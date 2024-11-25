В бою погиб финский медик-доброволец. ФОТО
На востоке Украины в бою погиб финский медик-доброволец с позывным Сипа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle со ссылкой на организацию Your Finnish Friends, которая оказывает помощь добровольцам.
По их данным, погибший служил медиком в 1-м пехотном взводе иностранного легиона Вооруженных сил Украины, это уже шестой финн, который погиб на войне в Украине.
Его имя не называется, известен только позывной Сипа.
"Сипа отказался от всего своего имущества, чтобы попасть в Украину и защищать ее, несмотря на сильное сопротивление своей матери. У Сипы была цель, и он не отступил от нее", - написала организация о погибшем.
Топ комментарии
+36 Hanka Panyanka
показать весь комментарий25.11.2024 12:35
+34 Олег Бондарь #594720
показать весь комментарий25.11.2024 12:32
+28 Caesar Rsi #584702
показать весь комментарий25.11.2024 12:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в цій страшній війні !!
Сумуємо ....😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Він був гідним сином своєї Нації, і навіки став також гідним сином України.
Пошана. Nuku rauhassa, Soturi. 🇫🇮🇺🇦
Ось я бачу свою маму
І мої сестри, і мої брати
Ось я бачу ряд моїх людей
Назад до початку!
Ось вони мене вітають
Пропонують мені зайняти місце серед них
У залах Вальгалли
Де сміливі можуть жити
Вічно!
Фіни як ніхто знають що таке московська навала