:05 Відповісти
69-kin
same as Cesar Kunikov
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02.12.2024 21:30 Відповісти

О, бачу, пан знається на перверзіях... (с)
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02.12.2024 21:53 Відповісти
🥴
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02.12.2024 23:22 Відповісти
Молодці фіни кацапу прямо в дев'ятку прилетіло. Нех щастать.
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02.12.2024 21:05 Відповісти
А у нас уже третій рік війни не можуть відібрати мандати у заборонених партій.
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02.12.2024 21:05 Відповісти
11 рік війни.
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02.12.2024 21:17 Відповісти
Фіни теж історію не вчать, нажаль. Кожен рускій пєрєсілєнєц - це зародиш "рускава міра" і "скрєп". А потім буде " путєн віді вайска" , спасі рускає насілєніє
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02.12.2024 21:20 Відповісти
А сколько их, таких, приехало в начале 2000-х, рожать "девяткиных" в Америку!? Наиболее шустрая из этих личинок, лет через десять, явно будет претендовать на президентское кресло. Вот тогда будет точно не до шуток.
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02.12.2024 21:41 Відповісти
А шо Десяткін? Стодвадцяткина виключили?
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02.12.2024 21:28 Відповісти
Не усі фіни нерусіфіковані ще...
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02.12.2024 21:30 Відповісти
у нас би ще важну посаду отримав би.
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02.12.2024 21:39 Відповісти
доктор філософії в галузі екології = коротко = кацап
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02.12.2024 21:47 Відповісти
Чомусь нагадалося дурнувате дєвочко, котре відгукується на словосполучення Грета Тумберг...
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02.12.2024 21:56 Відповісти
А зачем они эту свинособаку сначала вообще туда включили???
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02.12.2024 22:01 Відповісти
суто фінське прізвище
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02.12.2024 22:01 Відповісти
таварісчу треба срочно на родіну!
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02.12.2024 22:02 Відповісти
Кандидат Дев'яткін це російська шістка
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02.12.2024 22:05 Відповісти
Сколько кацапа ни корми, он все равно на кремль смотрит.
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02.12.2024 22:22 Відповісти
«Сколько волка не корми,он все равно в лес смотрит».
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02.12.2024 23:11 Відповісти
болотний лаптеногий
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02.12.2024 23:17 Відповісти
спрасіте ви у тішини
-хатят лі рускіє вайни
і вам атвєтіт тішина
- візьдє гдє рускіє вайна
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02.12.2024 23:25 Відповісти
А в нашій Раді зелені таких тримають для синхронного голосування, не кажучи вже про недоторканну секту мп-рпц-фсб.
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02.12.2024 23:26 Відповісти
Джек Восьмьоркін, Іван Девяткін ...
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03.12.2024 02:48 Відповісти
.... ивана лапти подвели .
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03.12.2024 03:16 Відповісти
Название статьи не соответствует её содержанию: тов. Девяткина не снимали с выборов - политическая позиция человека (нравится она вам или нет) не является основанием для снятия с выборов (в нормальной стране, разумеется). Девяткина за его позицию исключили из партии, и, как следствие, исключили из партийного списка по которому он шел на выборы (что законно, т.к. человек, не поддерживающий программу партии может быть из нее исключен).
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03.12.2024 03:20 Відповісти
Я манав.Світ з глузду з'їхав.
ИВАН ДЕВЯТКИН буде керувати Фінляндією!А якби визнав агресію,товибрали б?
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03.12.2024 05:22 Відповісти
Так це лайно проникає у владу. Девяткин в Фінляндію, Єрмак в Україну
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03.12.2024 08:20 Відповісти
 
 