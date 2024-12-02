Украина ввела санкции против производителей и поставщиков БПЛА в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом пакете санкций против российских физических и юридических лиц, работающих на военную систему РФ, в частности против разработчиков и поставщиков дронов.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, которые работают на российскую военную систему, - сказал он.

По его словам, речь идет о людях и компаниях, которые работают на военную систему России - разрабатывают, производят и поставляют дроны для ВС РФ, помогают завозить в Россию критические компоненты, обучают операторов дронов.

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Всего в санкционном пакете более сотни субъектов: 57 человек и 52 компании. Среди последних - "Уралдронзавод", "Русский Дрон Рейсинг - Групп", "Научно-производственное объединение Рустехдрон", "Дрон Солюшнс", "Саха дрон", "Дрон эксперт" и другие.

Срок применения санкций - 10 лет. Они предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговли, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и тому подобное.

"И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров", - добавил Зеленский.

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