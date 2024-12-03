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Чинна адміністрація США працює цілодобово, щоб забезпечити всю можливу підтримку Україні, - Держдеп

Чинна адміністрація США працює цілодобово над підтримкою України

Нинішня адміністрація Сполучених Штатів цілодобово працює над тим, щоб забезпечити всю можливу підтримку Україні в межах своїх повноважень.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ми продовжуємо працювати цілодобово, щоби зробити все можливе та знайти шляхи, за допомогою яких ми можемо надалі підтримувати Україну", - наголосив представник адміністрації США.

Пател нагадав, що напередодні Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги на $725 мільйонів, який охоплює цілий перелік систем озброєнь та можливостей, які "допоможуть Україні захищатися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка української енергосистеми: Україна та США підписали Меморандум, що передбачає можливість допомоги на $825 млн 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 2 грудня оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 725 мільйонів доларів, який включає ракети HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотні авіаційні системи, комплекси Stinger та інше озброєння.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22568) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+12
Хоч би трохи відпочили, а то в Україні вже нема куди F-16 ставити, ледве втиснули між тисячами абрамсів та дальнобойними ракетами
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03.12.2024 22:56
+7
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03.12.2024 23:01
+6
ой... і не говоріть,я вже не знаю куди ті Петріоти ставити,ворони збиваю,мов шахеди
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03.12.2024 23:01
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Хоч би трохи відпочили, а то в Україні вже нема куди F-16 ставити, ледве втиснули між тисячами абрамсів та дальнобойними ракетами
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03.12.2024 22:56 Відповісти
ой... і не говоріть,я вже не знаю куди ті Петріоти ставити,ворони збиваю,мов шахеди
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03.12.2024 23:01 Відповісти
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03.12.2024 23:01 Відповісти
в хто їм заважав три роки цим зяйматися
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03.12.2024 23:05 Відповісти
Ну не очiкували, що Украiна буде чинити опiр.
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03.12.2024 23:21 Відповісти
Ми великі 3,14стуни ,як 3,14стіли в Будапешті, так весь час ми 3,14стимо українському народу
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03.12.2024 23:23 Відповісти
ТАК ВІЗЬМІТЬ ЗЕЛЮ ДО СЕБЕ А МИ УКРАЇНЦЯ ПОСТАВИМО !)
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03.12.2024 23:32 Відповісти
як казав мій дідо (а він тоді був молодший за Байдена) - згаяного часу і конем не доженеш.
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03.12.2024 23:52 Відповісти
З подивом сьогодні дізнався, що виявляється, оголошений пакет допомоги для України від США может доставлятися строком до 14 місяців.
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04.12.2024 01:20 Відповісти
просто зараз вже чайних кліперів не залишилось, везуть на триремах.
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04.12.2024 01:46 Відповісти
Тут головне громко пукнути, об'явили на 62 млрд, а реально довезли десь на 24. Ну 22,8 млрд на 14 жовтня.
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04.12.2024 09:52 Відповісти
 
 