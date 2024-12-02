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Новости Война
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В Финляндии с выборов сняли кандидата Девяткина, отказавшегося осудить агрессию РФ против Украины

У Фінляндії кандидата на виборах Івана Дев'яткіна виключили зі списків, бо відмовився засудити війну РФ проти України

В Финляндии из списков кандидатов на муниципальных выборах в городе Лаппеенранта исключили члена Социал-демократической партии (СДП) Ивана Девяткина. Он отказался осудить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 1 декабря, социал-демократы объявили об исключении мужчины из своих списков кандидатов на муниципальных выборах. Решение было принято единогласно.

В партии заявили, что Девяткин действовал "вопреки партийным ценностям, прямо не осудив российское вторжение в Украину", хотя его проинформировали о том, что требуют четкой позиции от кандидатов по этому вопросу.

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От дополнительных комментариев в Социал-демократической партии отказались.

Как отмечает Yle, свою позицию Девяткин высказывал в интервью изданию Iltasanomat в конце ноября. Там он, в частности, рассказывал, что Финляндия - это 51 штат США, а закрытие границы с Россией является нарушением прав человека.

Относительно российско-украинской войны Девяткин отмечал, что это "слишком широкий набор вопросов".

Что известно об Иване Девяткине?

Девяткин, который родился в России, переехал в Лаппеенранта в 2012 году, чтобы получить степень доктора философии в области экологии.

По его словам, сейчас он работает менеджером по оценке воздействия на окружающую среду в крупной финской лесной компании.

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Автор: 

выборы (24726) Финляндия (961)


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Топ комментарии
+51
А повернути цього болотного на рідне болото фіни не пробували? Нехай там піднімає питання прав людини...
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02.12.2024 20:20
+41
Кацапи завжди залишаються кацапами
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02.12.2024 20:20
+33
"Пусти свиню за стіл - так вона й ноги на стіл...".
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02.12.2024 20:21
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Кацапи завжди залишаються кацапами
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02.12.2024 20:20 Ответить
Сарана...
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02.12.2024 20:33 Ответить
Как мыло в жопу, под различными "соусами", всякие бошировы да девяткины из лубянки по всей Европе проникли.
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02.12.2024 21:32 Ответить
Скоріше за все, прикацаплений карелофін.
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02.12.2024 21:35 Ответить
А повернути цього болотного на рідне болото фіни не пробували? Нехай там піднімає питання прав людини...
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02.12.2024 20:20 Ответить
"Пусти свиню за стіл - так вона й ноги на стіл...".
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02.12.2024 20:21 Ответить
Вата і туди пролізла...
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02.12.2024 20:22 Ответить
Уродзоний фінн, пля.
Юхо Дев'ятайнен, *****...
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02.12.2024 20:22 Ответить
кацапів тепер потрібно відловлювати та відстрілювати як собак по світу, що б зцілити цей світ від фашизму.
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02.12.2024 20:23 Ответить
Кацап і в Африці кацап. А тут Фінляндія.
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02.12.2024 20:23 Ответить
Фсбшне гівно прибилось до фінів…. весло ялік та нехай пензлює до рідноїприполярноїнігерії..
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02.12.2024 20:24 Ответить
Від цього "фіна"-лаптями та кислими щами смердить.
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02.12.2024 20:25 Ответить
Куди б не залізла москальська свиня - всюди всереться.
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02.12.2024 20:25 Ответить
НЕ "всереться" - а "висереться"... "Всираються" вони, переважно, вдома...
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02.12.2024 21:12 Ответить
Прошу пана, я не буду дискутувати на таку кумедну тему
Просто кожен з нас залишиться при своїй думці.
Головне, що ми зрозуміли один одного.
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02.12.2024 21:25 Ответить

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02.12.2024 21:50 Ответить
Кремлiвскiй опариш!
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02.12.2024 20:29 Ответить
Кацапа ще має нахабність лізти у владу!
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02.12.2024 20:36 Ответить
громадянин суомі!
так шо нєхер!
демократія *****!
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02.12.2024 20:37 Ответить
Якщо добряче потерти будь якого кацапа то ти побачиш під шаром бруду та лайна фсб-ешника
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02.12.2024 20:40 Ответить
ku*wa, та ви з глузду з'їхали: у Фінляндії балотуються "дЄвЙАткіни".

Як до цього дійшло? Та сам цей факт свідчить про те, що Фінляндія також хвора країна...

Це лише початок. Чекайте "дЄвЙАткінів" у парламенті...
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02.12.2024 20:40 Ответить
Свого часу там їх було, як свиней нерізаних. Шастали на "Аллеґро" як до себе додому.

(одна лише історія про тімчєнка і Гартвал Ареена і Йокеріт чого варта....)
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02.12.2024 20:43 Ответить
Я бачив колись відео, де кацапня витанцьовувала на столах якогось фінського готелю/ресторану...

