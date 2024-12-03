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Новини
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Ворог переправився через Оскіл та намагався захопити плацдарм. Окупантів знищено, правий берег Осколу під нашим контролем, - Генштаб. ВIДЕО

На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Водночас, українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.

"Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

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В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори", - наголошують у Генштабі.

Раніше нардепка Мар'яна Безугла заявляла, що на р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації.

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) Новомлинськ (9) Оскіл річка (23)


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Топ коментарі
+11
Зетисячу отримують.
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03.12.2024 10:08
+10
Дякую ЗСУ, що в таких важких умовах тримають свої позирції.
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03.12.2024 10:05
+7
А де поділися усі касабо-боти?
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03.12.2024 09:58
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А де поділися усі касабо-боти?
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03.12.2024 09:58 Відповісти
Зетисячу отримують.
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03.12.2024 10:08 Відповісти
Вони перебігли в політичні новини - про НАТО, Зеленського, допомогу від США.. Туди зараз краще не заходь - смердить русіким духом
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03.12.2024 10:16 Відповісти
А коли вони тут останній раз були ?
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03.12.2024 15:14 Відповісти
Дякую ЗСУ, що в таких важких умовах тримають свої позирції.
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03.12.2024 10:05 Відповісти
Кацапня зайшла на плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ. Орки мали перевагу в силі та змогли перетнути ріку, проте українські бійці за допомогою БпЛА та артилерії відбили наступ противника.
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03.12.2024 11:04 Відповісти
Це все окуїнно, а біля Масютівки що? Також через Оскол, але південніше Двурічної.
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03.12.2024 11:24 Відповісти
Ти ж мабуть знаєш. Поділися зі спільнотою.
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03.12.2024 11:29 Відповісти
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03.12.2024 11:43 Відповісти
Так. Це кацапське лайно повинно бути забаранене.
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03.12.2024 12:45 Відповісти
А де там та бєзумная? У неї вже в Ізюм та Балаклію русня скоро зайде.
Де Ізюм, а де Новомлинськ, курва.
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03.12.2024 15:21 Відповісти
 
 