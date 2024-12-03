Ворог переправився через Оскіл та намагався захопити плацдарм. Окупантів знищено, правий берег Осколу під нашим контролем, - Генштаб. ВIДЕО
На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Водночас, українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.
"Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.
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В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори", - наголошують у Генштабі.
Раніше нардепка Мар'яна Безугла заявляла, що на р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації.
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