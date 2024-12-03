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Країни Європи можуть відправити в Україну свої війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, - DW

ЗМІ про можливу появу військ Європи в Україні

Низка країн Європи розглядають ймовірність відправки миротворців в Україну для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, якщо про нього вдасться домовитися.

Про це DW розповіли два джерела під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбувається 3-4 грудня в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обидва джерела говорили про потенційну спостережну місію.

Це, на їхню думку, міг би бути один із варіантів внеску європейських країн у процес врегулювання у війні Росії проти України, але запит про миротворчі війська має надходити від Києва.

Офіційно таких заяв у НАТО не робили - ні на національному рівні, ні на рівні Альянсу. Якщо подібна місія і буде реалізована, то лише у довгостроковій перспективі та від імені окремих держав, а не всього Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у вівторок, 3 грудня, не відповів на запитання щодо можливого розміщення військ союзників на українській території як одного з кроків із мирного врегулювання.

Читайте також: У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde

"Я не збираюся коментувати кожну новину, що надходить від кожного члена Альянсу, оскільки вважаю, що ми маємо зосередитися - і саме це ми робитимемо сьогодні й завтра - на тому, щоб Україна могла почати ці переговори з найкращої можливої позиції",- сказав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що у Франції та Великій Британії розглядають можливість відправки військ у разі мирних переговорів України з Росією для гарантування безпеки Україні.

Читайте також: У Європі можуть обговорити можливість відправки миротворців в Україну, - Politico

Автор: 

армія (3768) Європа (1793) миротворці (824) НАТО (6424)


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Топ коментарі
+5
А памятає початок 2019 року? Мова йшла про миротворчий контингент в Україні. Питання було лише по якій лінії розмежовувати. Потім тупий скот поміняв "марадьора" Порошенко на миротворця зеленського
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03.12.2024 23:13
+1
кому потрібна ця брехня, котрою європейці українські вуха зас ,,,рають ???
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03.12.2024 23:24
+1
На Донбасі вже були "спостерігачі" від ОБСЄ по 22 й рік, як з козла молока!
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03.12.2024 23:28
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А памятає початок 2019 року? Мова йшла про миротворчий контингент в Україні. Питання було лише по якій лінії розмежовувати. Потім тупий скот поміняв "марадьора" Порошенко на миротворця зеленського
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03.12.2024 23:13 Відповісти
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03.12.2024 23:18 Відповісти
кому потрібна ця брехня, котрою європейці українські вуха зас ,,,рають ???
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03.12.2024 23:24 Відповісти
На Донбасі вже були "спостерігачі" від ОБСЄ по 22 й рік, як з козла молока!
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03.12.2024 23:28 Відповісти
Пизичні дуни́...
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03.12.2024 23:39 Відповісти
Якщо вже такі сміливі , то в мене є місця чоловік 20 це так. Але НАТО пісяюься. но , посилити ітд
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03.12.2024 23:40 Відповісти
щось миротворці в Ізраілі ***** не допомогли, хезболла їх в упор не бачила. Врешті як і миротворі ту хезболлу.
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03.12.2024 23:43 Відповісти
За яку допомогу ти кажеш? Ізраїль той замут провів,щоб під шумок і земелькі нашої урвати і відволікти " допомагантів" від України,типу " про....пали,К
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04.12.2024 00:45 Відповісти
заспокойся, я не про воду в крані, а про миротворців UNIFIL. Хоча зрозуміло, що ти гадки проце не маєш, а тебе просто на автоматі збуджує згадка про Ізраіль та євреїв.
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04.12.2024 01:11 Відповісти
Припинення вогню на кордонах 91 року таки можливо. Але у разі якщо ці ,,миротворці,, прибудуть зараз і в повній амуніції у окопи до українських бійців. Разом воювати.
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04.12.2024 02:35 Відповісти
Мне вот такие новости нравятся. Умиляют просто. Могут направить. А могут и не направить. Рассматривают вероятность. Говоря по-русски: вычисляют степень возможности наступления некоторого события. При этом, какое это событие (вероятное или невероятное) Дойче Велле не сообщает. А откуда Дойче Велле это узнало? А какие-то анонимы им рассказали. Степень вовлеченности анонимов в процесс неизвестна: это могут быть два бомжа, которые имели удовольствие собирать окурки сигар у места встречи делегаций МИДов...
О чем новость? А ни о чём. Пукнули в воду. В Бердичеве. А в Бонне об этом узнали. Но перепутали. А в Киеве перепечатали.
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04.12.2024 08:14 Відповісти
ІІ яка країни підуть на такий крок? Якщо практично усі вони в НАТі А це как ні как,а перехід жирної красної лінії для Потіна.Ну хібаякась там Албанія чи Андорра впишеться в цю історію.
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04.12.2024 10:22 Відповісти
 
 