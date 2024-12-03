Росіяни вдарили ракетами по Шосткинській громаді на Сумщині, - ОВА
Російські війська здійснили ракетний обстріл Шосткинської громади на Сумщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
"Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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