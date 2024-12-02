УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13474 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 233 12

Україна запровадила санкції проти виробників та постачальників БпЛА до Росії

Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, які працюють на військову систему РФ, зокрема проти розробників та постачальників дронів. 

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему, - сказав він.

За його словами, йдеться про людей і компанії, які працюють на військову систему Росії — розробляють, виробляють і постачають дрони для ЗС РФ, допомагають завозити в Росію критичні компоненти, навчають операторів дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Справжня пісочниця для китайців": Китай вивчає способи обходу санкцій на прикладі Росії

Загалом у санкційному пакеті понад сотню суб’єктів: 57 людей і 52 компанії. Серед останніх — "Уралдронзавод", "Російський Дрон Рейсинг - Груп", "Науково-виробниче обʼєднання Рустєхдрон", "Дрон Солюшнс", "Саха дрон", "Дрон експерт" та решта.

Строк застосування санкцій — 10 років. Вони передбачають блокування активів, повне припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинку виконання економічних та фінансових зобовʼязань тощо.

"І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський та Шольц оглянули "розумні" безпілотники. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4107) Зеленський Володимир (23705) росія (64958) санкції (11773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Черговий стопітсотий інформаційний пердь від Найнікчемнішого ... Але для зе-шмарафону прокатить, там какієразніць це зжеруть та ще й добавки попросять.
показати весь коментар
02.12.2024 22:10
+3
будуть животи боліти..від сміху
показати весь коментар
02.12.2024 22:25
+2
Потужно.....
А проти країн, які чіпи в рашку поставляють?
показати весь коментар
02.12.2024 22:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно.....
А проти країн, які чіпи в рашку поставляють?
показати весь коментар
02.12.2024 22:03 Відповісти
І як це по них вдарить?Ась?
показати весь коментар
02.12.2024 22:03 Відповісти
будуть животи боліти..від сміху
показати весь коментар
02.12.2024 22:25 Відповісти
головне щоб агрохімія та хведорів не постраждали від конкурентів ну і зебоба з дерьмаком
показати весь коментар
02.12.2024 22:10 Відповісти
Черговий стопітсотий інформаційний пердь від Найнікчемнішого ... Але для зе-шмарафону прокатить, там какієразніць це зжеруть та ще й добавки попросять.
показати весь коментар
02.12.2024 22:10 Відповісти
Щось дуже швидко, і трьох років не пройшло.
показати весь коментар
02.12.2024 22:16 Відповісти
Теперка тим виробникам та постачальникам точно піззєц!
показати весь коментар
02.12.2024 22:17 Відповісти
нє...КОЗИРний піззєц
показати весь коментар
02.12.2024 22:26 Відповісти
Хоче сказати, що у нас з ними, до сьогодні була плідна торгівля?!!
показати весь коментар
02.12.2024 22:44 Відповісти
Тепер кацапи не зможуть отримувати китайські та американськи деталі 😁 потужно 🤡
показати весь коментар
02.12.2024 22:45 Відповісти
В ефірі шоу «Розсміши кацапа» і Вова Смарагденський отримав свою тищу.
показати весь коментар
02.12.2024 23:02 Відповісти
 
 