Добром це не закінчиться.
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02.12.2024 21:07 Ответить
Його, що батьки в карти програли, що Дiвяткiн?
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02.12.2024 20:42 Ответить
Женіть кацапів поки не пізно! Бо потім *уйло прийде їх захищати
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02.12.2024 20:47 Ответить
А хіба немає вже нащадків славнозвісного снайпера часів радянсько-фінської війни?
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02.12.2024 20:47 Ответить
Очередной расейский *******! Чемодан, ЛЫЖИ, паРАША!
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02.12.2024 20:57 Ответить
А як це доктор філософії в галузі екології?
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02.12.2024 21:02 Ответить
А він "збереження природи" розглядає з точки зору філософії... (А якщо дать філософу комп"ютер і час - він доведе, що загодно... Наприклад, цінність Росії у збереженні екології світу...)
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02.12.2024 21:23 Ответить
Бил девяткин, а стал шестьоркин. Одне время рашен-самки стали массово вагітніти і народжувати лічінок орків в Аргентині, щоб маленькі орки мали громодянство цієї країни, а не мордору. Ну а самку-орчиху відповідно не викинеш за межі країни.
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02.12.2024 21:05 Ответить
69-kin
same as Cesar Kunikov
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02.12.2024 21:30 Ответить

О, бачу, пан знається на перверзіях... (с)
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02.12.2024 21:53 Ответить
🥴
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02.12.2024 23:22 Ответить
Молодці фіни кацапу прямо в дев'ятку прилетіло. Нех щастать.
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02.12.2024 21:05 Ответить
А у нас уже третій рік війни не можуть відібрати мандати у заборонених партій.
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02.12.2024 21:05 Ответить
11 рік війни.
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02.12.2024 21:17 Ответить
Фіни теж історію не вчать, нажаль. Кожен рускій пєрєсілєнєц - це зародиш "рускава міра" і "скрєп". А потім буде " путєн віді вайска" , спасі рускає насілєніє
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02.12.2024 21:20 Ответить
А сколько их, таких, приехало в начале 2000-х, рожать "девяткиных" в Америку!? Наиболее шустрая из этих личинок, лет через десять, явно будет претендовать на президентское кресло. Вот тогда будет точно не до шуток.
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02.12.2024 21:41 Ответить
А шо Десяткін? Стодвадцяткина виключили?
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02.12.2024 21:28 Ответить
Не усі фіни нерусіфіковані ще...
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02.12.2024 21:30 Ответить
у нас би ще важну посаду отримав би.
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02.12.2024 21:39 Ответить
доктор філософії в галузі екології = коротко = кацап
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02.12.2024 21:47 Ответить
Чомусь нагадалося дурнувате дєвочко, котре відгукується на словосполучення Грета Тумберг...
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02.12.2024 21:56 Ответить
А зачем они эту свинособаку сначала вообще туда включили???
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02.12.2024 22:01 Ответить
суто фінське прізвище
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02.12.2024 22:01 Ответить
таварісчу треба срочно на родіну!
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02.12.2024 22:02 Ответить
Кандидат Дев'яткін це російська шістка
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02.12.2024 22:05 Ответить
Сколько кацапа ни корми, он все равно на кремль смотрит.
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02.12.2024 22:22 Ответить
«Сколько волка не корми,он все равно в лес смотрит».
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02.12.2024 23:11 Ответить
болотний лаптеногий
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02.12.2024 23:17 Ответить
спрасіте ви у тішини
-хатят лі рускіє вайни
і вам атвєтіт тішина
- візьдє гдє рускіє вайна
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02.12.2024 23:25 Ответить
А в нашій Раді зелені таких тримають для синхронного голосування, не кажучи вже про недоторканну секту мп-рпц-фсб.
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02.12.2024 23:26 Ответить
Джек Восьмьоркін, Іван Девяткін ...
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03.12.2024 02:48 Ответить
.... ивана лапти подвели .
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03.12.2024 03:16 Ответить
Название статьи не соответствует её содержанию: тов. Девяткина не снимали с выборов - политическая позиция человека (нравится она вам или нет) не является основанием для снятия с выборов (в нормальной стране, разумеется). Девяткина за его позицию исключили из партии, и, как следствие, исключили из партийного списка по которому он шел на выборы (что законно, т.к. человек, не поддерживающий программу партии может быть из нее исключен).
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03.12.2024 03:20 Ответить
Я манав.Світ з глузду з'їхав.
ИВАН ДЕВЯТКИН буде керувати Фінляндією!А якби визнав агресію,товибрали б?
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03.12.2024 05:22 Ответить
Так це лайно проникає у владу. Девяткин в Фінляндію, Єрмак в Україну
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03.12.2024 08:20 Ответить
 
 