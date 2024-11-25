У бою загинув фінський медик-доброволець. ФОТО

На сході України у бою загинув фінський медик-доброволець на позивний Сіпа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle із посиланням на організацію Your Finnish Friends, яка надає допомогу добровольцям.

За їхніми даними, загиблий служив медиком у 1-му піхотному взводі іноземного легіону Збройних сил України, це вже шостий фін, який загинув на війні в Україні.

Його ім'я не називається, відомий тільки позивний Сіпа.

"Сіпа відмовився від усього свого майна, щоб потрапити до України та захищати її, попри сильний опір своєї матері. У Сіпи була мета, і він не відступив від неї", - написала організація про загиблого.

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