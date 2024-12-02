Україна запровадила санкції проти виробників та постачальників БпЛА до Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, які працюють на військову систему РФ, зокрема проти розробників та постачальників дронів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему, - сказав він.

За його словами, йдеться про людей і компанії, які працюють на військову систему Росії — розробляють, виробляють і постачають дрони для ЗС РФ, допомагають завозити в Росію критичні компоненти, навчають операторів дронів.

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Загалом у санкційному пакеті понад сотню суб’єктів: 57 людей і 52 компанії. Серед останніх — "Уралдронзавод", "Російський Дрон Рейсинг - Груп", "Науково-виробниче обʼєднання Рустєхдрон", "Дрон Солюшнс", "Саха дрон", "Дрон експерт" та решта.

Строк застосування санкцій — 10 років. Вони передбачають блокування активів, повне припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинку виконання економічних та фінансових зобовʼязань тощо.

"І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів", - додав Зеленський.

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