Чинна адміністрація США працює цілодобово, щоб забезпечити всю можливу підтримку Україні, - Держдеп

Нинішня адміністрація Сполучених Штатів цілодобово працює над тим, щоб забезпечити всю можливу підтримку Україні в межах своїх повноважень.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ми продовжуємо працювати цілодобово, щоби зробити все можливе та знайти шляхи, за допомогою яких ми можемо надалі підтримувати Україну", - наголосив представник адміністрації США.

Пател нагадав, що напередодні Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги на $725 мільйонів, який охоплює цілий перелік систем озброєнь та можливостей, які "допоможуть Україні захищатися".

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 2 грудня оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 725 мільйонів доларів, який включає ракети HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотні авіаційні системи, комплекси Stinger та інше озброєння.