Країни Європи можуть відправити в Україну свої війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, - DW

Низка країн Європи розглядають ймовірність відправки миротворців в Україну для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, якщо про нього вдасться домовитися.

Про це DW розповіли два джерела під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбувається 3-4 грудня в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обидва джерела говорили про потенційну спостережну місію.

Це, на їхню думку, міг би бути один із варіантів внеску європейських країн у процес врегулювання у війні Росії проти України, але запит про миротворчі війська має надходити від Києва.

Офіційно таких заяв у НАТО не робили - ні на національному рівні, ні на рівні Альянсу. Якщо подібна місія і буде реалізована, то лише у довгостроковій перспективі та від імені окремих держав, а не всього Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у вівторок, 3 грудня, не відповів на запитання щодо можливого розміщення військ союзників на українській території як одного з кроків із мирного врегулювання.

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"Я не збираюся коментувати кожну новину, що надходить від кожного члена Альянсу, оскільки вважаю, що ми маємо зосередитися - і саме це ми робитимемо сьогодні й завтра - на тому, щоб Україна могла почати ці переговори з найкращої можливої позиції",- сказав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що у Франції та Великій Британії розглядають можливість відправки військ у разі мирних переговорів України з Росією для гарантування безпеки Україні.

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