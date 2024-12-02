У Фінляндії з виборів виключили кандидата Дев’яткіна, який відмовився засудити агресію РФ проти України

У Фінляндії зі списків кандидатів на муніципальних виборах в місті Лаппеенранта виключили члена Соціал-демократичної партії (СДП) Івана Дев’яткіна. Він відмовився засудити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив фінський мовник Yle, передає Цензор.НЕТ.

У неділю, 1 грудня, соціал-демократи оголосили про виключення чоловіка зі своїх списків кандидатів на муніципальних виборах. Рішення було ухвалене одноголосно.

У партії заявили, що Дев’яткін діяв "всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну", хоч його проінформували про те, що вимагають чіткої позиції від кандидатів щодо цього питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Фінляндії з’явиться підприємство з виробництва безпілотників, яке виготовлятиме дрони для України та ЄС

Від додаткових коментарів у Соціал-демократичній партії відмовилися.

Як зазначає Yle, свою позицію Дев’яткін висловлював у інтерв’ю виданню Iltasanomat наприкінці листопада. Там він, зокрема, розповідав, що Фінляндія - це 51 штат США, а закриття кордону з Росією є порушенням прав людини.

Щодо російсько-української війни, Дев’яткін зазначав, що це "занадто широкий набір питань".

Що відомо про Івана Дев'яткіна?

Дев’яткін, який народився в Росії, переїхав до Лаппеенранта у 2012 році, щоб здобути ступінь доктора філософії в галузі екології.

За його словами, зараз він працює менеджером з оцінки впливу на довкілля у великій фінській лісовій компанії.

Читайте також: У бою загинув фінський медик-доброволець. ФОТО