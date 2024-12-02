В Финляндии с выборов сняли кандидата Девяткина, отказавшегося осудить агрессию РФ против Украины

В Финляндии из списков кандидатов на муниципальных выборах в городе Лаппеенранта исключили члена Социал-демократической партии (СДП) Ивана Девяткина. Он отказался осудить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 1 декабря, социал-демократы объявили об исключении мужчины из своих списков кандидатов на муниципальных выборах. Решение было принято единогласно.

В партии заявили, что Девяткин действовал "вопреки партийным ценностям, прямо не осудив российское вторжение в Украину", хотя его проинформировали о том, что требуют четкой позиции от кандидатов по этому вопросу.

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От дополнительных комментариев в Социал-демократической партии отказались.

Как отмечает Yle, свою позицию Девяткин высказывал в интервью изданию Iltasanomat в конце ноября. Там он, в частности, рассказывал, что Финляндия - это 51 штат США, а закрытие границы с Россией является нарушением прав человека.

Относительно российско-украинской войны Девяткин отмечал, что это "слишком широкий набор вопросов".

Что известно об Иване Девяткине?

Девяткин, который родился в России, переехал в Лаппеенранта в 2012 году, чтобы получить степень доктора философии в области экологии.

По его словам, сейчас он работает менеджером по оценке воздействия на окружающую среду в крупной финской лесной компании.

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