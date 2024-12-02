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Новости Санкции против России
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Украина ввела санкции против производителей и поставщиков БПЛА в Россию

Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для Росії

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом пакете санкций против российских физических и юридических лиц, работающих на военную систему РФ, в частности против разработчиков и поставщиков дронов.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, которые работают на российскую военную систему, - сказал он.

По его словам, речь идет о людях и компаниях, которые работают на военную систему России - разрабатывают, производят и поставляют дроны для ВС РФ, помогают завозить в Россию критические компоненты, обучают операторов дронов.

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Всего в санкционном пакете более сотни субъектов: 57 человек и 52 компании. Среди последних - "Уралдронзавод", "Русский Дрон Рейсинг - Групп", "Научно-производственное объединение Рустехдрон", "Дрон Солюшнс", "Саха дрон", "Дрон эксперт" и другие.

Срок применения санкций - 10 лет. Они предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговли, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и тому подобное.

"И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров", - добавил Зеленский.

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Автор: 

беспилотник (3580) Зеленский Владимир (20331) россия (95489) санкции (11285)


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Топ комментарии
+5
Черговий стопітсотий інформаційний пердь від Найнікчемнішого ... Але для зе-шмарафону прокатить, там какієразніць це зжеруть та ще й добавки попросять.
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02.12.2024 22:10
+3
будуть животи боліти..від сміху
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02.12.2024 22:25
+2
Потужно.....
А проти країн, які чіпи в рашку поставляють?
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02.12.2024 22:03
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Потужно.....
А проти країн, які чіпи в рашку поставляють?
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02.12.2024 22:03 Ответить
І як це по них вдарить?Ась?
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02.12.2024 22:03 Ответить
будуть животи боліти..від сміху
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02.12.2024 22:25 Ответить
головне щоб агрохімія та хведорів не постраждали від конкурентів ну і зебоба з дерьмаком
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02.12.2024 22:10 Ответить
Черговий стопітсотий інформаційний пердь від Найнікчемнішого ... Але для зе-шмарафону прокатить, там какієразніць це зжеруть та ще й добавки попросять.
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02.12.2024 22:10 Ответить
Щось дуже швидко, і трьох років не пройшло.
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02.12.2024 22:16 Ответить
Теперка тим виробникам та постачальникам точно піззєц!
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02.12.2024 22:17 Ответить
нє...КОЗИРний піззєц
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02.12.2024 22:26 Ответить
Хоче сказати, що у нас з ними, до сьогодні була плідна торгівля?!!
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02.12.2024 22:44 Ответить
Тепер кацапи не зможуть отримувати китайські та американськи деталі 😁 потужно 🤡
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02.12.2024 22:45 Ответить
В ефірі шоу «Розсміши кацапа» і Вова Смарагденський отримав свою тищу.
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02.12.2024 23:02 Ответить
 
 