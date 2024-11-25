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В бою погиб финский медик-доброволец. ФОТО

На востоке Украины в бою погиб финский медик-доброволец с позывным Сипа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle со ссылкой на организацию Your Finnish Friends, которая оказывает помощь добровольцам.

По их данным, погибший служил медиком в 1-м пехотном взводе иностранного легиона Вооруженных сил Украины, это уже шестой финн, который погиб на войне в Украине.

Его имя не называется, известен только позывной Сипа.

Загинув доброволець з Фінялндії

"Сипа отказался от всего своего имущества, чтобы попасть в Украину и защищать ее, несмотря на сильное сопротивление своей матери. У Сипы была цель, и он не отступил от нее", - написала организация о погибшем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Леван Лохишвили. ФОТО

Автор: 

Финляндия (957) потери (4378) добровольцы (1158)


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Топ комментарии
+36
дякуємо. хлопче, що наша біда стала і твоєю бідою..., віддати життя на захист чужої країни багато коштує..., співчуття рідним та близьким...
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25.11.2024 12:35
+34
Вічна пам'ять! Слава Герою!
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25.11.2024 12:32
+28
Низький уклін тобі Героє з Суомі...Вічна Память Герою..Співчуваємо рідним загиблого Героя...
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25.11.2024 12:37
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Вічна пам'ять! Слава Герою!
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25.11.2024 12:32 Ответить
дякуємо. хлопче, що наша біда стала і твоєю бідою..., віддати життя на захист чужої країни багато коштує..., співчуття рідним та близьким...
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25.11.2024 12:35 Ответить
Низький уклін тобі Героє з Суомі...Вічна Память Герою..Співчуваємо рідним загиблого Героя...
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25.11.2024 12:37 Ответить
Вічна Памʼять Герою і щира подяка за хоробрість та сміливісить
в цій страшній війні !!
Сумуємо ....😪😪😪
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25.11.2024 12:40 Ответить
Молодий гарний Син Суомі, та Герої України !!! Герою Слава !!!🙏😥
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25.11.2024 12:41 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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25.11.2024 12:47 Ответить
Хто зна - ким він був насправді... Багато українців піля здачі в полон (1939-му) залишалися у Фінляндії. І навіть воювали в рядах фінської армії... А щоб їх не розпізнали (тим більше - у 1944-му) та не витребували на екстрадицію - брали собі фінські імена та прізвища... Тільки дурні кацапи, після війни, поверталися до Союзу... А там потрапляли до ГУЛагу... Подивися фільм "Зозуля"...
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25.11.2024 12:58 Ответить
Мій дядько (вже давно покійний) був вивезений підлітком в Німеччину. Там він жив і працював у господарстві німецької родини, хоча й реєструвався у концтаборі. Коли ту територію звільнили американці, йому як і іншим радянським громадянам у концтаборі запропонували поїхати стати громадянами США, Канади або Австралії. Мій дядько відмовився. Сказав що він хоче побачити батька й братів що залишилися в Україні. І тоді його передали радянським представникам. Йому на той момент вже виповнилося 18 і йому зразу вручили гвинтівку і хотіли відправити на фронт. Дядько сказав що він з віруючої родини і брати зброю не буде. Йому за це присудили 7 років гулагу. Отак було повернення на батьківщину. А двоюрідна тітка, що теж була у підлітком у Німеччині, і яку теж звільнили американці, виявилася розумнішою. Погодилася поїхати жити до Австраліі. Прожила щасливе і заможне життя. Писала в листах що в неї все є що вони твльки могла побажати, і діти банкіри. Радянський Союз це зло першої гільдіі
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25.11.2024 14:09 Ответить
Не в одного тебе таке було... У нас сім"я одна в селі вже після розвалу СРСР отримала листа з Фінляндії... Їх родич (вже дід) обізвався... Числився у військкоматі "прапавшим без вести" ще 1939-го Воював у Полтавській дивізії (бо вчився і працював там. І призивався з Полтавщини). ТОді був ще живий. Мав сім"ю та шістьох тітей у Фінляндії... Так родичі років п"ятнадцять посилки та поздоровлення отримували... Зараз не знаю - бо давно з його онуком (сином сестри) не бачився. Ми з ним училися в одному класі...
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25.11.2024 14:46 Ответить
Суомі ви як ніхто знаєте що таке московія , спочивай з миром брат 🙏🏼
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25.11.2024 13:32 Ответить
Його душа тепер з Воїнами Суомуссалмі, Іломантсі, Гонканіємі, і з усіма полеглими за Батьківщину.

Він був гідним сином своєї Нації, і навіки став також гідним сином України.

Пошана. Nuku rauhassa, Soturi. 🇫🇮🇺🇦
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25.11.2024 13:43 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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25.11.2024 13:44 Ответить
Ось я бачу свого батька
Ось я бачу свою маму
І мої сестри, і мої брати
Ось я бачу ряд моїх людей
Назад до початку!

Ось вони мене вітають
Пропонують мені зайняти місце серед них
У залах Вальгалли
Де сміливі можуть жити
Вічно!
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25.11.2024 14:11 Ответить
Низький уклін тобі, Друже.. Схиляю голову. Співчуваємо близьким та побратимам Героя. Боляче, молодий зовсім хлопчина.
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25.11.2024 14:30 Ответить
Вічна память,
Фіни як ніхто знають що таке московська навала
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25.11.2024 14:39 Ответить
Царство Небесне! Вічна слава Герою!
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25.11.2024 14:45 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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25.11.2024 19:11 Ответить
 
 