Росіяни вдарили ракетами по Шосткинській громаді на Сумщині, - ОВА

Російські війська здійснили ракетний обстріл Шосткинської громади на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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