В бою погиб финский медик-доброволец. ФОТО

На востоке Украины в бою погиб финский медик-доброволец с позывным Сипа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle со ссылкой на организацию Your Finnish Friends, которая оказывает помощь добровольцам.

По их данным, погибший служил медиком в 1-м пехотном взводе иностранного легиона Вооруженных сил Украины, это уже шестой финн, который погиб на войне в Украине.

Его имя не называется, известен только позывной Сипа.

"Сипа отказался от всего своего имущества, чтобы попасть в Украину и защищать ее, несмотря на сильное сопротивление своей матери. У Сипы была цель, и он не отступил от нее", - написала организация о погибшем.

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